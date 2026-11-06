KI analysiert Bankkonten und Ausgaben
Claude prüft die Haushaltskasse: Neue Finanzfunktion vorgestellt
Anthropic schickt Claude an die Haushaltskasse: Mit Personal Finance erhält der KI-Assistent eine Funktion zur Auswertung verknüpfter Bank- und Kreditkartenkonten. Claude soll Ausgaben erklären, laufende Kosten aufschlüsseln und Fragen zum verfügbaren Budget beantworten. Die neue Funktion startet zunächst als Beta in den USA, auch in der iPhone-App.
Ausgaben erklären und Abos finden
Nach der Anbindung persönlicher Gesundheitsdaten nimmt sich Claude damit einen weiteren Bereich des Alltags vor. Auf Nachfrage fasst die KI Ausgaben über mehrere Konten hinweg zusammen, sortiert sie nach Kategorien und vergleicht sie mit vergangenen Monaten. Auch doppelte Abbuchungen, unerwartete Gebühren und teurer gewordene Abonnements sollen auffallen.
Hinzu kommen Übersichten zu anstehenden Zahlungen sowie Diagramme und Kalender. So lässt sich beispielsweise abschätzen, welcher Betrag bis zum nächsten Gehalt noch übrig bleibt. Ob das nächste iPhone ins Budget passt, könnte damit künftig eine längere Diskussion mit dem digitalen Kassenwart auslösen.
Kontozugriff mit Leserechten
Die Verbindung zu den Banken erfolgt nach Zustimmung über den Dienst Plaid. Claude erhält dabei kein Banking-Passwort, kann aber unter anderem Kontostände, Kreditlimits und Transaktionen aus bis zu 24 Monaten einsehen. Geld überweisen, verwalten oder anlegen kann die Funktion nicht. Die eigentliche Taschengeldzuteilung bleibt also weiterhin in menschlicher Hand.
Gespräche im speziellen Finanzbereich werden laut Anthropic nicht für das Training der KI-Modelle verwendet. Für Informationen außerhalb dieses Bereichs gelten die jeweiligen Datenschutzeinstellungen. Eine Bankverbindung lässt sich jederzeit trennen; bereits in Chats enthaltene Angaben werden dadurch allerdings nicht automatisch gelöscht.
US-Beta für zahlende Nutzer
Personal Finance wird schrittweise für die Abonnements Pro, Max und Ultra freigeschaltet. Unterstützt werden vorerst ausschließlich US-Banken. Die Freischaltung umfasst neben der iPhone-App auch die Webversion sowie die Desktop- und Android-Apps. Einen Starttermin für Deutschland nennt Anthropic bislang nicht.
Das Unternehmen weist zudem auf mögliche Fehler hin: Kontostände können ein bis zwei Tage alt sein, fehlende Kontodaten die Übersicht verzerren. Die Funktion ist nicht als Anlageberatung ausgelegt. Anthropic empfiehlt deshalb, wichtige Zahlen mit den Angaben der Bank abzugleichen.
Entwickler: Anthropic PBC
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Yes, endlich.
Endlich auch deine Finanzen mit US Firmen teilen, damit diese dich noch besser verstehen können?
Guten Morgen, es ist davon auszugehen dass diese Daten doch schon längst über andere Wege bekannt sind und geteilt wurden, oder? Natürlich ist das jetzt nochmal expliziter…
@MadHead247:
Nur wenn du deine Finanzinfos bisher über Google mail teilst.
Be curious, not judgmental!
Mich würde wirklich interessieren, warum man das macht und wie man die Datenschutzbendenken einordnet.
Ich frage mich was das für die ganzen Budget Apps bedeutet
Das Gleiche wie für viele andere Apps und Programme gerade auch, nämlich nichts Gutes.
Viele Apps kann die KI mittlerweile in recht kurzer Zeit selber erstellen, teils sogar deutlich besser.
