Der Küchengerätehersteller Cosori beteiligt sich ab sofort mit mehreren Angeboten am Black Friday. Darunter sind Produkte, die wir bereits ausführlich ausprobiert haben und die bei uns regelmäßig zum Einsatz kommen. Vor allem die TurboBlaze-Heißluftfritteuse und der Reiskocher gehören inzwischen zu unserer festen Küchenausstattung.

Cosori Fleischthermometer

Letzteren nutzen wir praktisch jede Woche mindestens zweimal und sind mit den Ergebnissen ausgesprochen zufrieden.

Auch mit den vernetzten Geräten des Herstellers haben wir uns wiederholt beschäftigt. Neben Heißluftfritteusen mit iPhone-Anbindung bietet Cosori inzwischen Küchenwaagen und ein Fleischthermometer an, die ihre Messwerte an die begleitende VeSync-App übertragen. Drei dieser Zubehörprodukte sind aktuell reduziert.

Zwei smarte Küchenwaagen und ein Fleischthermometer

Den Einstieg macht die Cosori Küchenwaage mit Nährwertberechnung, die aktuell 28,98 Euro statt 39,99 Euro kostet. Sie verbindet sich mit dem iPhone und ermöglicht über die zugehörige App die Erfassung von bis zu 19 Nährstoffen. Neben dem Gewicht lassen sich damit beispielsweise Kalorien und weitere Ernährungswerte dokumentieren.

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Die Waage hatten wir bereits im Frühjahr vorgestellt. Die Anwendung kann auch als Ernährungstagebuch dienen und unterstützt den Austausch von Daten mit Apple Health.

Eine größere Alternative ist die Cosori NutriLens. Das Modell besitzt ebenfalls eine Edelstahloberfläche und bietet eine App-Anbindung zur Analyse von 19 Nährstoffen. Die Waage fällt größer aus und verfügt über einen wiederaufladbaren Akku. Zum Black Friday kostet sie 47,98 Euro statt 64,52 Euro.

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Als drittes Zubehörprodukt ist das kabellose Fleischthermometer von Cosori reduziert. Der Preis sinkt von 70,48 Euro auf 49,99 Euro. Das Bluetooth-Thermometer misst sowohl die Kerntemperatur des Garguts als auch die Umgebungstemperatur und übermittelt die Werte an die iPhone-App.

Das kabellose Fleischthermometer von Cosori in Aktion

Es lässt sich im Backofen, auf dem Grill oder in der Heißluftfritteuse verwenden. Bei ausgewählten Cosori-Geräten kann das Thermometer sogar Einfluss auf den Garvorgang nehmen und diesen beim Erreichen der gewünschten Temperatur pausieren. Die entsprechende App-Integration haben wir bereits näher vorgestellt.

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COSORI Erstes Smartes Fleischthermometer, Kabelloses Grillthermometer Bluetooth, perfekt für Heißluftfritteuse... 49,99 EUR 70,48 EUR

TurboBlaze und Reiskocher bleiben unsere Favoriten

Bei den größeren Küchengeräten würden wir vor allem die Cosori TurboBlaze mit sechs Litern hervorheben. Die Heißluftfritteuse kostet zum Black Friday 94,98 Euro statt regulär 139,99 Euro. Sie bietet neun Zubereitungsprogramme, fünf automatisch gewählte Lüfterstufen und eine Leistung von 1.725 Watt.

Gute Haptik, aber keine App: Die Cosori TurboBlaze

Wir haben inzwischen mehrere Cosori-Modelle mit WLAN und iPhone-Steuerung ausprobiert. Trotzdem würden wir weiterhin zur TurboBlaze greifen. Sie verzichtet zwar auf die App-Anbindung, lässt sich dafür unkompliziert bedienen, arbeitet zuverlässig und bietet mit ihrem großen Einzelkorb ausreichend Platz für die Zubereitung von Familienportionen. Auch die Reinigung fällt leicht, da sich Korb und Knusperplatte in die Spülmaschine geben lassen.

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Cosori Airfryer, Turboblaze, 9-in-1 6L Heißluftfritteuse | Leiser DC Motor mit 5 Geschwindigkeitsstufen... 94,98 EUR 139,99 EUR

Ähnlich häufig nutzen wir den Cosori Reiskocher mit fünf Litern Fassungsvermögen. Dieser kostet aktuell 99 Euro statt 129,99 Euro und bietet 17 Programme. Neben verschiedenen Reissorten lassen sich damit auch Getreide, Suppen und gedämpftes Gemüse zubereiten.

Wir sind Fans: Der Cosori-Reiskocher

Besonders praktisch finden wir die Möglichkeit, den Kochvorgang zeitlich vorzubereiten. So kann der Reis bereits am Morgen eingefüllt werden und ist später nicht nur zum gewünschten Zeitpunkt fertig, sondern wird auch bis zu acht Stunden warm gehalten. Der keramikbeschichtete Innentopf lässt sich anschließend in der Spülmaschine reinigen. Eine App-Anbindung bietet der Reiskocher nicht.

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