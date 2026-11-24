Die App von Blitzer.de bietet mit der neu veröffentlichten Version 4.3.6 eine praktische Funktionserweiterung. Nutzer können jetzt einen Schnellzugriff auf Zusatzfunktionen wie die Tankstellensuche oder den Routen-Check einrichten.

Die Zusatzfunktionen der App lassen sich über eine neue Taste links unten auf dem Hauptbildschirm aufrufen. Dort findet sich auch ein Menü, mit dessen Hilfe man auswählen kann, welche dieser Funktionen direkt nach dem Drücken der durch ein Symbol mit vier Quadraten markierten Taste aufgerufen werden soll.

Automatischer Start nach drei Sekunden

Ist eine der Optionen ausgewählt, wird diese kurz nach dem Öffnen des Zusatzmenüs automatisch gestartet. Wer eine andere Funktion verwenden oder die festgelegte Auswahl ändern möchte, kann den automatischen Start über eine entsprechende Taste abbrechen.

Verschiedene Funktionen zur Auswahl

Nutzer können auswählen, ob eine der folgenden Funktionen beim Öffnen des Zusatzmenüs automatisch angezeigt wird: Verkehrslage, Tanken, Routen-Check, Bußgeld-Rechner, Parkposition oder Status. Auch die Wartezeit bis zum automatischen Start lässt sich festlegen. Neben den voreingestellten drei Sekunden stehen auch fünf oder zehn Sekunden zur Auswahl.

Routen prüfen und günstig tanken

Als besonders praktisch erscheinen uns hier die Optionen Routen-Check oder Tanken. Beim Routen-Check hat man die Möglichkeit, bis zu fünf häufig genutzte Routen zu hinterlegen. Beim Aufruf wird angezeigt, ob Blitzer auf oder in unmittelbarer Nähe der geplanten Fahrstrecke gemeldet sind.

Einstellung und Wartezeit lässt sich ändern

Die Tankfunktion hilft bei der Suche nach günstigen Tankstellen für Benzin oder Diesel. Die gewünschte Kraftstoffart lässt sich ebenso hinterlegen wie bevorzugte Tankstellen.

Der Blick auf die aktuelle Verkehrslage oder die Anzeige der letzten Parkposition dürfte ebenfalls hier und da ganz praktisch sein. Die darüber hinaus angebotenen Informationen zu Bußgeldern in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie die Zahlen der aktuell gemeldeten Blitzer und aktiven Nutzer wird man dagegen eher selten benötigen.

Needit-Verkehrswarner weiterhin günstig

Wer die App nicht dauerhaft nutzen will, kann aktuell auch günstig einen der auf der Datenbank von Blitzer.de basierenden Verkehrswarner von Needit kaufen. Den Drive One 2 bekommt man vorübergehend für 21,99 Euro und der Preis für den Drive One 3 wurde auf 39,99 Euro gesenkt.