Der Streit um die Browser-Freiheit auf dem iPhone beschäftigt erneut die Europäische Kommission, während sich die Einführung des digitalen Führerscheins weiter verzögert. Auch die Zukunft der alten Kaufversion von 1Password hat in dieser Woche zahlreiche Leser beschäftigt. Abseits der großen Softwarethemen haben wir uns angesehen, wie intelligent ein mit dem iPhone vernetzter Spülmittelspender tatsächlich arbeitet.

Browser-Anbieter erhöhen den Druck auf Apple

Ein Bündnis aus Softwareanbietern, Wirtschaftsverbänden und Bürgerrechtsorganisationen fordert ein förmliches EU-Verfahren gegen Apple. Die gesetzlich vorgeschriebene Öffnung des Browser-Marktes auf dem iPhone hat bislang kaum praktische Auswirkungen. Mozilla müsste beispielsweise eine zusätzliche Firefox-App veröffentlichen, um eine eigene Browser-Technologie einsetzen zu können. Nutzer müssten ihre Lesezeichen und Zugangsdaten übertragen. Apple begründet seine Einschränkungen regelmäßig mit Sicherheits- und Datenschutzbedenken.

Digitaler Führerschein lässt weiter auf sich warten

Aus dem für Ende November angekündigten Start wird nichts. Der digitale Führerschein soll nun bis Mitte Dezember als Erweiterung der kostenlosen i-Kfz-App bereitstehen. Noch nicht abgeschlossen sind die Arbeiten am automatisierten Abruf der Lichtbilder bei den Pass- und Ausweisbehörden. Eine Übergangsregelung ermöglicht zwar die Einführung ohne Foto, allerdings müssen Nutzer zunächst weiterhin einen Personalausweis oder Reisepass mitführen. Im Ausland bleibt der herkömmliche Führerschein erforderlich.

Somat Smartwash: Gute Reinigung mit Cloud-Anbindung

Wir haben den automatischen Spülmittelspender Somat Smartwash im Alltag ausprobiert und dabei auch dessen Netzwerkverkehr untersucht. Die Reinigungsergebnisse überzeugen, die Möglichkeiten zur individuellen Anpassung der Spülmittelmenge fallen jedoch überschaubar aus. Die iPhone-App informiert über abgeschlossene Spülgänge und den verbleibenden Kartuscheninhalt. Technisch interessant ist die vollständige Abhängigkeit von den Servern des Herstellers. Eine direkte Kommunikation zwischen iPhone-App und Spender findet nicht statt.

Mitteilungen auf dem iPhone stehen zur Diskussion

Apple soll für iOS 28 eine umfassende Neugestaltung der Mitteilungszentrale vorbereiten. Konkrete Informationen zu den geplanten Änderungen fehlen allerdings noch. Unabhängig davon steht der Umgang mit Werbung in Push-Mitteilungen in der Kritik. Wer Reklame unterbinden möchte, muss bei vielen Apps auch auf nützliche Benachrichtigungen verzichten. Dabei verlangen Apples bestehende App-Store-Richtlinien bereits eine ausdrückliche Zustimmung zu Werbenachrichten und die Möglichkeit, diese separat abzubestellen.

Private Bürger-App nimmt erste Anträge entgegen

Ein Berliner Unternehmen kommt der geplanten staatlichen Bürger-App mit einem eigenen Angebot zuvor. Über die kostenlos nutzbare D-App lassen sich bereits bundesweit BAföG, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss beantragen. Der Anbieter bereitet die erforderlichen Unterlagen auf und übermittelt diese nach Erteilung einer Vollmacht an die zuständige Behörde. Geld verdienen will das Unternehmen künftig mit freiwillig buchbaren Zusatzdiensten. Bislang steht die Anwendung im Browser zur Verfügung, eine native iPhone-App soll im Januar folgen.

1Password erhöht den Druck auf bisherige Käufer

Kaum ein anderes Thema hat unsere Leser in dieser Woche so intensiv beschäftigt wie die Zukunft von 1Password 7. Der Hersteller möchte verbliebene Nutzer der alten Kaufversion zum Umstieg auf das Cloud-Abonnement bewegen. Die Unterstützung für die klassische Browser-Erweiterung wurde auf dem Mac bereits gestrichen. Der für Mai 2027 angekündigte Synchronisierungsstopp betrifft allerdings nur Nutzer eines 1Password-Kontos. Eigenständige Tresore lassen sich vorerst weiterhin über iCloud oder Dropbox synchronisieren. Anpassungen an zukünftige Betriebssysteme stellt der Anbieter nicht in Aussicht.