eufy Video-Türklingel S4: Marktstart für 279 Euro

Anker bringt seine neue Video-Türklingel S4 jetzt auch zu Amazon. Das Modell wurde bereits im Januar angekündigt, ließ dann aber deutlich länger auf sich warten als ursprünglich vorgesehen.

180° Sichtfeld: Die neue S4-Türklingel von Eufy

Nun ist die eufy Video-Türklingel S4 bei Amazon für 279 Euro erhältlich. Noch im Oktober startete der Verkauf über den Hersteller zum Preis von 329 Euro. Im Lieferumfang befindet sich auch der zusätzliche Türgong Chime 2.

Die S4 löst die bisherige Video Doorbell E340 ab und verfolgt bei der Kameraausstattung einen anderen Ansatz. Statt zwei getrennten Objektiven, von denen eines gezielt den Boden vor der Haustür überwacht, verwendet Anker eine einzelne Panoramakamera. Diese soll sowohl Besucher als auch abgestellte Pakete erfassen und dabei möglichst wenig vom Eingangsbereich auslassen.

180 Grad Sichtfeld und automatische Verfolgung

Die Kamera deckt horizontal und vertikal jeweils 180 Grad ab und zeichnet mit 3K-Auflösung und neun Megapixeln auf. Eine farbige Nachtsicht soll auch bei schwacher Beleuchtung brauchbare Bilder liefern. Zusätzlich hat Anker eine automatische Personenverfolgung integriert.

180 Grad Sichtfeld und automatische Verfolgung

Das sogenannte OmniTrack-System erkennt Menschen im Bild und passt den angezeigten Ausschnitt während ihrer Bewegung an. Nutzer müssen die Ansicht damit nicht selbst nachführen. Für die Bewegungserkennung kombiniert die Türklingel einen Radarsensor mit passiver Infrarottechnik. Anker verspricht dadurch bis zu 99 Prozent weniger Fehlalarme. Ob dieser Wert im Alltag erreicht wird, bleibt abzuwarten.

HomeKit benötigt weiterhin eine HomeBase 3

Neben Alexa und Google Assistant unterstützt die S4 auch Apple HomeKit. Anders als die Produktbeschreibung bei Amazon zunächst vermuten lassen könnte, ist dafür allerdings eine zusätzliche HomeBase 3 erforderlich. Darauf hatten wir bereits zum Verkaufsstart im Oktober hingewiesen.

One-Pager der eufy Video-Türklingel S4

Die Türklingel wird über vorhandene Klingeldrähte mit Strom versorgt. Ein integrierter Akku mit 2.600 mAh dient als Reserve bei Stromausfällen. Für Videoaufnahmen stehen vier Gigabyte lokaler Speicher zur Verfügung. Ein kostenpflichtiges Cloud-Abonnement ist für den Betrieb nicht erforderlich.

Mit dem jetzigen Amazon-Preis von 279 Euro liegt die S4 rund 15 Prozent unter dem bisherigen Verkaufspreis. Sie ergänzt die im Oktober vorgestellte neue Kamerageneration von eufy, zu der auch mehrere solarbetriebene Außenkameras mit automatischer Objektverfolgung gehören.

Produkthinweis

Anker eufy Video-Türklingel S4 mit Zusatzklingel, 3K UHD, 9MP, 180°-Ansicht | Türklingel mit Kamera und Chime... 279,00 EUR 329,00 EUR

eufy Video-Türklingel S4 im Video