20 Tokens pro Tag für Siri AI
Details zur Abrechnung von Siri AI und Apple Intelligence
Über die von Apple geplanten Nutzungslimits für Siri AI und Apple Intelligence und deren Verknüpfung mit den verschiedenen iCloud+-Abonnements haben wir bereits vergangene Woche berichtet. Bislang war allerdings unklar, wie umfangreich das von Apple als „Standard Device Limit“ bezeichnete kostenlose Grundkontingent tatsächlich ist. Der X-Nutzer PDFU der in der Vergangenheit wiederholt verlässliche Vorabinformationen zu Apple veröffentlicht hat, kann diesbezüglich nun mit konkreten Zahlen aufwarten.
Apple erfasst die Nutzung seiner serverbasierten KI-Funktionen mithilfe sogenannter Tokens. Diese berechtigen zum Zugriff auf die unter der Bezeichnung Private Cloud Compute zusammengefasste Server-Infrastruktur des Unternehmens.
Meldung beim Erreichen des Limits (Bild: PDFU)
Eine Anfrage kann mehrere Tokens verbrauchen
Für die Nutzung von Siri AI stehen den vorliegenden Informationen zufolge pro Gerät täglich standardmäßig 20 solcher Tokens zur Verfügung. Mit den umfangreicheren iCloud+-Abonnements stehen entsprechend mehr Tokens zur Verfügung. Wenn man für 2 TB Speicherplatz bezahlt, erhöht sich dieses Kontingent beispielsweise auf 100 Tokens.
Allerdings darf man die Anzahl der Tokens nicht mit der Anzahl der möglichen Siri-Anfragen gleichsetzen. Abhängig von der Aufgabenstellung kann eine einzelne Anfrage mehrere Serverzugriffe erforderlich machen und somit auch mehrere Tokens verbrauchen.
Die unterschiedlichen Nutzungskontingente für Apple Intelligence
Separate Kontingente für einzelne KI-Funktionen
Darüber hinaus sieht Apple für die verschiedenen KI-Funktionen separate Tageskontingente vor. So soll das tägliche Grundkontingent für die Bilderstellung mit Image Playground und die generative Bildbearbeitung bei zehn Tokens liegen. Für den Zugriff auf Apples serverbasierte KI-Modelle über die Kurzbefehle-App oder durch Anwendungen von Drittanbietern sind jeweils fünf Tokens vorgesehen.
Apple hat die Nutzungslimits bislang offenbar nur in ausgewählten Ländern aktiviert. Dazu zählen neben den USA unter anderem Kanada, Australien, Japan, die Türkei und die Schweiz. In Deutschland und anderen EU-Ländern greifen die funktionsbezogenen Beschränkungen derzeit noch nicht. Dies dürfte unter anderem damit zusammenhängen, dass Apples KI-Funktionen hierzulande bislang nur eingeschränkt verfügbar sind.
Auch geil, der Mist von Apple läuft seit Jahren nicht und bevor überhaupt mal jemand Apple Intelligence nutzen konnte, kommen Infos zu den Kosten. Als ob ich Apple da momentan überhaupt was für zahlen würde, die sollten erst einmal alle User kostenlos testen lassen, um ihren Marketingmüll der letzten Jahre wieder gut zu machen
So nämlich…
1. Siri AI braucht dich nach wie vor nicht zu interessieren da kein Marktstart derzeit.
2. Daher die Info für die die es betrifft.
Genau!
Dem ist wenig hinzuzufügen, nicht einen Cent werd ich ausgeben bis Apple nicht 110% bewiesen hat, dass Ihre KI mehr kann als Licht an und ausmachen …
+1
Die Anzahl der Tokens kann nicht stimmen. 20 Tokens mal 3,7 Zeichen im deutschen Alphabet. Oder 100 Token mal 3,7 Zeichen. Was soll denn dabei herauskommen? Das kann nicht stimmen und wenn doch lache ich mich kaputt.