Das gute für uns Kunden: Appbetreiber, die dachten sie hätten die perfekte Cashcow gefunden, die sie kaum verbessern mussten, zittern gerade gewaltig. Beim Golf-Simulatoren sieht man das gerade extrem, GSpro ist da schon sowas wie der Standard gewesen & hat sich das für 300€/Jahr ordentlich bezahlen lassen. Viel gemacht haben sie an der App aber nicht.
Jetzt sind parallel 3 KI Projekte gestartet & die ersten Würfe sind schon so dermaßen gut, dass GSpro (jetzt auf einmal) aus dem Quark zu kommen scheint.
Ich denke zukünftig werden viele 0815 App-Anbieter vom Markt verschwinden bzw. durch KI-Apps ersetzt werden. Halten werden sich dann nur die Anbieter, die wirklich gute Apps anbieten & diese auch regelmäßig weiterentwickeln.
Und die Zeiten sind definitiv bald vorbei, wo eine 0815 App Abokosten mit sich tragen wird, wenn da keine tatsächlich hohen Serverkosten usw. für den Entwickler stehen und das ist gut so.
Also;
Erstmal us only, wie immer.
Davon ab, ja ich weiß, ich bin jetzt wieder der böse Datenschutz-Deutsche, aber wieviel Infos wollt ihr denen noch geben?
Gebe dir recht. Man sollte zumindest 2 mal darüber nachdenken, ob solche Daten teilt
Schnüffel Schnüffel
Ich würde mir eher einen Fuß abhacken bevor ich einer KI den Zugriff auf meine Konten gestatten würde.
Genau so sehe ich das auch.
Ich würde lieber den Fuß behalten, aber hoffe nicht vor die Wahl gestellt zu werden. ;)
Ich habe auch ohne KI einen ganz guten Überblick über meine Finanzen. Das, was die KI dann als Info liefert, muss man sich ja trotzdem anschauen. Oder kündigt die KI dann meine Abos, wenn das Geld knapp wird?
Ich werde es mein Lebtag nicht begreifen, wie Anwender einer lokalen KI die intimsten (Finanz) Daten einfach freigeben…
„Guten Tag, ich komme von Firma XY – Sie kennen mich nicht, aber ich möchte einfach ihr ganzes haus nach persönlichen Daten durchwühlen – inklusive ihrem Rechner und werde dort ein wenig aufräumen. Keine Angst, ich werde nichts davon mit meinem Vorgesetzten besprechen. Ach, hatte ich schon erwähnt, dass sie dafür natürlich trotzdem bezahlen? Okay, wo kann ich loslegen?“
Du meinst aber eine Cloud-KI. Eine lokale KI läuft ja direkt bei dir
Schön zu sehen, dass KI-gestütztes Finanztracking ein Thema wird. Da Claudes Funktion aber erst mal den USA vorbehalten bleibt und mit Drittanbieter-Anbindungen arbeitet, fahre ich mit CostRadar bisher extrem gut. Macht genau das, was es soll, und bleibt lokal/datenschutzfreundlich.
Die App kann ich empfehlen:
https://apps.apple.com/de/app/costradar-abos-fixkosten/id6824409120
Top
Danke
Bei mir läuft seit Jahren Haushaltsbuch MoneyControl, kann lokal sowie synchronisiert laufen. Top.
https://apps.apple.com/de/app/haushaltsbuch-moneycontrol/id465909912?ppid=1a7e34d2-3121-4d45-b695-df0ea45447b2
Wobei ich ehrlich zugebe, ne selbstgebaute Budget Exceltabelle reicht ansich.
Kann das Ding meine EÜR machen.
Mit Sicherheit.
Ja wow und dann wird das zusammen mit den eigenen Interessen usw am datenbroker geteilt. Für eine am Ende eigentlich technisch einfache aufgabe
Schön mit Enterprise Account und der Chef weiß dann auch Bescheid :)
Wenn jeder mal seine lokale KI im
Keller stehen hat, die nur mir gehört, dann ein sinnvolles Tool. Vorher ist das eher nichts für mich.
Shut up an take my money