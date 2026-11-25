Wer mit der Bahn unterwegs ist, kann künftig auch Fahrkarten des Konkurrenten FlixTrain direkt im DB Navigator kaufen. Die Deutsche Bahn und FlixTrain haben eine entsprechende Vertriebsvereinbarung unterzeichnet. Ab dem 7. Dezember 2026 lassen sich über die iPhone-App und die Webseite bahn.de erstmals Tickets beider Unternehmen erwerben. Die Neuerung gilt für Fahrten ab dem 13. Dezember und damit passend zum Fahrplanwechsel.

FlixTrain-Tickets erstmals direkt in der Bahn-App

Bislang wurden FlixTrain-Verbindungen zwar bereits in der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn angezeigt, eine direkte Buchung war allerdings nicht möglich. Stattdessen mussten Reisende auf die Webseite oder App von FlixTrain wechseln, um ihre Fahrkarten zu kaufen.

Dieser Umweg entfällt künftig. Die Bahn übernimmt den Ticketverkauf innerhalb ihrer eigenen Buchungsoberfläche. Damit können Reisende direkt im DB Navigator nach passenden Verbindungen suchen, Preise vergleichen und Fahrkarten erwerben.

Die beiden Unternehmen bleiben dabei weiterhin eigenständige Wettbewerber. Fahrpläne, Preise und das jeweilige Zugangebot legen Deutsche Bahn und FlixTrain unverändert unabhängig voneinander fest. Laut Bahn sollen die Tickets zum gleichen Preis wie bei FlixTrain angeboten werden.

ICE und FlixTrain in einem Buchungsvorgang

Besonders praktisch ist die Möglichkeit, Verbindungen beider Anbieter miteinander zu kombinieren. So lässt sich beispielsweise eine Reise planen, bei der zunächst ein ICE genutzt wird und anschließend der Umstieg in einen FlixTrain erfolgt.

Die dafür benötigten Fahrkarten können in einem einzigen Buchungsvorgang erworben werden. Das dürfte insbesondere bei längeren Reisen mit mehreren Umstiegen die Planung und den Preisvergleich erleichtern.

Der DB Navigator lässt bald auch Buchungen bei der Konkurrenz zu.

Bei verpassten Anschlüssen bleibt Vorsicht geboten

Eine Einschränkung bleibt allerdings bestehen. Obwohl beide Tickets gemeinsam gekauft werden können, handelt es sich weiterhin um getrennte Fahrkarten. Die Buchung führt somit nicht automatisch zu einem durchgehenden Beförderungsvertrag.

Darauf weist auch der Fahrgastverband PRO BAHN hin. Er begrüßt die Zusammenarbeit, fordert allerdings weitergehende Fahrgastrechte. Bei einem verpassten Anschluss zwischen zwei Anbietern sollte die Weiterreise ohne zusätzliche Kosten möglich sein. Bis dahin empfiehlt es sich, bei entsprechenden Verbindungen auf ausreichend Umsteigezeit zu achten.

In die umgekehrte Richtung funktioniert die Kooperation übrigens noch nicht: Fahrkarten der Deutschen Bahn lassen sich weiterhin nicht über die Buchungsplattformen von FlixTrain kaufen.

Der DB Navigator ist kostenlos für iPhone und Apple Watch erhältlich. Zuletzt hatte die Bahn unter anderem die Anmeldung per Passkey ergänzt. Die neue FlixTrain-Buchung soll ab dem 7. Dezember direkt über die bestehenden Vertriebskanäle zur Verfügung stehen.