Wer auf seinem iPhone zwei Rufnummern verwendet, kann für einzelne Kontakte festlegen, über welche Mobilfunkleitung diese bevorzugt angerufen werden sollen. Drittanbieter-Apps können mit diesen Informationen bislang jedoch nicht durchgängig arbeiten.

Dual-SIM auf dem iPhone

Ein neuer Antrag im Rahmen der europäischen Interoperabilitätsvorgaben soll dies ändern und die Dual-SIM-Funktionen des iPhones stärker für andere Anwendungen öffnen.

Der Entwickler Airelec Clima hat dazu am 9. August 2026 eine entsprechende Anfrage bei Apple eingereicht. Diese befindet sich inzwischen in Phase III des Prüfverfahrens. Ziel ist es, Anwendungen zur Kontaktverwaltung und alternative Telefon-Apps enger mit den bereits vorhandenen Dual-SIM-Einstellungen von iOS zu verzahnen.

Drei zusätzliche Zugriffsmöglichkeiten

Konkret fordert der Antrag drei Erweiterungen. Zunächst sollen Anwendungen die vom Nutzer vergebenen Bezeichnungen der Mobilfunktarife auslesen können. Damit ließe sich beispielsweise erkennen, welche Leitung als privat und welche als geschäftlich gekennzeichnet wurde.

Darüber hinaus sollen Kontaktmanager die bevorzugte Rufnummer eines Kontakts nicht nur auslesen, sondern auch verändern dürfen. Änderungen müssten anschließend gleichermaßen in Apples Kontakte- und Telefon-App sowie in Anwendungen anderer Entwickler berücksichtigt werden.

Der dritte Punkt betrifft die Anrufliste. Hier soll eine technische Kennung verfügbar werden, mit der sich nachvollziehen lässt, über welche Mobilfunkleitung ein Gespräch geführt oder angenommen wurde. Sensible SIM-Daten wie IMSI oder ICCID werden dafür ausdrücklich nicht benötigt. Dem Antragsteller genügt eine Kennung, die keine Rückschlüsse auf die eigentliche SIM-Identität erlaubt.

Nur wenige EU-Anfragen abgeschlossen

Der Vorgang gehört zu den Interoperabilitätsanfragen, die Apple aufgrund der europäischen DMA-Vorgaben bearbeitet. Bereits im August hatten wir über Microsofts Pläne für eine gemeinsame Zwischenablage von iPhone und Windows berichtet. Auch dieser Antrag befindet sich in Phase III.

Der vorgesehene Ablauf für Ineroperabilitätsanfragen

In derselben Phase stehen weitere Anfragen von Microsoft und Meta, unter anderem zu Hintergrundprozessen, der Kopplung von Geräten und Schnittstellen für Wearables. Phase III bedeutet allerdings noch nicht, dass die gewünschten Funktionen bereits verfügbar sind.

Apples öffentliche Übersicht führt bislang neun als erfüllt gekennzeichnete Anfragen. Dazu gehören zusätzliche Möglichkeiten für die Mitteilungsweiterleitung an Smartwatches und externe Geräte sowie mehrere Erweiterungen für Bildschirmzeit-Funktionen von Drittanbietern.

Für die Dual-SIM-Anfrage nennt Apple bislang weder einen Umsetzungstermin noch konkrete technische Schnittstellen. Auch die Kommunikation mit dem Antragsteller bleibt vertraulich. Ob und in welcher Form Apple die gewünschten Zugriffsrechte bereitstellt, ist damit noch offen.