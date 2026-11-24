Rund um den Führerschein stehen in Deutschland mehrere Veränderungen an. In seiner 1070. Sitzung hat der Bundesrat sowohl der Änderung des Fahrlehrergesetzes zugestimmt als auch eine Initiative zur Anhebung der Höchstgeschwindigkeit von Kleinkrafträdern auf den Weg gebracht.

Anwesenheitspflicht entfällt: Führerschein-Theorie per App

Parallel dazu bereiten sich erste App-Anbieter auf die veränderten Rahmenbedingungen für die Führerscheinausbildung vor.

Mit der Reform entfällt die Präsenzpflicht beim Theorieunterricht. Fahrschüler sollen sich künftig auch vollständig digital auf ihre theoretische Prüfung vorbereiten können. Ein Großteil der gesetzlichen Änderungen tritt zum 1. Juli 2027 in Kraft.

Zu den Anbietern, die sich bereits jetzt positionieren, gehört das Berliner Unternehmen SAFE. Dessen gleichnamiges Lernangebot ist bereits im Web und auf Android-Geräten gestartet. Eine iPhone-App soll demnächst folgen.

SAFE will Theorie-Ausbildung per App anbieten

Neben über 1.000 Videos, in denen ein Fahrlehrer die amtlichen Prüfungsfragen erläutert, umfasst das Angebot 64 Videolektionen, Prüfungssimulationen und einen am individuellen Prüfungstermin ausgerichteten Lernplan. Die Preise beginnen bei einmalig 149 Euro. Interessierte können das Angebot sieben Tage kostenlos ausprobieren.

Bundesrat will Tempo 60 für Kleinkrafträder

Unabhängig von der Führerscheinreform setzt sich der Bundesrat auf Initiative Sachsens für eine Anpassung der europäischen Fahrzeugvorschriften ein. Statt der bislang vorgesehenen bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h sollen Kleinkrafträder und leichte vierrädrige Fahrzeuge der Führerscheinklasse AM künftig bis zu 60 km/h erreichen dürfen.

Bald sollen auch kleinere Mopeds die 45 km/h hinter sich lassen dürfen

Die Länder verweisen auf technische Fortschritte bei Bremsen, Fahrwerken und Reifen sowie auf den Mobilitätsbedarf in ländlichen Regionen. Eine direkte Anhebung der zulässigen Geschwindigkeit geht mit dem Beschluss allerdings nicht einher. Zunächst müssen die europäischen Genehmigungsvorschriften geändert werden.

Digitaler Führerschein zunächst ohne Foto

Noch für Ende November ist unterdessen die Erweiterung der i-Kfz-App um den digitalen Führerschein vorgesehen. Auch hierzu enthält das am Freitag gebilligte Gesetz eine interessante Übergangsregelung: Solange das Kraftfahrt-Bundesamt technisch nicht auf die erforderlichen Lichtbilder zugreifen kann, darf der digitale Führerschein ohne Foto ausgestellt werden. Bei Verkehrskontrollen müssen Nutzer in dieser Übergangsphase zusätzlich ihren Personalausweis oder Reisepass vorlegen.