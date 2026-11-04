d-you: Neue Website erklärt Deutschlands digitale Ausweis-App

Die Bundesregierung hat die neue Website zur digitalen Brieftasche d-you freigeschaltet. Dort findest du Informationen zu den geplanten Funktionen, zur Einrichtung und zum Datenschutz. Die App selbst soll am 2. Januar 2027 starten.

Die bereits vorgestellte deutsche EUDI-Wallet soll digitale Ausweise und weitere Nachweise auf dem Smartphone bündeln. Als Einsatzbeispiele nennt die neue Seite die Eröffnung eines Bankkontos, die Abholung von Paketen und Altersprüfungen bei teilnehmenden Anbietern.

iOS 18 und Online-Ausweis erforderlich

Laut den offiziellen FAQ setzt d-you mindestens iOS 18 oder Android 14 voraus. Hinzu kommen NFC und bestimmte Sicherheitsfunktionen des Smartphones. Für die Einrichtung der digitalen Identität benötigst du einen Personalausweis oder elektronischen Aufenthaltstitel mit aktivierter Online-Ausweisfunktion sowie die sechsstellige Ausweis-PIN. Der Ausweis-Chip wird dabei per NFC ausgelesen.

Internetverbindung und zwei Geräte

Für die Nutzung ist eine Internetverbindung erforderlich. Andere digitale Nachweise sollen perspektivisch auch offline vorzeigbar sein; die entsprechenden Lösungen werden noch entwickelt. Der digitale Ausweis lässt sich auf maximal zwei Geräten nutzen. Beim Gerätewechsel musst du die Wallet neu einrichten und deine Nachweise erneut hinzufügen.

Kontrolle über die eigenen Daten

Nach Angaben der Bundesregierung liegen die Nachweise verschlüsselt auf dem Smartphone. Vor einer Freigabe zeigt die App an, welche Informationen angefragt werden. Du entscheidest, ob du diese weitergibst. Bei einer Altersprüfung soll sich beispielsweise die Volljährigkeit bestätigen lassen, ohne zugleich Name, Anschrift und Geburtsdatum offenzulegen.

Für den Verlust des Handys ist ein Löschschlüssel vorgesehen, mit dem sich die Wallet aus der Ferne sperren lässt. Ihre Nutzung bleibt kostenlos und freiwillig. Deine physischen Dokumente bleiben gültig. Welche Funktionen du tatsächlich verwenden kannst, hängt zudem von der Unterstützung durch Behörden und Unternehmen ab.