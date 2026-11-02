Getrennte Limits werden kombiniert
ChatGPT: Neue Nutzungslimits starten im Dezember
OpenAI hat eine größere Umstellung bei ChatGPT angekündigt. Ab Dezember sollen die bislang getrennten Nutzungskontingente von ChatGPT und Codex zusammengelegt werden. Betroffen sind zunächst Kunden der kostenpflichtigen Tarife Plus, Pro und Business. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen daran, die bisher getrennten Bereiche Chat und Work in einer gemeinsamen Oberfläche zusammenzuführen.
ChatGPT rechnet zukünnftig akribischer ab
Über die anstehenden Änderungen informiert OpenAI derzeit per E-Mail. Die neue Oberfläche soll zunächst nur einer kleinen Nutzergruppe angeboten und anhand ihrer Rückmeldungen weiterentwickelt werden. Ein Termin für die allgemeine Freigabe steht noch aus.
Gemeinsames Kontingent statt getrennter Limits
Die Zusammenlegung dürfte vor allem Nutzer interessieren, die sowohl mit ChatGPT arbeiten als auch regelmäßig Codex zur Programmierung einsetzen. Beide Anwendungen greifen künftig auf dasselbe Nutzungskontingent zu. Wer umfangreiche Aufgaben in Codex erledigen lässt, verbraucht damit auch Ressourcen, die anschließend für ChatGPT zur Verfügung stehen würden.
Abgerechnet wird der Verbrauch anhand sogenannter Tokens. Diese beschreiben die Informationsmenge, die ein KI-Modell bei der Verarbeitung und Ausgabe von Antworten bewältigt. Anspruchsvollere Modelle und aufwendige Aufgaben belasten das Kontingent entsprechend stärker. Einfache Unterhaltungen mit dem Instant-Modell bleiben dagegen unbegrenzt möglich und werden nicht angerechnet.
In der ChatGPT-App: Der Bereich für Nutzungs- und Limitinformationen
OpenAI erwartet nach eigenen Angaben, dass die meisten Nutzer trotz der Zusammenlegung nicht häufiger auf die Rücksetzung ihrer Limits warten müssen. Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht. In den Einstellungen soll künftig unter „Nutzung“ ersichtlich sein, wie viel vom gemeinsamen Kontingent verbleibt und wann es wieder aufgefüllt wird. Bei ausgeschöpftem Limit können Nutzer zusätzliche Credits kaufen oder in einen höheren Tarif wechseln.
ChatGPT übernimmt Aufgaben aus Work
Die neuen Limits begleiten eine umfassendere Neuordnung der ChatGPT-Oberfläche. Die bislang separat angebotenen Work-Funktionen sollen enger in den gewöhnlichen Chat integriert werden. Nutzer können dann eine Aufgabe zunächst im Gespräch entwickeln und anschließend direkt ausführen lassen.
Dazu gehören das Erstellen von Websites und Präsentationen sowie die selbstständige Bearbeitung von Aufgaben im Web. Auch eigene Dateien und angebundene Plugins lassen sich einbeziehen. Nutzer behalten dabei die Möglichkeit, einzelne Arbeitsschritte zu kontrollieren und einzugreifen. Codex selbst bleibt in der Desktop-App als eigener Bereich erhalten.
ChatGPT kennt ein wöchentliches und ein 5-Stunden-Limit
Die zuletzt eingeführten iCloud-Plugins zeigen bereits, wie OpenAI externe Dienste in ChatGPT einbindet. Mit der Zusammenführung von Chat und Work geht das Unternehmen nun einen Schritt weiter. Statt lediglich Informationen aus verbundenen Anwendungen abzurufen, soll ChatGPT zunehmend auch die damit verbundenen Arbeiten übernehmen.
Hatte die Email gerade gemessen, da kam eure Push :-)
Auf die Zusammenlegung von Chat und Work warte ich schon lange.
Und wie breit, hoch und tief ist die Mail nun?
Danke für den Hinweis… Swipe Tastatur halt :-D
Flop!!
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Flip-Flop
An sich zu begrüßen, hatte aber meine intensiven Pro Recherchen meistens absichtlich über ChatGPT machen lassen, um mein Nutzungslimit nicht unnötig zu belasten, dass fällt dann wohl weg :)
Warum begrüßt du das dann?
Da es dann endlich übersichtlicher ist. Aktuell müssen wir den Leuten in unserem Unternehmen zum Teil den unterschied zwischen Chat, Work und Codex erklären. Problem sind auch oft die Funktionen die es damals mal im Chat gab (Agentensuche im Browserfenster) welche nicht mehr im Chat Modus sondern im Work Modus drin sind. Also an sich eine Verbesserung, aber auch eine „verschlechterung“ :)
Ja aber in der Mail steht auch dass die Pläne jetzt das Doppelte an Kontingent haben. Das scheint mir in der Nachricht wesentlich vergessen worden zu sein…
Wollte ich auch gerade schreiben. Das klingt nach einer fairen Umsetzung!
In meiner E-Mal steht nur „…auf ein gemeinsames Kontingent angerechnet.“
Da steht nichts davon, dass es das doppelte ist – oder habe ich da etwas überlesen?
Steht ganz oben im ersten Absatz.
Fraglich ob das am Ende reicht. Ich komme bei größeren Programmiergeschichten über Codex in wenigen Minuten ans Limit. Das ist jetzt zwar nicht Alltag, aber kann dann doch ordentlich nerven. So konnte man bisher halt per Chat weiterarbeiten. Ging nicht ganz so gut, aber die Ergebnisse waren trotzdem brauchbar. Das fällt dann leider weg.
Ich sehe in der Mail keinen Hinweis auf eine Verdoppelung des Kontingentes. Ich habe die Mail gestern Abend erhalten.
Hallo,
Wir erhöhen das Nutzungskontingent deines Pro-Plans und machen es dir leichter, Aufgaben in ChatGPT zu erledigen. Ab dem 29. Oktober ist das Kontingent für Work und Codex in deinem Pro-Plan doppelt so hoch wie bisher.
So steht es bei mir
Aber nicht bei Plus.
Die kostenlose Variante ist wesentlich schlechter geworden. Alles wird nachgefragt und dann ist das Limit aufgebraucht, was früher automatisch ging… Auch die Antworten werden schlechter. Schade.
Heißt zusammengelegt aber auch mehr wenn ich nur Codex nutze oder frisst der Chat nun das Codex Kontingent
Hatte der Chat überhaupt ein Limit ? Ich bin da nie dran gestoßen und hab fast immer mit high gearbeitet. Codex hingegen ist superschnell leer.
Ich habe ein Plus Abo.