Mit Blick auf die aktuellen Black-Friday-Angebote von Congstar fällt es schwer, Argumente für einen Mobilfunkvertrag direkt bei der Telekom zu finden. Congstar-Kunden sind im selben Netz unterwegs und können sich im Rahmen der Aktionswoche beispielsweise dauerhaft 100 GB monatliches Datenvolumen zum Preis von 20 Euro sichern.

Die 100 GB für 20 Euro gibt es im Rahmen der Aktion bei der Congstar Allnet-Flat S. Für Neukunden entfällt dabei der Bereitstellungspreis. Darüber hinaus belohnt Congstar Vertragstreue jedes Jahr mit zusätzlichen 5 GB monatlichem Datenvolumen, was angesichts der ohnehin enthaltenen 100 GB allerdings kaum ins Gewicht fallen dürfte.

Die Black-Friday-Angebote bei Congstar

Telekom-Netz und Partnertarife

Wichtiger ist aus unserer Sicht, dass Congstar das Mobilfunknetz der Telekom nutzt und bei seinen Tarifen mit Vertrag 5G mit bis zu 50 Mbit/s unterstützt. Bei den Prepaid-Tarifen der Telekom-Tochter ist die maximale Downloadgeschwindigkeit auf 25 Mbit/s begrenzt.

Allnet Flat S für 20 Euro im Monat

Zusätzliche Vorteile bietet Congstar, wenn man mehrere Mobilfunkverträge über ein gemeinsames Kundenkonto verwaltet. Wir haben das gerade selbst ausprobiert und sind mit mehreren Rufnummern und Telekom-Partnerkarten zu Congstar gewechselt. Der Hauptvertrag läuft auf eine Allnet Flat S für monatlich 20 Euro. Eine zweite Allnet Flat S kostet dann als Partnerkarte nur noch 13 Euro, und für die weniger am Smartphone aktiven Eltern genügt Congstar Basic mit 1 GB Datenvolumen für 5 Euro monatlich. Anders als beispielsweise bei Fraenk lassen sich die Verträge für die ganze Familie über die App des Hauptvertragsinhabers verwalten und gemeinsam abrechnen.

Weitere Black-Friday-Angebote bis 7. Dezember

Die Black-Friday-Angebote von Congstar laufen noch bis zum 7. Dezember. Wer mehr Datenvolumen benötigt, kann beispielsweise 250 GB für monatlich 25 Euro oder 300 GB für 30 Euro buchen. Im Prepaid-Bereich bietet Congstar aktuell 33 GB für 10 Euro an. Hier gilt allerdings ein Abrechnungszeitraum von vier Wochen statt eines Monats. Zudem ist die maximale 5G-Geschwindigkeit auf 25 Mbit/s begrenzt.