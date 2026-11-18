Seit mir vor einiger Zeit ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren gegen das stehende Motorrad gefahren ist, haben sich meine Prioritäten beim Motorradzubehör etwas verschoben.

Unfall im Sommer 2025, seitdem mit Dashcam unterwegs

Zitat aus der Schadenmeldung damals: „Ich fuhr mit meinem Motorrad hinter dem PKW mit dem Kennzeichen X-XX X. Der Fahrer des Fahrzeugs reduzierte seine Geschwindigkeit ohne erkennbaren Grund und ohne gesetzten Blinker. Kurz darauf bremste der PKW so stark ab, dass sowohl er als auch ich zum Stillstand kamen. Anschließend legte der Fahrer des PKW den Rückwärtsgang ein und fuhr rückwärts gegen mein stehendes Motorrad.“

Glücklicherweise gab es Zeugen. Eine Kamera, die den Vorfall dokumentiert hätte, wäre trotzdem nicht schlecht gewesen.

Mit diesem Erlebnis im Hinterkopf haben wir uns im vergangenen Frühjahr das CPMC X6 genauer angesehen. Das System verbindet einen großen CarPlay-Bildschirm mit zwei Dashcams und zusätzlichen Fahrzeuginformationen. Jetzt bietet der Hersteller seine Motorrad-Displays und Kamerasysteme im Rahmen einer Black-Friday-Aktion mit 28 Prozent Rabatt an.

CarPlay-Displays ab rund 58 Euro

Das Angebot gilt für das gesamte Sortiment von CPMC. Mit dem Gutscheincode BFCM28 werden bis zum 31. Dezember 28 Prozent vom regulären Verkaufspreis abgezogen. Der Rabatt wird beim Bestellabschluss angewendet.

Vor- und Rückkamera direkt neben der Carplay-Ansicht

Den Einstieg bildet das P5 mit einem 5 Zoll großen CarPlay-Bildschirm für umgerechnet rund 58 Euro. Mit Reifendrucksensoren liegt es bei etwa 64 Euro. Das größere P6 mit 6 Zoll kostet ab rund 90 Euro, das P7 mit 7 Zoll ab rund 95 Euro. Wer eine Schnellwechselhalterung bevorzugt, bekommt das CPMC N6 ab rund 116 Euro.

Für BMW-Motorräder werden (zum BMW-Preis) die Modelle B6 und B7 angeboten. Hier beginnen die reduzierten Preise bei rund 233 beziehungsweise 239 Euro.

Dashcams und Reifendrucküberwachung

Auch die umfangreicheren Kamerasysteme sind Teil der Aktion. Das Z55B, das wir bereits im vergangenen Jahr vorgestellt haben, kombiniert CarPlay mit zwei Kameras und optionaler Totwinkelwarnung. Ohne Totwinkelassistent kostet es umgerechnet rund 174 Euro, mit der zusätzlichen Überwachung rund 194 Euro.

Das von uns getestete X6 startet bei rund 178 Euro. Mit 64-GB-Speicherkarte werden je nach Halterung etwa 185 bis 187 Euro fällig. Das Gerät bietet einen 6,25 Zoll großen Bildschirm, zwei 2K-Kameras, Reifendrucküberwachung und eine kabelgebundene Lenkerfernbedienung.

Im Praxistest des X6 überzeugten vor allem die gute Ablesbarkeit bei Sonnenlicht und die unkomplizierte CarPlay-Nutzung. Die Kameraaufnahmen eignen sich zur Dokumentation von Verkehrssituationen, auch wenn schnell vorbeifahrende Kennzeichen nicht immer zuverlässig lesbar sind. Für den nächsten unverschuldeten Zusammenstoß wäre das immerhin schon ein Fortschritt.