Die Gouverneurin des US-Bundesstaats New York macht sich bei den Automobilherstellern keine Freunde. Ein neues Gesetz verbietet es künftig, bereits im Fahrzeug verbaute Funktionen im Nachhinein gegen Abo-Gebühren freizuschalten, sofern mit deren Nutzung keine laufenden Kosten für den Anbieter verbunden sind. Dergleichen hatte hierzulande bereits vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit den Sitzheizungs-Abos von BMW für heftige Diskussionen gesorgt.

Die Regelung tritt am 27. Februar 2027 in Kraft und richtet sich gleichermaßen an Automobilhersteller, Händler und externe Dienstleister. Die Regierung des Bundesstaats will damit verhindern, dass sich die nachträgliche Vermarktung bereits vorhandener Fahrzeugfunktionen als Geschäftsmodell in der Automobilbranche etabliert.

Keine Abos für bereits verbaute Technik

Das Gesetz beschränkt sich nicht auf klassische Ausstattungsmerkmale wie Sitzheizungen. Auch die Nutzung von Navigations- und Unterhaltungssystemen oder Fahrassistenzfunktionen fällt unter die Neuregelung, sofern die dafür benötigte Technik bereits im Fahrzeug vorhanden ist und deren Nutzung keine laufenden Kosten aufseiten des Anbieters verursacht.

Mercedes bietet sogar Drosselung als Abo an

Abonnements für Dienste, deren Bereitstellung tatsächlich laufende Kosten verursacht, bleiben dagegen zulässig. Hierzu dürften beispielsweise Mobilfunkanbindungen oder die Bereitstellung aktueller Verkehrsinformationen zählen.

Deutsche Autobauer halten an Abo-Modellen fest

BMW hatte sich zwar nach massiver Kundenkritik wieder von seinem Sitzheizungs-Abo verabschiedet, hält grundsätzlich aber weiterhin an der Vermarktung zusätzlicher Fahrzeugfunktionen im Abo fest.

Parking Assistant: Eine der Abo-Optionen bei BMW

Auch bei anderen Automobilherstellern wie Mercedes-Benz und Audi haben wir in der Vergangenheit über vergleichbare Angebote berichtet. Selbst die Nutzung von Apple CarPlay war bei BMW zeitweise mit wiederkehrenden Gebühren verbunden.

Dass die jetzt in New York beschlossene Regelung auch andernorts als Vorlage für vergleichbare Verbraucherschutzgesetze dient, halten wir allerdings für wenig wahrscheinlich.