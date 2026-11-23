Während die Bundesregierung noch an ihrer zentralen Bürger-App arbeitet, geht ein privatwirtschaftliches Konkurrenzangebot an den Start. Die Berliner Neue Deutsche Infrastruktur GmbH, kurz NDI, bietet mit der D-App einen digitalen Zugang zu ersten Verwaltungsleistungen an.

D-App: Ähnlich kreativ wie D-You

Das seit vergangenem Donnerstag verfügbare Angebot startet zunächst als Web-Anwendung für Smartphones, Tablets und Computer. Native Apps für iPhone und Android sollen im Januar folgen. Die Nutzung ist kostenlos, eine Registrierung von Zahlungsdaten nicht erforderlich.

Fünf Verwaltungsleistungen zum Start

Bundesweit lassen sich über die D-App zunächst BAföG, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss beantragen. In Berlin kommen die Gewerbeanmeldung und der Bewohnerparkausweis hinzu. Bis zum Jahresende will der Anbieter zehn Verwaltungsleistungen abdecken. Im ersten Quartal 2027 folgt unter anderem das Elterngeld.

Die D-App Im Web

Statt klassischer Behördenformulare präsentiert die Anwendung Fragen in verständlicher Sprache. Ein KI-Assistent hilft bei der Einordnung von Fachbegriffen. Dokumente wie Mietverträge und Immatrikulationsbescheinigungen lassen sich hinterlegen und für weitere Anträge verwenden. Über zusätzliche Profile können Nutzer auch Anträge für Familienangehörige vorbereiten.

Für die Einreichung erteilen Nutzer dem Betreiber eine Vollmacht. Dieser übermittelt die freigegebenen Unterlagen über die offiziellen elektronischen Kommunikationswege der Verwaltung. Ein Versandnachweis und eingehende Antworten stehen anschließend in der Anwendung bereit. Über die Bewilligung entscheidet weiterhin die zuständige Behörde.

Kostenlose Anträge, optionale Zusatzdienste

Nach Angaben des Betreibers werden sämtliche Dokumente verschlüsselt übertragen und in Rechenzentren des französischen KI-Anbieters Mistral gespeichert. Die Daten des KI-Assistenten dienen nicht dem Training von Sprachmodellen.

Ab Januar wird die D-App auch im App Store verfügbar sein

NDI verzichtet nach eigenen Angaben auf Werbung und den Verkauf von Nutzerdaten. Einnahmen sollen künftig über freiwillig buchbare Zusatzleistungen erzielt werden. Geplant ist beispielsweise ein Dienst, der eingehende Papierpost digitalisiert und in der Anwendung bereitstellt.

Auch eine Anbindung an die staatliche Identitäts-App d-you ist vorgesehen. Deutschlands digitale Brieftasche soll am 2. Januar 2027 starten.