ChatGPT: Neue Nutzungslimits starten im Dezember

OpenAI hat eine größere Umstellung bei ChatGPT angekündigt. Ab Dezember sollen die bislang getrennten Nutzungskontingente von ChatGPT und Codex zusammengelegt werden. Betroffen sind zunächst Kunden der kostenpflichtigen Tarife Plus, Pro und Business. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen daran, die bisher getrennten Bereiche Chat und Work in einer gemeinsamen Oberfläche zusammenzuführen.

ChatGPT rechnet zukünnftig akribischer ab

Über die anstehenden Änderungen informiert OpenAI derzeit per E-Mail. Die neue Oberfläche soll zunächst nur einer kleinen Nutzergruppe angeboten und anhand ihrer Rückmeldungen weiterentwickelt werden. Ein Termin für die allgemeine Freigabe steht noch aus.

Gemeinsames Kontingent statt getrennter Limits

Die Zusammenlegung dürfte vor allem Nutzer interessieren, die sowohl mit ChatGPT arbeiten als auch regelmäßig Codex zur Programmierung einsetzen. Beide Anwendungen greifen künftig auf dasselbe Nutzungskontingent zu. Wer umfangreiche Aufgaben in Codex erledigen lässt, verbraucht damit auch Ressourcen, die anschließend für ChatGPT zur Verfügung stehen würden.

Abgerechnet wird der Verbrauch anhand sogenannter Tokens. Diese beschreiben die Informationsmenge, die ein KI-Modell bei der Verarbeitung und Ausgabe von Antworten bewältigt. Anspruchsvollere Modelle und aufwendige Aufgaben belasten das Kontingent entsprechend stärker. Einfache Unterhaltungen mit dem Instant-Modell bleiben dagegen unbegrenzt möglich und werden nicht angerechnet.

In der ChatGPT-App: Der Bereich für Nutzungs- und Limitinformationen

OpenAI erwartet nach eigenen Angaben, dass die meisten Nutzer trotz der Zusammenlegung nicht häufiger auf die Rücksetzung ihrer Limits warten müssen. Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht. In den Einstellungen soll künftig unter „Nutzung“ ersichtlich sein, wie viel vom gemeinsamen Kontingent verbleibt und wann es wieder aufgefüllt wird. Bei ausgeschöpftem Limit können Nutzer zusätzliche Credits kaufen oder in einen höheren Tarif wechseln.

ChatGPT übernimmt Aufgaben aus Work

Die neuen Limits begleiten eine umfassendere Neuordnung der ChatGPT-Oberfläche. Die bislang separat angebotenen Work-Funktionen sollen enger in den gewöhnlichen Chat integriert werden. Nutzer können dann eine Aufgabe zunächst im Gespräch entwickeln und anschließend direkt ausführen lassen.

Dazu gehören das Erstellen von Websites und Präsentationen sowie die selbstständige Bearbeitung von Aufgaben im Web. Auch eigene Dateien und angebundene Plugins lassen sich einbeziehen. Nutzer behalten dabei die Möglichkeit, einzelne Arbeitsschritte zu kontrollieren und einzugreifen. Codex selbst bleibt in der Desktop-App als eigener Bereich erhalten.

ChatGPT kennt ein wöchentliches und ein 5-Stunden-Limit

Die zuletzt eingeführten iCloud-Plugins zeigen bereits, wie OpenAI externe Dienste in ChatGPT einbindet. Mit der Zusammenführung von Chat und Work geht das Unternehmen nun einen Schritt weiter. Statt lediglich Informationen aus verbundenen Anwendungen abzurufen, soll ChatGPT zunehmend auch die damit verbundenen Arbeiten übernehmen.