Garmlink ist ein neuer Onlinedienst, der die Auswertung der von Garmin-Sportuhren erfassten Daten mithilfe von KI-Assistenten ermöglicht. Anstatt sich selbst durch die verschiedenen Statistiken in Garmin Connect zu arbeiten, soll man sich im Dialog mit einem KI-Assistenten einen Überblick verschaffen und gezielt Fragen stellen können.

Das Angebot ist dabei nicht auf einen bestimmten KI-Dienst beschränkt. Garmlink unterstützt insgesamt zwölf verschiedene KI-Assistenten, darunter ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity und Grok. Garmlink lässt sich auch in deutscher Sprache nutzen.

Alle Daten in der Übersicht

Trainingsfortschritte und Schlafqualität analysieren

Als Anwendungsbeispiel nennt der französische Entwickler des Dienstes die Möglichkeit, sich eine Zusammenfassung der sportlichen Aktivitäten der vergangenen Woche erstellen zu lassen. Wer beim Laufen Fortschritte machen will, kann die Entwicklung seines Tempos im Verhältnis zur Herzfrequenz analysieren oder sich einen individuellen Trainingsplan auf Basis der bisherigen Leistungen erstellen lassen.

Anzeige der Schlafdaten über Garmlink

Auch mit Blick auf die Schlafqualität und die Erholung nach dem Sport kann es interessant sein, die verschiedenen von der Uhr erfassten Werte in einen Zusammenhang zu bringen. Auf diese Weise kann man beispielsweise nach möglichen Ursachen für Veränderungen suchen.

Damit das alles funktioniert, muss man Garmlink zunächst mit seinem Garmin-Benutzerkonto verbinden. Das für die erstmalige Anmeldung benötigte Passwort wird laut dem Betreiber nicht gespeichert. Der Dienst kümmert sich anschließend um die laufende Synchronisierung der Daten und macht diese über eine sogenannte MCP-Schnittstelle für KI-Assistenten zugänglich.

Kostenlos und ohne Werbung

Bei Garmlink handelt es sich um ein von Garmin unabhängiges Projekt. Dem Entwickler zufolge greife der Dienst ausschließlich lesend auf das Garmin-Konto zu. Auch würden die persönlichen Daten weder verkauft noch von Garmlink zum Training von KI-Modellen verwendet. Beim Trennen der Verbindung zum Garmin-Konto würden die bei Garmlink gespeicherten Daten gelöscht.

Die Nutzung von Garmlink ist kostenlos. Wer Gefallen an dem Angebot findet, kann den Entwickler auf freiwilliger Basis finanziell unterstützen.