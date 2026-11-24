Bundesrat stellt die Weichen
Führerscheinreform: Lern-Apps, Tempo 60 und digitale Nachweise
Rund um den Führerschein stehen in Deutschland mehrere Veränderungen an. In seiner 1070. Sitzung hat der Bundesrat sowohl der Änderung des Fahrlehrergesetzes zugestimmt als auch eine Initiative zur Anhebung der Höchstgeschwindigkeit von Kleinkrafträdern auf den Weg gebracht.
Anwesenheitspflicht entfällt: Führerschein-Theorie per App
Parallel dazu bereiten sich erste App-Anbieter auf die veränderten Rahmenbedingungen für die Führerscheinausbildung vor.
Mit der Reform entfällt die Präsenzpflicht beim Theorieunterricht. Fahrschüler sollen sich künftig auch vollständig digital auf ihre theoretische Prüfung vorbereiten können. Ein Großteil der gesetzlichen Änderungen tritt zum 1. Juli 2027 in Kraft.
Zu den Anbietern, die sich bereits jetzt positionieren, gehört das Berliner Unternehmen SAFE. Dessen gleichnamiges Lernangebot ist bereits im Web und auf Android-Geräten gestartet. Eine iPhone-App soll demnächst folgen.
SAFE will Theorie-Ausbildung per App anbieten
Neben über 1.000 Videos, in denen ein Fahrlehrer die amtlichen Prüfungsfragen erläutert, umfasst das Angebot 64 Videolektionen, Prüfungssimulationen und einen am individuellen Prüfungstermin ausgerichteten Lernplan. Die Preise beginnen bei einmalig 149 Euro. Interessierte können das Angebot sieben Tage kostenlos ausprobieren.
Bundesrat will Tempo 60 für Kleinkrafträder
Unabhängig von der Führerscheinreform setzt sich der Bundesrat auf Initiative Sachsens für eine Anpassung der europäischen Fahrzeugvorschriften ein. Statt der bislang vorgesehenen bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h sollen Kleinkrafträder und leichte vierrädrige Fahrzeuge der Führerscheinklasse AM künftig bis zu 60 km/h erreichen dürfen.
Bald sollen auch kleinere Mopeds die 45 km/h hinter sich lassen dürfen
Die Länder verweisen auf technische Fortschritte bei Bremsen, Fahrwerken und Reifen sowie auf den Mobilitätsbedarf in ländlichen Regionen. Eine direkte Anhebung der zulässigen Geschwindigkeit geht mit dem Beschluss allerdings nicht einher. Zunächst müssen die europäischen Genehmigungsvorschriften geändert werden.
Digitaler Führerschein zunächst ohne Foto
Noch für Ende November ist unterdessen die Erweiterung der i-Kfz-App um den digitalen Führerschein vorgesehen. Auch hierzu enthält das am Freitag gebilligte Gesetz eine interessante Übergangsregelung: Solange das Kraftfahrt-Bundesamt technisch nicht auf die erforderlichen Lichtbilder zugreifen kann, darf der digitale Führerschein ohne Foto ausgestellt werden. Bei Verkehrskontrollen müssen Nutzer in dieser Übergangsphase zusätzlich ihren Personalausweis oder Reisepass vorlegen.
Entwickler: Kraftfahrt-Bundesamt
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Reicht dann bei Vorlage auch der Digitale Perso in der Ausweis App? Da ist ja auch kein Foto oder ist das lediglich für Online Zahlungen?
45 km ist auch innerorts ein Hindernis. 60 km könnte mach gefährlich Situation beim überholen vermeiden
Gute Frage.. aber noch gibt es keinen Perso in der App. Kommt ja erst noch
Das ist mal wieder typisch, ich habe einen digitalen Führerschein muss dann aber trotzdem meinen Personalausweis bei mir haben. Dann kann ich auch gleich den Führerschein mitnehmen. Wirklich, da kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Perso sollte man normalerweise auch bei sich haben. Zumindest erleichtert einem der Perso bei einer Kontrolle das Leben.
Aber ja, man muss ihn nicht mitführen.
„[….]Bei Verkehrskontrollen müssen Nutzer in dieser Übergangsphase zusätzlich ihren Personalausweis oder Reisepass vorlegen.“
Ja nee, is kla. Ich lass den Plastik-Führershein zu haus und richte den extra in der iKFZ App ein, damit ich dann den gleich großen Perso mitnehmen muss, oder sogar den sperrigen RP.
Hihiii, sehr gut. :)
Dann lass ich meinen Führerschein doch einfach im Magsafte-Etui auf der Rückseite meines iPhones und lass die Patte zu Hause..
Perso oder RP sollte(!) man sowieso dabei haben, wenn man im Zweifelsfall nicht stundenlang auf einer Wache sitzen möchte, bis die Identität festgestellt wird.
Daher wird es bei mir trotzdem aus zwei Karten im Wallet nur noch eine. Aktuell Perso und Führerschein, dann nur noch Perso. Sehe ich durchaus als großen Vorteil.
Also wenn ich mir den Führerschein und den Perso so anschaue, stelle ich fest, dass beide die gleiche Größe haben ;-)
Kann ich dem nach mein Roller der so zwischen 48-55 km/h fährt also etwas aufdrehen bis 60 km/h…..?!? Hab ich richtig verstanden?!?!?
Leider nein! Das muss individuell zugelassen werden. Wenn dein Roller nur mit 45 km/h angegeben ist, darf er auch nur maximal so schnell fahren.
Einfach nur noch lächerlich. In Deutschland scheinen wir wirklich gar nix hin zu bekommen…
Worum geht es? Was bekommt Deutschland nicht hin?
Was ist bei Führerscheinentzug? Wird der dann in der App „gestrichen“? Ich frage für einen Freund.
Da ruht die Fahrerlaubnis so oder so, das Dokument spielt im Zweifel keine Rolle