Digitaler Euro: EZB plant KI-Zahlungen und Offline-Betrieb

Die Europäische Zentralbank konkretisiert ihre Pläne für den digitalen Euro. Bei einer Konferenz in Tirana hat EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone heute erläutert, wie das neue Zahlungsmittel funktionieren und welche zusätzlichen Möglichkeiten es künftig bieten soll. Neben klassischen Zahlungen im Handel und Internet beschäftigen sich die Entwickler inzwischen auch mit automatisierten Bezahlvorgängen durch KI-Assistenten.

Erste App-Konzepte der Europäischen Zentralbank

Die EZB sieht dabei weiterhin Handlungsbedarf. In 13 Ländern des Euroraums sind Kartenzahlungen im stationären Handel vollständig von außereuropäischen Anbietern abhängig. Der digitale Euro soll eine gemeinsame technische Grundlage schaffen, die europäische Banken und Zahlungsdienstleister für eigene Angebote verwenden können.

Offline bezahlen, auch ohne Internetverbindung

Für Verbraucher soll die grundlegende Nutzung kostenlos sein. Zahlungen sollen online und offline funktionieren. Gerade die Offline-Funktion soll dem bisherigen Bargeld nahekommen: Ohne Internetverbindung könnten Beträge direkt übertragen werden, wobei die persönlichen Transaktionsdaten ausschließlich den Beteiligten bekannt wären. Bei Onlinezahlungen soll das Eurosystem die Identität der an einer Zahlung beteiligten Personen nicht erfahren.

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Anders als Guthaben auf einem gewöhnlichen Bankkonto soll der digitale Euro keine Zinsen abwerfen. Zudem sind Obergrenzen für die gehaltenen Beträge vorgesehen. Größere Zahlungen sollen dennoch möglich bleiben, indem ein verknüpftes Bankkonto automatisch zusätzliche Beträge bereitstellt oder überschüssiges Guthaben aufnimmt.

Die EZB betont zugleich, dass Bargeld erhalten bleibt. Parallel zum digitalen Euro arbeitet sie an neuen Banknoten, deren endgültiges Gestaltungskonzept noch in diesem Jahr feststehen soll. Auch die geplante Annahmepflicht für Bargeld und digitales Zentralbankgeld ist Teil der europäischen Gesetzesvorhaben.

KI-Agenten und neue Bezahlfunktionen im Test

Über die bereits angekündigte Pilotphase ab 2027 hinaus arbeitet die EZB an zusätzlichen Einsatzmöglichkeiten. Eine neue Runde ihrer Innovationsplattform untersucht unter anderem elektronische Kassenbelege, Zahlungen mit mehreren Beteiligten und Überweisungen, die an bestimmte Bedingungen geknüpft sind.

Perspektivisch sollen auch KI-Agenten eigenständig Zahlungen auslösen können. Weitere Untersuchungen betreffen Kleinstbeträge sowie die Bezahlung von Fahrkarten, Mobilitätsangeboten und Parkgebühren. Dabei handelt es sich zunächst um technische Erprobungen, nicht um zugesagte Funktionen zum Marktstart.

Der zwölfmonatige Pilotbetrieb beginnt voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2027 mit 36 Zahlungsdienstleistern.