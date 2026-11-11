Digital Fairness Act: EU will Abo-Fallen und Kauftricks stoppen

Die EU-Kommission hat ihren Entwurf für den Digital Fairness Act vorgestellt. Das neue Verbraucherschutzgesetz soll Geschäftspraktiken unterbinden, die Kunden im Internet zu ungewollten Vertragsabschlüssen, zusätzlichen Ausgaben oder einer längeren Nutzung digitaler Angebote verleiten. Insgesamt benennt der Entwurf 62 unlautere Praktiken, die künftig untersagt werden sollen.

Der Digital Fairness Act wird vorbereitet

Die geplanten Vorgaben betreffen Onlineshops, Abonnements, soziale Netzwerke und mobile Spiele. Auch Influencer geraten stärker ins Visier der Gesetzgeber. Sie sollen Werbung eindeutig kennzeichnen und dürfen Produkte nicht mit falschen Versprechungen bewerben.

Keine automatischen Kosten nach Probeabos

Eine wesentliche Änderung betrifft kostenlose Testangebote. Diese sollen nach Ablauf der Probezeit nicht mehr ohne ausdrückliche Zustimmung in kostenpflichtige Abonnements übergehen dürfen. Anbieter müssten ihre Kunden rechtzeitig informieren und eine aktive Entscheidung einholen.

Etliche Änderungen sollen unter anderem vor Abofallen schützen

Auch beim Onlinehandel will Brüssel nachbessern. Vermeintliche Sonderangebote mit falschen Rabatten und irreführende Hinweise auf angeblich knappe Warenbestände sollen verboten werden. Gleiches gilt für Praktiken, bei denen sich der zunächst angezeigte Preis während einer Buchung deutlich erhöht.

Dass bestehende Verbraucherschutzregeln nicht immer ausreichen, zeigt die deutsche Pflicht zum Kündigungsbutton. Bereits 2023 stellte der Verbraucherzentrale Bundesverband fest, dass nur 42 Prozent der untersuchten Webseiten die gesetzlichen Vorgaben erfüllten. Die EU will nun auch die Kündigung online geschlossener Verträge vereinfachen.

Manipulative Apps bleiben ein Streitpunkt

Ein weiterer Teil des Gesetzes beschäftigt sich mit sogenannten Dark Patterns. Zehn der beanstandeten Praktiken betreffen gezielt die manipulative Gestaltung von Webseiten, Apps und Onlinespielen. Dazu gehören Mechanismen, die Nutzer möglichst lange beschäftigen oder zu weiteren Käufen bewegen sollen.

Bei suchtfördernden Funktionen bleibt der Entwurf allerdings zurückhaltend. Erwachsene sollen etwa endloses Scrollen oder automatisch startende Videos abschalten können. Ein grundsätzliches Verbot sieht die Vorlage dafür nicht vor. Die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini kritisiert, dass die Verantwortung damit weiterhin bei den Nutzern liegt.

Für Minderjährige verfolgt die Kommission einen gesonderten Ansatz. Ein bereits im September vorgeschlagenes Gesetz soll bestimmte suchtfördernde Funktionen sozialer Netzwerke für Kinder und Jugendliche untersagen. Auch die Kritik an bisherigen Schutzmechanismen dürfte in die weiteren Beratungen einfließen.

Der Digital Fairness Act muss nun mit den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament verhandelt werden. Welche Verbote und Verpflichtungen am Ende tatsächlich gelten, entscheidet sich erst in diesem Verfahren.