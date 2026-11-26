Der digitale Führerschein startet etwas später als angekündigt. Die Erweiterung der i-Kfz-App soll nun bis Mitte Dezember verfügbar sein. Das geht aus einer dpa-Meldung hervor, die unter anderem die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht hat. Die Agentur beruft sich auf eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums.

Ursprünglich war die Freischaltung für Ende November vorgesehen. Die bereits erhältliche App des Kraftfahrt-Bundesamtes bildet bislang den digitalen Fahrzeugschein ab. Künftig soll sich damit auch die Fahrerlaubnis auf dem Smartphone nachweisen lassen. Einen konkreten Tag für den Start nennt die aktuelle Meldung nicht.

Fotoabruf benötigt noch Zeit

Nach Angaben des Ministeriums sind die technischen Voraussetzungen in der App geschaffen, auch der Testbetrieb sei erfolgreich abgeschlossen. Zusätzlichen Aufwand verursacht jedoch die Einbindung des Lichtbilds. Das Kraftfahrt-Bundesamt darf dieses bei den Pass- und Ausweisbehörden abrufen. Um den Abruf technisch zu ermöglichen, wird laut Ministerium noch Zeit benötigt.

Damit die Einführung nicht auf die vollständige Fotoanbindung warten muss, gibt es eine Übergangsregelung für den Nachweis ohne Lichtbild. Darüber hatten wir bereits im Zusammenhang mit den jüngsten Änderungen rund um den Führerschein berichtet.

In i-Kfz lassen sich bereits Fahrzeugscheine hinterlegen.

Ausweis bleibt vorerst erforderlich

Wer den digitalen Führerschein in dieser Übergangsphase nutzt, muss zusätzlich einen Personalausweis oder Reisepass mitführen. Allein das iPhone reicht bei einer Kontrolle dann noch nicht aus. Die zusätzliche Ausweispflicht entfällt nicht automatisch mit der Freischaltung im Dezember, sondern hängt von der technischen Verfügbarkeit des Fotoabrufs ab.

Für die Einrichtung werden unter anderem ein gültiger deutscher Kartenführerschein, ausgestellt ab dem 1. Januar 1999, sowie die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises samt PIN benötigt. Die Nutzung bleibt freiwillig und zunächst auf Deutschland beschränkt. Im Ausland ist weiterhin der herkömmliche Führerschein erforderlich.

Die i-Kfz-App ist kostenlos und setzt derzeit mindestens iOS 17.0 voraus.