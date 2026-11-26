Über die von Apple geplanten Nutzungslimits für Siri AI und Apple Intelligence und deren Verknüpfung mit den verschiedenen iCloud+-Abonnements haben wir bereits vergangene Woche berichtet. Bislang war allerdings unklar, wie umfangreich das von Apple als „Standard Device Limit“ bezeichnete kostenlose Grundkontingent tatsächlich ist. Der X-Nutzer PDFU der in der Vergangenheit wiederholt verlässliche Vorabinformationen zu Apple veröffentlicht hat, kann diesbezüglich nun mit konkreten Zahlen aufwarten.

Apple erfasst die Nutzung seiner serverbasierten KI-Funktionen mithilfe sogenannter Tokens. Diese berechtigen zum Zugriff auf die unter der Bezeichnung Private Cloud Compute zusammengefasste Server-Infrastruktur des Unternehmens.

Meldung beim Erreichen des Limits (Bild: PDFU)

Eine Anfrage kann mehrere Tokens verbrauchen

Für die Nutzung von Siri AI stehen den vorliegenden Informationen zufolge pro Gerät täglich standardmäßig 20 solcher Tokens zur Verfügung. Mit den umfangreicheren iCloud+-Abonnements stehen entsprechend mehr Tokens zur Verfügung. Wenn man für 2 TB Speicherplatz bezahlt, erhöht sich dieses Kontingent beispielsweise auf 100 Tokens.

Allerdings darf man die Anzahl der Tokens nicht mit der Anzahl der möglichen Siri-Anfragen gleichsetzen. Abhängig von der Aufgabenstellung kann eine einzelne Anfrage mehrere Serverzugriffe erforderlich machen und somit auch mehrere Tokens verbrauchen.

Die unterschiedlichen Nutzungskontingente für Apple Intelligence

Separate Kontingente für einzelne KI-Funktionen

Darüber hinaus sieht Apple für die verschiedenen KI-Funktionen separate Tageskontingente vor. So soll das tägliche Grundkontingent für die Bilderstellung mit Image Playground und die generative Bildbearbeitung bei zehn Tokens liegen. Für den Zugriff auf Apples serverbasierte KI-Modelle über die Kurzbefehle-App oder durch Anwendungen von Drittanbietern sind jeweils fünf Tokens vorgesehen.

Apple hat die Nutzungslimits bislang offenbar nur in ausgewählten Ländern aktiviert. Dazu zählen neben den USA unter anderem Kanada, Australien, Japan, die Türkei und die Schweiz. In Deutschland und anderen EU-Ländern greifen die funktionsbezogenen Beschränkungen derzeit noch nicht. Dies dürfte unter anderem damit zusammenhängen, dass Apples KI-Funktionen hierzulande bislang nur eingeschränkt verfügbar sind.