Behördengänge ohne Papierformulare
D-App: Privater Anbieter kommt staatlicher Bürger-App zuvor
Während die Bundesregierung noch an ihrer zentralen Bürger-App arbeitet, geht ein privatwirtschaftliches Konkurrenzangebot an den Start. Die Berliner Neue Deutsche Infrastruktur GmbH, kurz NDI, bietet mit der D-App einen digitalen Zugang zu ersten Verwaltungsleistungen an.
D-App: Ähnlich kreativ wie D-You
Das seit vergangenem Donnerstag verfügbare Angebot startet zunächst als Web-Anwendung für Smartphones, Tablets und Computer. Native Apps für iPhone und Android sollen im Januar folgen. Die Nutzung ist kostenlos, eine Registrierung von Zahlungsdaten nicht erforderlich.
Fünf Verwaltungsleistungen zum Start
Bundesweit lassen sich über die D-App zunächst BAföG, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss beantragen. In Berlin kommen die Gewerbeanmeldung und der Bewohnerparkausweis hinzu. Bis zum Jahresende will der Anbieter zehn Verwaltungsleistungen abdecken. Im ersten Quartal 2027 folgt unter anderem das Elterngeld.
Die D-App Im Web
Statt klassischer Behördenformulare präsentiert die Anwendung Fragen in verständlicher Sprache. Ein KI-Assistent hilft bei der Einordnung von Fachbegriffen. Dokumente wie Mietverträge und Immatrikulationsbescheinigungen lassen sich hinterlegen und für weitere Anträge verwenden. Über zusätzliche Profile können Nutzer auch Anträge für Familienangehörige vorbereiten.
Für die Einreichung erteilen Nutzer dem Betreiber eine Vollmacht. Dieser übermittelt die freigegebenen Unterlagen über die offiziellen elektronischen Kommunikationswege der Verwaltung. Ein Versandnachweis und eingehende Antworten stehen anschließend in der Anwendung bereit. Über die Bewilligung entscheidet weiterhin die zuständige Behörde.
Kostenlose Anträge, optionale Zusatzdienste
Nach Angaben des Betreibers werden sämtliche Dokumente verschlüsselt übertragen und in Rechenzentren des französischen KI-Anbieters Mistral gespeichert. Die Daten des KI-Assistenten dienen nicht dem Training von Sprachmodellen.
Ab Januar wird die D-App auch im App Store verfügbar sein
NDI verzichtet nach eigenen Angaben auf Werbung und den Verkauf von Nutzerdaten. Einnahmen sollen künftig über freiwillig buchbare Zusatzleistungen erzielt werden. Geplant ist beispielsweise ein Dienst, der eingehende Papierpost digitalisiert und in der Anwendung bereitstellt.
Auch eine Anbindung an die staatliche Identitäts-App d-you ist vorgesehen. Deutschlands digitale Brieftasche soll am 2. Januar 2027 starten.
Ein privater Anbieter und das meiste kostenlos. Ja, ne – ist klar…
Das dachte ich mir auch :-)
Könnt ihr bitte bitte umgehend mitteilen von wem diese App ist! Das kann und darf man niemandem empfehlen!
Danke! Diese Zusatzinfo ist enorm wichtig, weil damit sehr viele Leute davon absehen werden, ihre zum Teil sehr privaten Daten, die man oft bei Behördenanliegen angeben muss, speziell dieser Firma anzuvertrauen!
Steht doch auf der Webseite, wer dahinter steckt.
Allein des besseren Namens der App wegen, werde ich die nutzen. Danke für den Tipp, schaut ja echt gut aus.
D-App; möglicherweise gesprochen „Depp“. Besserer Name. YMMD.
Die App dein Leben. Die sollte besser heißen „Die App und das Geld anderer zu meinem machen“
Genau über einen privaten Anbieter. Selbst wenn er nicht mitliest der nächste Hack kommt
Sollte nicht der elektronische Führerschein bis Ende November kommen?
Ja, der kommt für die i-KFZ App.
Seht Euch bitte einmal genau an, wer hinter diesem Angebot steckt und entscheidet dann, ob Ihr dieser Person Eure persönlichen daten anvertrauen möchtet.
+1
Genau das! Ich würde der App nicht mal meinen gerade abgeschnitten Fingernagel anvertrauen, bei dem Hintergrund.
+1
warum sollte ich einem privaten Dienstleister (ver-)trauen und wieso gibt es überhaupt „Konkurrenz“ zum Staat?
Ob ich meine Daten irgendeinem neuen und unbekannten Unternehmen mir nichts dir nichts anvertrauen würde? Trotz Beteuerungen eher nicht.
Die wollen doch nur unser Bestes ;-)
Nanu? Wo sind die Kommentare geblieben?
Die Nachrichten hier bzw. die App müssen sich doch auch irgendwie finanzieren – also werden hier und anderen Apps vorgestellt. Denkt mal drüber nach…