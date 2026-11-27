US-Gouverneurin prescht vor
Erstes Verbot für Abo-Modelle in Autos
Die Gouverneurin des US-Bundesstaats New York macht sich bei den Automobilherstellern keine Freunde. Ein neues Gesetz verbietet es künftig, bereits im Fahrzeug verbaute Funktionen im Nachhinein gegen Abo-Gebühren freizuschalten, sofern mit deren Nutzung keine laufenden Kosten für den Anbieter verbunden sind. Dergleichen hatte hierzulande bereits vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit den Sitzheizungs-Abos von BMW für heftige Diskussionen gesorgt.
Die Regelung tritt am 27. Februar 2027 in Kraft und richtet sich gleichermaßen an Automobilhersteller, Händler und externe Dienstleister. Die Regierung des Bundesstaats will damit verhindern, dass sich die nachträgliche Vermarktung bereits vorhandener Fahrzeugfunktionen als Geschäftsmodell in der Automobilbranche etabliert.
Keine Abos für bereits verbaute Technik
Das Gesetz beschränkt sich nicht auf klassische Ausstattungsmerkmale wie Sitzheizungen. Auch die Nutzung von Navigations- und Unterhaltungssystemen oder Fahrassistenzfunktionen fällt unter die Neuregelung, sofern die dafür benötigte Technik bereits im Fahrzeug vorhanden ist und deren Nutzung keine laufenden Kosten aufseiten des Anbieters verursacht.
Mercedes bietet sogar Drosselung als Abo an
Abonnements für Dienste, deren Bereitstellung tatsächlich laufende Kosten verursacht, bleiben dagegen zulässig. Hierzu dürften beispielsweise Mobilfunkanbindungen oder die Bereitstellung aktueller Verkehrsinformationen zählen.
Deutsche Autobauer halten an Abo-Modellen fest
BMW hatte sich zwar nach massiver Kundenkritik wieder von seinem Sitzheizungs-Abo verabschiedet, hält grundsätzlich aber weiterhin an der Vermarktung zusätzlicher Fahrzeugfunktionen im Abo fest.
Parking Assistant: Eine der Abo-Optionen bei BMW
Auch bei anderen Automobilherstellern wie Mercedes-Benz und Audi haben wir in der Vergangenheit über vergleichbare Angebote berichtet. Selbst die Nutzung von Apple CarPlay war bei BMW zeitweise mit wiederkehrenden Gebühren verbunden.
Dass die jetzt in New York beschlossene Regelung auch andernorts als Vorlage für vergleichbare Verbraucherschutzgesetze dient, halten wir allerdings für wenig wahrscheinlich.
Sehr gut. Da hat mal jemand einfach die Eier, Entscheidungen zu treffen. Völlig richtig in meinen Augen.
+1!
+1
Hier hatte ich gerade ein insta Video dazu gesehen, in dem jemand mächtig über Volkswagen (bzw. sein 70T€ Auto) schimpft (Abo für Sitzheizung oder Klima Anlage, weiß nicht mehr so genau). Der Tenor war, wenn VW daran festhalten würde, bräuchten sie sich nicht über schwindenden Absatz zu beschweren!
Das hätte wohl der Kunde auch selbst entscheiden können.
Ich sehe da kein Unterschied zu Softwareabos
Eben. Kunden müssen nur konsequent solche Produkte meiden.
CarPlay ist beim Mercedes schon drin aber man muss es für 359€ (einmalig) extra freischalten. Wieso?
Weil es beim Neuwagen auch Geld kostet. Sei froh, dass es überhaupt angeboten wird. Hier geht es um Abos.
Ich würde gerne das Abo für die ganzen EU Gängelungen kündigen.
Verstehe diese Aufregung nicht.
Wenn man das Feature direkt ab Werk bestellt, hat man es natürlich lebenslang. Wenn man es nicht mit bestellt, hat man später aber immer noch die Möglichkeit, es abzuschließen oder aber der nächste Eigentümer hat die Möglichkeit es „nachzurüsten“. Ich sehe eigentlich nur Vorteile in dieser Vorgehensweise, sowohl für Hersteller (Vereinfachung der Produktionslinien), als auch für Fahrzeugeigentümer.
Aber vielleicht sehe ich die Welt mal wieder nicht so schwarz, wie der Rest der Menschheit.
Hm komisch das es der Deutschen Automobilindustrie schlecht geht.
Sehr guter Move! So wird jedenfalls versucht, dem nachträglichen Abkassieren endlich einen Riegel vorzuschieben. Das wird aber DJT nicht gefallen und er verhängt dann ab Februar Zölle gegen den Staat New York :-))) Thank you for your attention to this matter
Deutschen Autoherstellern geht es anscheinend immer noch zu gut, dass sie meinen, sich das erlauben zu können.
Das verstehe ich nicht. Das ist doch eine super Idee! Ein Neuwagenkäufer will keine Sitzheizung, also kauft er sie nicht und bezahlt sie auch nicht. Der Hersteller baut sie trotzdem ein und sperrt sie. Später wird das Auto weiterverkauft und der Gebrauchtwagenkäufer wünscht sich eine Sitzheizung, also schaltet er sich die per Abo frei. Und zwar nur im Winter! Wo liegt das Problem?
Es sind ja überwiegend deutsche Hersteller, die function-on-demand in ihre Autos packen, trotz Unverständnis der Kunden. Und sich dann wundern, dass die deutsche Automobilindustrie abkackt, während wir von Asiaten mit inklusive Vollausstattungwortwörtlich überholt werden.
Geil
Und auch richtig formuliert: sofern es keine weiteren Kosten für den Hersteller verursacht