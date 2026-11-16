EcoFlow River 260 Gen4: Neue Version der Stromhandtasche

EcoFlow hat mit der River 260 Gen4 eine neue Version seiner “Stromhandtasche” vorgestellt. Wir haben das Vorgängermodell der kompakten Powerstation im regelmäßigen Einsatz und schätzen vor allem dessen handliches Format. Die kleine Stromreserve lässt sich problemlos dort einsetzen, wo gerade ein Ladeanschluss oder eine Steckdose fehlt. Die neue Generation ist zur Markteinführung für 229 Euro erhältlich.

Die River 260 Gen4 speichert 256 Wattstunden Energie und wiegt rund drei Kilogramm. Laut Hersteller ist das neue Modell damit knapp 17 Prozent leichter und benötigt rund 30 Prozent weniger Platz als die bisherige River 3. Die Abmessungen betragen 13,9 × 17,7 × 17,5 Zentimeter.

Steckdose und 4 x USB

Steckdose und drei USB-C-Anschlüsse

Für den Anschluss von Geräten stehen eine 230-Volt-Steckdose mit maximal 300 Watt Ausgangsleistung sowie vier USB-Anschlüsse zur Verfügung. Drei davon sind USB-C-Anschlüsse, die je nach Ausführung bis zu 65 oder 140 Watt liefern. Hinzu kommt ein USB-A-Anschluss mit maximal 36 Watt.

Auch beim Aufladen soll die neue River schneller sein. An der Steckdose soll der Akku innerhalb von 42 Minuten einen Ladestand von 80 Prozent erreichen. Alternativ kann die Powerstation über USB-C, ein Solarmodul oder im Auto geladen werden.

Die River 260 Gen4 kann laut Hersteller auch als unterbrechungsfreie Stromversorgung eingesetzt werden. Bei einem Stromausfall soll das Gerät innerhalb von weniger als zehn Millisekunden auf Akkubetrieb umschalten.

Notladefunktion bei 0 Prozent

Eine zusätzliche Funktion hält eine kleine Energiereserve zurück, die selbst bei einer Ladeanzeige von null Prozent noch genutzt werden kann. Laut EcoFlow soll diese Reserve ausreichen, um den Akku eines Smartphones noch um etwa fünf bis zehn Prozentpunkte aufzuladen. Der integrierte LiFePO4-Akku lässt sich auch bei Temperaturen von bis zu minus 10 Grad Celsius nutzen.

Die neue Powerstation lässt sich über Bluetooth mit der EcoFlow-App verbinden. Der reguläre Preis wird mit 249 Euro angegeben. Zur Markteinführung bietet EcoFlow zudem ein Set mit einem tragbaren 60-Watt-Solarmodul für 299 Euro an.

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