Neue Details zum digitalen Geld
Digitaler Euro: EZB plant KI-Zahlungen und Offline-Betrieb
Die Europäische Zentralbank konkretisiert ihre Pläne für den digitalen Euro. Bei einer Konferenz in Tirana hat EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone heute erläutert, wie das neue Zahlungsmittel funktionieren und welche zusätzlichen Möglichkeiten es künftig bieten soll. Neben klassischen Zahlungen im Handel und Internet beschäftigen sich die Entwickler inzwischen auch mit automatisierten Bezahlvorgängen durch KI-Assistenten.
Erste App-Konzepte der Europäischen Zentralbank
Die EZB sieht dabei weiterhin Handlungsbedarf. In 13 Ländern des Euroraums sind Kartenzahlungen im stationären Handel vollständig von außereuropäischen Anbietern abhängig. Der digitale Euro soll eine gemeinsame technische Grundlage schaffen, die europäische Banken und Zahlungsdienstleister für eigene Angebote verwenden können.
Offline bezahlen, auch ohne Internetverbindung
Für Verbraucher soll die grundlegende Nutzung kostenlos sein. Zahlungen sollen online und offline funktionieren. Gerade die Offline-Funktion soll dem bisherigen Bargeld nahekommen: Ohne Internetverbindung könnten Beträge direkt übertragen werden, wobei die persönlichen Transaktionsdaten ausschließlich den Beteiligten bekannt wären. Bei Onlinezahlungen soll das Eurosystem die Identität der an einer Zahlung beteiligten Personen nicht erfahren.
Schon lange in der Mache: Eine Infografik von 2024
Anders als Guthaben auf einem gewöhnlichen Bankkonto soll der digitale Euro keine Zinsen abwerfen. Zudem sind Obergrenzen für die gehaltenen Beträge vorgesehen. Größere Zahlungen sollen dennoch möglich bleiben, indem ein verknüpftes Bankkonto automatisch zusätzliche Beträge bereitstellt oder überschüssiges Guthaben aufnimmt.
Die EZB betont zugleich, dass Bargeld erhalten bleibt. Parallel zum digitalen Euro arbeitet sie an neuen Banknoten, deren endgültiges Gestaltungskonzept noch in diesem Jahr feststehen soll. Auch die geplante Annahmepflicht für Bargeld und digitales Zentralbankgeld ist Teil der europäischen Gesetzesvorhaben.
KI-Agenten und neue Bezahlfunktionen im Test
Über die bereits angekündigte Pilotphase ab 2027 hinaus arbeitet die EZB an zusätzlichen Einsatzmöglichkeiten. Eine neue Runde ihrer Innovationsplattform untersucht unter anderem elektronische Kassenbelege, Zahlungen mit mehreren Beteiligten und Überweisungen, die an bestimmte Bedingungen geknüpft sind.
Perspektivisch sollen auch KI-Agenten eigenständig Zahlungen auslösen können. Weitere Untersuchungen betreffen Kleinstbeträge sowie die Bezahlung von Fahrkarten, Mobilitätsangeboten und Parkgebühren. Dabei handelt es sich zunächst um technische Erprobungen, nicht um zugesagte Funktionen zum Marktstart.
Der zwölfmonatige Pilotbetrieb beginnt voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2027 mit 36 Zahlungsdienstleistern.
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There is no second best.
Quatsch. Sicher nicht mit den Schwankungen. Kein Business wird Geschäfte machen mit der Volatilität.
Entweder stable coins, oder es bleibt der status quo (fiat).
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Klingt nicht grad vertrauenswürdig
ist es auch nicht. die ezb kann dich durch mausclick enteignen
bargeld ist das einzige was sicher ist
Dann frag mal diejenigen die für ein Brot ne ganze Schubkarre scheine hinkarren mussten
Bargeld kann jede Zentralbank im Handstreich aufrufen. Dann hat man nur noch wertloses Papier gebunkert. Wird genauso wenig passieren wie die hier genannte Enteignung, sollte man aber im Hinterkopf haben, wenn man vom einzig wahren Bargeld träumt
Soll mir recht sein, solange automatisierte Zugriffe abschaltbar sind.
Na endlich!
Ich warte ja noch auf die deutsche Sonderlösung als Abweichung, die von der Sparkasse kommt, weil Deutschland immer irgendetwas anders macht..
Bitcoin fixes this!
Digitales Geld ist wie Monopoly nix wert wenn man den Stecker zieht.
aber die sagen doch, dass es offline funktionieren soll ;-)
Nur mit Bargeld bleibt die Souveränität erhalten.
Es darf gerne nebenher etabliert werden, aber es darf nie die einzige Möglichkeit zum Zahlen werden.
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Sagt auch niemand. Und hat such nie jemand in der EU gesagt!
Ich frag mich wie sich da das GNU Taler Projekt zu positioniert.
Die hatten da auf verschiedensten Konferenzen tolle Talks zu die auch den Digitalen Euro ins Visier genommen haben. Da sich da ja jetzt aber einiges getan hat würd mich ein Update echt interessieren.
Ich mag das nicht was die EU da macht!!
Du musst es nicht nutzen. Behalte dein Sparschwein einfach.
Ich zahle bar wann immer möglich und das bleibt so.
Irgendwie muss man sein Schwarzgeld auch loswerden.