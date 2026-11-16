Blink: Außenkamera und Videotürklingel im Set für 34,99 Euro

Blink bietet die neuesten Versionen seiner Außenkamera und Videotürklingel aktuell wieder zum Kampfpreis an. Für 34,99 Euro erhält man die Blink Außenkamera 2K+ zusammen mit der Blink Videotürklingel 2K+ und dem für den Betrieb benötigten Sync-Modul. Das Set ist in zwei Varianten erhältlich, die sich durch die Stromversorgung der Türklingel unterscheiden:

Blink-Kamera-Set mit batteriebetriebener Türklingel

Blink-Kamera-Set für Festverdrahtung

Die Außenkamera wird in beiden Sets mit Batterien betrieben. Lediglich bei der Türklingel besteht die Wahl zwischen Batterie- und Netzbetrieb. Damit eignen sich die Pakete sowohl für die Nachrüstung ohne vorhandene Verkabelung als auch für den Austausch einer bestehenden Türklingel.

Zwei Kameras mit 2K-Auflösung

Sowohl die Außenkamera als auch die Videotürklingel liefern Videobilder mit einer Auflösung von bis zu 2K. Die Türklingel bietet zudem einen erweiterten Bildausschnitt, der Besucher möglichst vollständig von Kopf bis Fuß erfassen soll. Je nach Montageort lassen sich so auch vor der Haustür abgestellte Pakete erkennen.

App-Zugriff auf Livevideo – mit Abo werden Videos gespeichert

Beide Geräte unterstützen laut Blink eine Farbdarstellung bei schwachem Umgebungslicht. Bei Dunkelheit wechseln sie zur Infrarot-Nachtsicht mit Schwarzweißbildern. Integrierte Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen zudem eine Gegensprechfunktion.

Die batteriebetriebene Außenkamera soll mit einem Satz AA-Lithiumbatterien bis zu zwei Jahre durchhalten. Für die kabellose Videotürklingel nennt der Hersteller eine Batterielaufzeit von mehreren Monaten.

Videoaufzeichnungen nur mit Abo

Bei Blink sollte man allerdings stets berücksichtigen, dass die Speicherung von Videoaufnahmen in der Cloud ein kostenpflichtiges Abonnement voraussetzt. Es sei denn, ihr verfügt bereits über ein älteres Sync-Modul mit lokaler Speicheroption.

Das Blink-Abo schaltet auch weitere Funktionen wie KI-gestützte Benachrichtigungen frei, die zwischen Personen und Fahrzeugen unterscheiden sollen. Wer lediglich gelegentlich einen Blick auf den Eingangsbereich oder das Grundstück werfen möchte, kommt möglicherweise auch ohne Abonnement aus.

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Blink Outdoor 2K+ Kameras mit Sync Module Core, Blink Videotürklingel 2K+ Batterie (neueste Generation) inklusive 34,99 EUR 169,98 EUR

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