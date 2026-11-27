Mit Version 8.23 hat Readdle seine Dateiverwaltung Dokumente um Sprachnotizen erweitert. Die Funktion „Voice Notes“ zeichnet Gespräche und eigene Gedanken auf und erstellt daraus ein Transkript, eine Zusammenfassung sowie Hinweise auf mögliche Folgeaufgaben.

Die App konnte bereits importierte Audiodateien verschriftlichen. Nun lassen sich auch Besprechungen, Vorlesungen oder spontane Ideen direkt in Dokumente aufnehmen und zusammen mit anderen Dateien verwalten.

Aufnehmen per App oder Aktionstaste

Neue Aufnahmen startet man über die Plus-Schaltfläche und den Eintrag für Sprachnotizen. Alternativ lässt sich die Aktionstaste des iPhones dafür konfigurieren. Nach der Verarbeitung stehen drei Ansichten bereit: der vollständige Text, eine Kurzfassung und sogenannte Follow-ups. Letztere sammeln Aufgaben, offene Fragen und Ideen, die sich aus dem Gesagten ergeben.

Auch mehrsprachige Gespräche werden unterstützt. Das Transkript behält die gesprochenen Sprachen bei, während die Zusammenfassung und die Folgepunkte in der überwiegend verwendeten Sprache entstehen. Aufnahme und Auswertung bleiben in einer gemeinsamen Datei. Der Text lässt sich zusätzlich als TXT-Datei exportieren.

Plus-Abo und KI-Verarbeitung

Voice Notes gehört zum kostenpflichtigen Angebot Dokumente Plus. Bestehende Abonnenten können die Funktion ohne Aufpreis und ohne Begrenzung der Aufnahmeminuten verwenden. Für neue Nutzer bietet Readdle einen siebentägigen Test an. Die App selbst lässt sich kostenlos laden und benötigt mindestens iOS 16 beziehungsweise iPadOS 16.

Bei der KI-Verarbeitung kann Readdle laut Datenschutzerklärung auch externe Dienstleister einsetzen. Die Inhalte werden dem Anbieter zufolge nicht zum Training von KI-Modellen verwendet. Readdle selbst hält die für die Auswertung verarbeiteten Transkripte und Zusammenfassungen bis zu einer Stunde vor. Bei negativem Feedback können diese Inhalte bis zu sechs Monate aufbewahrt werden, sofern zuvor kein Widerspruch erfolgt. Hinzu kommen mögliche Aufbewahrungsfristen der KI-Dienstleister zur Missbrauchskontrolle.