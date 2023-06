„Einzigartig zusammen“: Telekom und Apple werben gemeinsam

Die Telekom wirbt in Deutschland mit Apple als Partner für ihr 5G-Netz und die Nutzungsmöglichkeiten im Zusammenspiel mit dem iPhone 14 Pro. Die unter anderem von dem unten eingebundenen Werbespot begleitete Kampagne läuft unter dem Motto „Besser verbunden sein, erleichtert das Loslassen“.

Angesichts der Tatsache, dass die Telekom im Rahmen der heute angelaufenen Aktion nicht nur für ihr „bestes 5G-Netz“ die Werbetrommel rührt, sondern die aktuellen iPhone-Modelle auch als „die besten Devices“ bezeichnet, dürfte Apple die Kooperation mit dem Provider nicht schwergefallen sein. Apple und die Telekom sind in Deutschland ja ohnehin seit jeher eng verwoben, so war das iPhone nach seiner Markteinführung hierzulande für geraume Zeit ausschließlich mit einem Telekom-Vertrag erhältlich.

Sonderkonditionen für neue iPhones

Gemeinsam mit der neuen Werbeaktion läuft am heutigen Montag auch die Sonderaktion „Einzigartig zusammen“ an, in deren Rahmen die Telekom gemeinsam mit Apple bis zu 100 Euro Preisnachlass beim Kauf eines neuen iPhone und darüber hinaus weitere 100 Euro Ankaufsbonus gewährt, wenn man ein altes Smartphone in Zahlung gibt. Wie attraktiv diese Preise am Ende tatsächlich sind, hängt wohl vor allem aber von den Erwartungen und Voraussetzungen auf Kundenseite ab.

Die Telekom hebt im Rahmen der Marketingaktion jedenfalls massiv darauf ab, dass sie der führende deutsche Netzbetreiber ist und das beste 5G-Netz in Deutschland bietet, das hierzulande bereits von rund 80 Millionen Menschen, also 95 Prozent der Bevölkerung, genutzt werden kann. Um diese Abdeckung zu erreichen, hat der Anbieter eigenen Worten zufolge seit dem Start von 5G bereits rund 25.000 Mobilfunk-Standorte mit der Technologie ausgestattet oder neu gebaut. Mehr als 9.000 dieser Antennen in über 700 Städten und Gemeinden liefern dabei bereits den schnelleren 5G-Standard auf der 3,6 GHz-Frequenz und erlauben somit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.