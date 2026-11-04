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Voraussetzungen für EUDI-Wallet

d-you: Neue Website erklärt Deutschlands digitale Ausweis-App

Von Ben
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d-you: Neue Website erklärt Deutschlands digitale Ausweis-App
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Die Bundesregierung hat die neue Website zur digitalen Brieftasche d-you freigeschaltet. Dort findest du Informationen zu den geplanten Funktionen, zur Einrichtung und zum Datenschutz. Die App selbst soll am 2. Januar 2027 starten.

Digitale Id Deutschland

Die bereits vorgestellte deutsche EUDI-Wallet soll digitale Ausweise und weitere Nachweise auf dem Smartphone bündeln. Als Einsatzbeispiele nennt die neue Seite die Eröffnung eines Bankkontos, die Abholung von Paketen und Altersprüfungen bei teilnehmenden Anbietern.

iOS 18 und Online-Ausweis erforderlich

Laut den offiziellen FAQ setzt d-you mindestens iOS 18 oder Android 14 voraus. Hinzu kommen NFC und bestimmte Sicherheitsfunktionen des Smartphones. Für die Einrichtung der digitalen Identität benötigst du einen Personalausweis oder elektronischen Aufenthaltstitel mit aktivierter Online-Ausweisfunktion sowie die sechsstellige Ausweis-PIN. Der Ausweis-Chip wird dabei per NFC ausgelesen.

Internetverbindung und zwei Geräte

Für die Nutzung ist eine Internetverbindung erforderlich. Andere digitale Nachweise sollen perspektivisch auch offline vorzeigbar sein; die entsprechenden Lösungen werden noch entwickelt. Der digitale Ausweis lässt sich auf maximal zwei Geräten nutzen. Beim Gerätewechsel musst du die Wallet neu einrichten und deine Nachweise erneut hinzufügen.

D You Eudi Nutzung

Kontrolle über die eigenen Daten

Nach Angaben der Bundesregierung liegen die Nachweise verschlüsselt auf dem Smartphone. Vor einer Freigabe zeigt die App an, welche Informationen angefragt werden. Du entscheidest, ob du diese weitergibst. Bei einer Altersprüfung soll sich beispielsweise die Volljährigkeit bestätigen lassen, ohne zugleich Name, Anschrift und Geburtsdatum offenzulegen.

Für den Verlust des Handys ist ein Löschschlüssel vorgesehen, mit dem sich die Wallet aus der Ferne sperren lässt. Ihre Nutzung bleibt kostenlos und freiwillig. Deine physischen Dokumente bleiben gültig. Welche Funktionen du tatsächlich verwenden kannst, hängt zudem von der Unterstützung durch Behörden und Unternehmen ab.
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19 Kommentare bisher.

Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • 1337 Bewertungen im AppStore, Humor hat man

    Antworten
  • Antworten

  • Was immer noch keiner gesagt hat:
    Ist das unterwegs als Ersatz gültig, sprich kann ich mich damit ausweisen bei Polizei und co oder muss ich die Plastikkarte trotzdem mitnehmen

    Antworten

    • So wie ich es verstanden habe, soll es eine Alternative sein.

      Antworten

    • Zitat aus dem Beitrag: …Für die Nutzung ist eine Internetverbindung erforderlich. Andere digitale Nachweise sollen perspektivisch auch offline vorzeigbar sein…; da in Deutschland das Mobilfunknetz noch nicht flächendeckend vorhanden ist, würde ich sagen, dass man die Dokumente weiter mit sich führen muss, bis „perspektivisch“ eine Offline-Nutzung möglich ist.

      Antworten

  • Warum schaffen sie es nicht alles zu bündeln.

    Erst I-kfz, jetzt d you … dazu noch die Ausweis App

    Eine App für alles wäre doch ein Traum

    Antworten

    • Es gibt aktuell die I-kfz App, ab Januar die d-you App, die perspektivisch den Führerschein auch abbilden wird.
      Die Ausweis App gibts ja schon seit Jahren und die wird vermutlich in Zukunft obsolet.

      Antworten

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