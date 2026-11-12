Congstar setzt seine Black-Friday-Aktionen fort und bietet von heute an die Allnet Flat M mit 250 GB statt regulär 125 GB Datenvolumen an. Der monatliche Grundpreis bleibt unverändert bei 25 Euro. Die Sonderkonditionen gelten bis zum 7. Dezember. Bis dahin entfällt zudem bei sämtlichen Laufzeittarifen der reguläre Bereitstellungspreis.

Congstar hatte seine mehrstufige Black-Friday-Aktion bereits mit vergünstigten Prepaid-Tarifen eingeläutet. In der kommenden Woche sollen weitere Sonderkonditionen für Mobilfunk- und Internetanschlüsse folgen.

iPhone 17 und weitere Smartphones im Rückgabedeal

Congstar bietet die Allnet Flat M auch in Kombination mit verschiedenen Smartphones an. Das iPhone 17 ist beispielsweise zusammen mit dem Tarif ab 40 Euro monatlich erhältlich.

Die Smartphone-Angebote setzen eine Anzahlung von einem Euro voraus und werden als sogenannte Rückgabedeals mit einer Laufzeit von 24 oder 36 Monaten angeboten. Am Ende der Laufzeit kann man das Gerät entweder gegen Zahlung der vereinbarten Schlussrate behalten oder zurückgeben. Bei einer Rückgabe wird der vereinbarte Rückgabewert mit der Schlussrate verrechnet.

Weitere Tarifaktionen ab 18. November

In der kommenden Woche will Congstar auch das Datenvolumen der Allnet Flat S verdoppeln. Vom 18. November an sollen Neukunden für monatlich 20 Euro insgesamt 100 GB statt der regulären 50 GB erhalten. Bestandskunden können bereits vom 13. November an in den entsprechend angepassten Tarif wechseln.

Auch für die Festnetztarife von Congstar Zuhause sind zusätzliche Vergünstigungen vorgesehen. Der DSL-Anschluss soll dabei für monatlich 35 Euro künftig 100 statt 50 Mbit/s bieten. Beim Glasfaserangebot verdoppelt sich die angebotene Geschwindigkeit von 300 auf 600 Mbit/s, während der monatliche Grundpreis bei 45 Euro bleibt.

Während des Aktionszeitraums entfällt zudem der reguläre Bereitstellungspreis von 50 Euro. Zudem soll die reguläre Routermiete von fünf Euro monatlich bei Buchung im Rahmen der Aktion dauerhaft entfallen.