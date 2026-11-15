Für iPhone und iPad: Apple Pencil zum 365-Tage-Tiefpreis

Der Apple Pencil Pro kostet bei Amazon aktuell 99 Euro und erreicht damit seinen niedrigsten Preis innerhalb der vergangenen 365 Tage. Gegenüber Apples unverbindlicher Preisempfehlung von 149 Euro entspricht das einem Nachlass von rund 34 Prozent.

Pro-Funktionen für das iPad

Der Apple Pencil Pro ist das am besten ausgestattete Modell in Apples Stiftangebot. Er berücksichtigt beim Zeichnen sowohl den ausgeübten Druck als auch die Neigung. Hinzu kommen eine Rotationserkennung, haptische Rückmeldungen und die Einbindung in Apples „Wo ist?“-Netzwerk. Diese Funktionen unterscheiden ihn vom einfacheren USB-C-Modell und machen ihn vor allem für Nutzer interessant, die regelmäßig zeichnen oder illustrieren.

Oben der Apple Pencil Pro, unten das USB-C-Modell

Passende Software gibt es inzwischen auch ohne Kaufpreis: Die kürzlich veröffentlichte iPad-Version von Affinity kombiniert Bildbearbeitung, Vektorgrafik und Layout. Sie unterstützt die Sonderfunktionen des Apple Pencil und kann beim Zeichnen Druck und Neigung berücksichtigen.

Produkthinweis

Apple Pencil Pro: Fortschrittliche Tools, pixelgenaue Präzision, Neigungs und Drucksensitivität und branchenführende... 99,00 EUR 149,00 EUR

Beim iPhone Duo hilft nur USB-C

Wer auf dem iPhone Duo zeichnen möchte, muss trotz der umfangreicheren Ausstattung des Pro zum einfacheren Apple Pencil mit USB-C greifen. Apples faltbares iPhone unterstützt ausschließlich dieses Modell. Das gilt auch nach der inzwischen nachgereichten Stiftfreigabe, wie wir in unserem Alltagstest festhalten. Der Apple Pencil Pro besitzt keinen USB-C-Anschluss und lädt induktiv. Am Duo bleibt er außen vor.

Der USB-C-Stift lässt sich dagegen per Kabel direkt am iPhone Duo aufladen. Zum Nachladen ist damit kein separates Netzteil erforderlich. Auf beiden Displays kann er für handschriftliche Notizen, Skizzen und Anmerkungen in Dokumenten eingesetzt werden.

Das passende USB-C-Modell ist derzeit für 79,99 Euro erhältlich. Laut Amazons Preisangaben ist das der niedrigste Stand der vergangenen 30 Tage. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 89 Euro. Wer einen Stift für das Duo sucht, spart gegenüber dem Pro-Angebot damit noch einmal rund 19 Euro.

Produkthinweis

Apple Pencil (USB C): Pixelgenaue Präzision, Neigungssensitivität und branchenführende niedrige Latenz zum... 79,99 EUR 89,00 EUR

Apple Pencil: Die Funktionsunterschiede im Überblick