Eufy E10: Günstigere Alternative zur Baseus-Fensterkamera

Mit der Fensterkamera E10 bietet Eufy eine neue Überwachungskamera an, die sich von innen an einer Fensterscheibe befestigen lässt und den Außenbereich im Blick behält.

Das Konzept ist nicht neu. Erst vergangene Woche haben wir mit der Baseus W1 ein vergleichbares Gerät vorgestellt. Während das Modell von Baseus mit 4K-Auflösung aufwarten kann, beschränkt sich Eufy bei seiner neuen Kamera auf 2,5K. Dafür liegt der Anschaffungspreis deutlich niedriger. Die Fensterkamera von Eufy ist für 69,99 Euro erhältlich. Das Modell von Baseus kostet dagegen 99,99 Euro.

Die Eufy E10 richtet sich an Nutzer, die beispielsweise ihre Einfahrt oder den Garten überwachen wollen, ohne dafür eine Kamera im Außenbereich installieren zu müssen. Durch die Montage auf der Innenseite der Fensterscheibe ist die Kamera zudem vor Witterungseinflüssen geschützt.

Farbaufnahmen auch bei wenig Licht

Die Eufy E10 lässt sich um bis zu 25 Grad nach unten neigen. Dadurch soll sich der überwachte Bildausschnitt besser auf den Bereich unmittelbar vor dem Gebäude ausrichten lassen. Die Bauform soll störende Reflexionen durch die Fensterscheibe reduzieren. Mitgelieferte Aufkleber dienen zur Abschirmung von Innenraumlicht. Die auch bei anderen Eufy-Kameras eingesetzte MaxColor-Vision-Technologie soll selbst bei schlechten Lichtverhältnissen noch brauchbare Farbaufnahmen ermöglichen.

Die Fensterkamera E10 kann vollständig eigenständig betrieben werden. Für die lokale Speicherung von Videoaufnahmen steht ein Steckplatz für microSD-Karten mit bis zu 256 GB zur Verfügung. Damit sind laut Hersteller auch durchgehende Aufzeichnungen rund um die Uhr möglich.

HomeBase-Anbindung optional

Optional lässt sich die Kamera in ein bestehendes Eufy-System einbinden. Unterstützt werden die HomeBase S380, die HomeBase Mini und die HomeBase Professional. Die ältere HomeBase 2 wird ebenso wenig unterstützt wie Apple HomeKit.

Die Kamera verbindet sich über WLAN auf den Frequenzbändern 2,4 und 5 GHz mit dem Heimnetz. Die Stromversorgung erfolgt über ein Kabel. Ein abgewinkelter Stromstecker und mitgelieferte Kabelclips sollen eine möglichst unauffällige Kabelführung ermöglichen.

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