Apple konkretisiert seine Pläne für kostenpflichtige KI-Funktionen und bessert gleichzeitig beim iPhone Duo nach. Auch die geplante smarte Brille sorgt für Gesprächsstoff, während MoneyMoney seine Abo-Bedingungen erneut anpasst.

Dazu gab es neue Erkenntnisse zu Handyverboten an Schulen, günstigeres Apple-Zubehör und die Finalisten der App Store Awards.

Apple Intelligence: Mehr KI kostet künftig mehr

Apple will die Nutzung bestimmter KI-Funktionen künftig begrenzen. Wer Siri AI, die intelligente Bildbearbeitung oder komplexe Kurzbefehle häufiger einsetzen möchte, benötigt dafür ein größeres iCloud+-Abonnement. Je nach Tarif stehen bis zu zwanzigmal höhere Nutzungskontingente zur Verfügung. Wie großzügig das kostenlose Grundkontingent ausfällt, bleibt allerdings offen.

Die neuen Nutzungslimits für Apple Intelligence sollen teilweise schon mit iOS 27.3 eingeführt werden. In Deutschland sind die zusätzlichen KI-Kontingente vorerst jedoch nicht verfügbar.

iPhone Duo lässt sich jetzt per Gesicht entsperren

Mit der zweiten Beta von iOS 27.3 erhält das iPhone Duo eine Funktion, die viele Besitzer bislang vermisst haben. Die Frontkamera des Außendisplays kann künftig zur Gesichtserkennung verwendet werden. Ein vollständiger Ersatz für Face ID ist das allerdings nicht: Zahlungen, Passwörter und geschützte Apps benötigen weiterhin Touch ID oder den Gerätecode.

Auch beim aufgeklappten Gerät funktioniert die neue Methode nicht. Dafür lässt sich jetzt festlegen, dass sich das Duo beim Zuklappen automatisch sperrt. Die neue Gesichtserkennung macht die alltägliche Nutzung damit zumindest etwas bequemer.

Apples smarte Brille wartet offenbar auf Siri

Apple soll seine erste smarte Brille bereits weitgehend fertig entwickelt haben. Einem Bloomberg-Bericht zufolge könnte das Gerät im Juni 2027 vorgestellt werden. Die größte Herausforderung liegt demnach bei der Software und insbesondere bei Siri. Die Sprachassistentin soll Funktionen von iPhone-Apps direkt über die Brille zugänglich machen.

Ein eigenes Display ist für die erste Generation offenbar nicht vorgesehen. Stattdessen stehen Kameras, Audioausgabe und Sprachbefehle im Mittelpunkt. Ob der geplante Start gelingt, hängt wesentlich von den Fortschritten bei Siri ab. Die Details zu Apples Brillenplänen lassen entsprechend noch einige Fragen offen.

MoneyMoney macht weitere Zugeständnisse beim Abo

Nach der Kritik am neuen Abomodell hat MoneyMoney seine Bedingungen für Bestandskunden erneut überarbeitet. Wer die Mac-Banking-App bereits gekauft hat, darf sie dauerhaft ohne Abonnement weiterverwenden und erhält künftig auch weiterhin Sicherheitsupdates. Neue Funktionen und bestimmte Anpassungen der Bankanbindungen bleiben allerdings zahlenden Kunden vorbehalten.

Gleichzeitig erleichtert Outbank den Wechsel und hat seinen Import vorhandener MoneyMoney-Daten verbessert. Die neuen Abo-Regelungen und iPhone-Pläne zeigen, dass die Diskussion um den Modellwechsel noch nicht abgeschlossen ist.

Handyverbote bringen kleine Fortschritte beim Lernen

Eine Untersuchung mit 3,3 Millionen Schülerinnen und Schülern an US-Schulen liefert neue Argumente für strenge Smartphone-Regeln. Dort, wo Handys während des gesamten Schultags weggeschlossen werden, fallen die Fortschritte in Mathematik und Lesen etwas größer aus. Der zusätzliche Lerngewinn entspricht ungefähr einer bis zwei Unterrichtswochen pro Jahr.

Die Forscher warnen allerdings vor überzogenen Erwartungen. Handyverbote allein lösen bestehende Bildungsprobleme nicht. Die Ergebnisse der Harvard-Studie sprechen vor allem dafür, dass konsequente Regeln wirksamer sind als bloße Ermahnungen.

Apple Pencil günstiger, aber nicht jeder passt zum Duo

Der Apple Pencil Pro war zum Zeitpunkt unseres Berichts für 99 Euro erhältlich und erreichte damit seinen niedrigsten Preis innerhalb eines Jahres. Dafür bietet er Druck- und Neigungserkennung, haptische Rückmeldungen und Unterstützung für Apples Wo-ist-Netzwerk. Für regelmäßige Zeichnungen und Illustrationen ist das ein interessantes Angebot.

Wer dagegen mit dem iPhone Duo zeichnen möchte, muss zum einfacheren USB-C-Modell greifen. Nur dieser Stift wird vom faltbaren iPhone unterstützt. Unser Preisvergleich der beiden Apple-Pencil-Modelle zeigt, welche Funktionen Käufer jeweils bekommen und wo die Einschränkungen liegen.

App Store Awards: Deutsche Entwickler im Finale

Apple hat die 45 Finalisten der App Store Awards 2026 bekannt gegeben. Neben iPhone- und iPad-Anwendungen werden auch Programme und Spiele für Mac, Apple Watch, Apple TV und Vision Pro ausgezeichnet. Aus Deutschland sind unter anderem Things 3 und Ulysses nominiert, die beide um den Titel der besten Mac-App konkurrieren.

Auch Cueva de las Manos und Tiny Bookshop stehen im Finale. Mit Gambonanza ist außerdem ein Spiel mit Schweizer Beteiligung vertreten. Die vollständige Auswahl der App Store Awards bietet Gelegenheit, neue Anwendungen und Spiele kennenzulernen. Die Gewinner sollen in den kommenden Wochen feststehen.