RingConn hat mit dem The One Ring eine Sonderedition seines aktuellen Smartrings RingConn Gen 3 vorgestellt, die dem Ring aus der Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“ nachempfunden ist.

Der goldfarbene Ring ist mit einer Gravur in Elbenschrift versehen. Auch die Verpackung und das vorab verschickte Set zur Größenbestimmung sind laut Hersteller passend zum Ring gestaltet. Dem Set liegt zudem eine Sammelkarte mit einem von fünf zufällig ausgewählten Motiven bei. Auch die RingConn-App präsentiert sich für Käufer der Sonderedition mit einer eigens gestalteten, von Mittelerde inspirierten Benutzeroberfläche.

Golddesign mit Elbengravur

Gesundheitsdaten weiterhin ohne Abo

Technisch ist die Sonderedition mit dem regulären RingConn Gen 3 identisch. Wir haben die dritte Generation des Smartrings erst kürzlich ausführlich vorgestellt.

Neben der Erfassung von Schlaf, Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung, körperlicher Aktivität und Stress bietet der Ring auch eine langfristige Analyse der Gefäßgesundheit, Hinweise auf eine mögliche Schlafapnoe sowie Funktionen zur Zyklusbeobachtung. Mithilfe eines integrierten Vibrationsmotors kann der Ring beispielsweise auf längere Phasen der Inaktivität oder einen niedrigen Akkustand aufmerksam machen.

Limitierte Verpackung und Sammelkarten

Limitierte Sonderedition für 419 Euro

Der 2,3 Millimeter dicke Ring wiegt abhängig von seiner Größe zwischen 2,5 und 3,5 Gramm und soll mit einer Akkuladung bis zu 14 Tage durchhalten. Von Konkurrenten wie Oura hebt sich RingConn vor allem dadurch ab, dass für die Nutzung der zugehörigen App keine Abonnementgebühren anfallen.

RingConn bietet die Sonderedition in limitierter Stückzahl für 419 Euro zur Vorbestellung an. Der Versand der Sets zur Größenbestimmung soll am 1. Dezember beginnen. Die ersten Ringe sollen dann vom 8. Dezember an verschickt werden.

Wer weniger Wert auf die optischen Besonderheiten der Sonderedition legt, kann einen Blick auf die Black-Friday-Angebote von RingConn und Oura werfen.

Black-Friday-Rabatte bei RingConn und Oura

RingConn bietet die zweite Generation seines Smartrings im Rahmen der Aktion für 194 Euro an. Bei Oura muss man rund 100 Euro mehr investieren, bekommt dafür aber das neueste Smartring-Modell des Herstellers. Wir haben den Oura Ring 5 hier vorgestellt. Allerdings ist der Funktionsumfang der Oura-App ohne kostenpflichtiges Abo deutlich eingeschränkt.