EcoFlow RAPID Mag: Magnetische Powerbanks ab rund 12 Euro

Bei Amazon sind zwei magnetische Powerbanks aus EcoFlows RAPID-Mag-Serie deutlich günstiger zu haben. Die weiße Variante mit 10.000 mAh kostet aktuell unter 20 Euro. Das kleinere Modell mit 5.000 mAh liegt mit aktiviertem 2-Euro-Coupon bei rund 12 Euro. Beide Zusatzakkus lassen sich magnetisch am iPhone befestigen und laden kabellos.

10.000 mAh mit kleinem iPhone-Ständer

Die größere Variante haben wir bereits selbst ausprobiert. Sie bietet die typische LED-Anzeige für den verbleibenden Ladestand, kabelloses Laden und einen ausklappbaren Ständer. Damit kannst du das iPhone beim Nachladen auf dem Tisch aufstellen, beispielsweise für einen Videoanruf oder zum Anschauen eines Films. Das Modell wurde früher für mehr als 50 Euro angeboten.

Der Akku besitzt eine Nennkapazität von 10.000 mAh und liefert über USB-C bis zu 30 Watt. Über denselben Anschluss wird auch die Powerbank wieder aufgeladen. Das Gehäuse ist 15,5 Millimeter dick, das Gewicht liegt bei 187 Gramm. Für längere Tage unterwegs bietet die größere Variante entsprechend mehr Energiereserve.

5.000 mAh mit zusätzlichem Rabattcoupon

Die kleinere RAPID Mag ist mit 9,4 Millimetern Dicke und 123 Gramm Gewicht die flachere und leichtere Alternative. Ihre Nennkapazität liegt bei 5.000 mAh, über USB-C sind bis zu 20 Watt möglich. Auch hier zeigen LEDs den Ladestand an.

Die Powerbank kommt mit praktischem Ständer daher.

Für den Preis von rund 12 Euro musst du den auf der Amazon-Produktseite angebotenen 2-Euro-Coupon aktivieren. Früher wurde diese Ausführung für mehr als 35 Euro angeboten. Sie bietet sich vor allem als kompakte Reserve an, wenn du unterwegs gelegentlich nachladen möchtest.

Kabellos laden beide mit bis zu 7,5 Watt

Die kabellose Ladeleistung liegt bei beiden Modellen bei maximal 7,5 Watt. Für mehr Leistung kannst du das iPhone per Kabel anschließen. Für den magnetischen Halt benötigst du ein MagSafe-kompatibles iPhone beziehungsweise eine passende Hülle mit Magnetring.

Die RAPID-Mag-Serie hatten wir bereits zum Marktstart vorgestellt. Die beiden Größen unterscheiden sich vor allem bei Kapazität, Abmessungen und USB-C-Leistung. Der integrierte Ständer ist ein zusätzliches Argument für die größere Ausführung.

Produkthinweis EcoFlow Magsafe Power Bank 10000mAh 30W USB C Laden, Magnetische Powerbank 7,5 W, Magnetic Wireless Powerbank Kabellose... 18,99 EUR 20,99 EUR

Produkthinweis EcoFlow Magsafe Power Bank 5000mAh 20W USB C Laden, Magnetische Powerbank 7,5 W, Magnetic Wireless Powerbank Kabellose... 12,44 EUR 16,99 EUR