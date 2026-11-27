Mit Beginn der kalten Jahreszeit steigt auch wieder die Nachfrage nach elektrischen Heizgeräten. Insbesondere wenn es darum geht, einzelne Räume oder Bereiche vorübergehend etwas stärker zu beheizen, kann ein kompakter Heizlüfter gute Dienste leisten. Vorausgesetzt natürlich, man behält den Stromverbrauch im Blick oder nutzt das Gerät besonders dann, wenn überschüssiger Solarstrom zur Verfügung steht.

Mit dem Dreo 714S ist aktuell ein Modell mit App-Anbindung vergleichsweise günstig erhältlich, das wir auch selbst im Einsatz haben. Amazon hat den Preis von 109,99 Euro auf 88,82 Euro gesenkt.

Heizlüfter und Ventilator in einem Gerät

Der Dreo 714S lässt sich sowohl als Heizlüfter als auch als gewöhnlicher Ventilator verwenden und ist somit das ganze Jahr über einsetzbar. Dank seiner kompakten Größe eignet sich das Gerät gut für den wechselnden Einsatz in verschiedenen Räumen. Dank der kombinierbaren horizontalen und vertikalen Oszillation lässt sich der Luftstrom gleichmäßig im Raum verteilen.

Im Heizbetrieb stehen drei Leistungsstufen mit 900, 1.200 und 2.000 Watt zur Verfügung. Alternativ kann man das Gerät im Eco-Modus betreiben und dabei eine gewünschte Raumtemperatur zwischen 5 und 35 Grad Celsius vorgeben. Der Heizlüfter passt seine Leistung dann automatisch an.

Die App-Anbindung ist beim Dreo 714S optional. Sämtliche grundlegenden Einstellungen lassen sich auch über die berührungsempfindlichen Tasten am Gerät selbst oder mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung vornehmen.

App-Steuerung bringt Zusatzfunktionen

Die App bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Zeitpläne zu erstellen, den integrierten Temperatursensor zu kalibrieren und Statistiken zur Gerätenutzung und zum Verlauf der Raumtemperatur einzusehen. Ergänzend dazu stellt Dreo ein Widget für den Home-Bildschirm des iPhone bereit. Für die Bedienung per App sind allerdings eine Internetverbindung und ein Benutzerkonto bei Dreo erforderlich

Wer lediglich einen einfachen Heizlüfter sucht, wird auch zu deutlich niedrigeren Preisen fündig. Für den Dreo 714S sprechen neben der App-Anbindung insbesondere die gute Verarbeitung, die automatische Temperaturregelung und die Möglichkeit zur ganzjährigen Nutzung als Ventilator.

Produkthinweis