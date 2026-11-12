d-you: Neue Details zur digitalen Ausweis-App

Die Entwickler der deutschen EUDI-Wallet haben weitere Einzelheiten zur Nutzung der für Anfang 2027 angekündigten Ausweis-App d-you bekannt gegeben. Mit der Anwendung sollen sich künftig persönliche Ausweisdokumente und andere digitale Nachweise auf dem Smartphone speichern und bei Bedarf vorzeigen lassen.

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Zum Start soll d-you auf dem iPhone mindestens iOS 26.4 voraussetzen. Die persönlichen Ausweisdaten sollen ausschließlich auf dem Smartphone gespeichert werden. Eine zentrale Datenbank mit den Identitätsnachweisen der Nutzer ist nach Angaben der Entwickler nicht vorgesehen.

Ausweise müssen beim iPhone-Wechsel neu eingerichtet werden

Wer sein iPhone wechselt, muss die in d-you hinterlegten Ausweise und Nachweise zunächst erneut einrichten. Eine vollständige Übertragung auf ein neues Gerät wird zumindest beim Start nicht unterstützt. Als Grund nennen die Entwickler unter anderem Sicherheitsschlüssel, die sich nicht auf andere Geräte übertragen lassen. Backup- und Wiederherstellungsfunktionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Die Ausweis-App in Aktion

Für die Verwendung des digitalen Personalausweises wird zudem eine Internetverbindung benötigt. Das Sicherheitskonzept kombiniert Funktionen des Smartphones mit einer PIN-Abfrage und einer zusätzlichen Absicherung über einen Server. Eine vollständig lokale Lösung wird den Entwicklern zufolge jedoch langfristig angestrebt.

Digitaler Führerschein: Kontrolle per QR-Code

Bei Polizeikontrollen soll es nicht ausreichen, den digitalen Führerschein auf dem Smartphone-Bildschirm vorzuzeigen. Stattdessen müssen die beteiligten Geräte miteinander kommunizieren, damit die Echtheit des Dokuments überprüft werden kann.

Die Polizei stellt dazu einen QR-Code bereit, den man mit dem eigenen Smartphone scannt. Anschließend zeigt d-you an, wer die Informationen anfordert, welche Daten benötigt werden und zu welchem Zweck die Abfrage erfolgt. Die Informationen werden erst nach Zustimmung des Nutzers übertragen. Dies kann je nach technischer Umsetzung über Bluetooth oder das Internet erfolgen. Das Smartphone muss dabei nicht aus der Hand gegeben werden.

Rund 50 Anwendungen zum Start geplant

Nach Angaben des Entwicklerteams befinden sich derzeit mehr als 300 Anwendungsfälle für die EUDI-Wallet in Vorbereitung. Rund 50 davon sollen bereits zum Start der App verfügbar sein.