Clockograph: Zeiterfassungs-App für den Mac startet als Beta

Bei Clockograph handelt es sich um eine webbasierte Anwendung, mit deren Hilfe man detailliert die Arbeit an verschiedenen Projekten und den damit verbundenen Zeitaufwand protokollieren kann. In der kostenlosen Basisversion ist die Nutzung als Einzelperson mit einer vereinfachten Listenansicht und der Beschränkung auf Projekte möglich, die maximal ein Jahr lang laufen. Die erfassten Daten lassen sich im CSV-Format exportieren und umgekehrt ist auch der Import von Daten möglich.

