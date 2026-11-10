Black-Friday-Woche bei Amazon: Alle Details, erste Deals

Amazon hat den Termin für seine diesjährige Black-Friday-Woche bekannt gegeben. Die Aktion beginnt am 19. November um 00:01 Uhr und endet am 30. November um 23:59 Uhr. Über eine Million Angebote mit Nachlässen von bis zu 45 Prozent stellt der Händler in Aussicht.

Black Friday Woche: Offiziell ab nächsten Donnerstag

Die bereits geschaltete Aktionsübersicht wird die reduzierten Artikel bündeln und zeigt bereits die frühen Angebote an. Ob die ausgewiesenen Rabatte tatsächlich gute Preise bedeuten, hängt allerdings vom bisherigen Preisverlauf ab.

Amazon-Geräte schon ab 16. November günstiger

Bei Amazons eigener Hardware geht es drei Tage früher los. Ab dem 16. November sollen ausgewählte Echo-Lautsprecher, Fire TV Sticks, Kindle-Geräte sowie Produkte von Ring und Blink reduziert werden. Ab dem offiziellen Start am 19. November folgen die Ember-Fernseher und Alexa-Tablets.

Amazons Hardware-Angebote starten mit drei Tagen vorsprung

Prime-Mitglieder bekommen zusätzlich exklusive Angebote. Während der Aktion sind täglich zwei neue Angebotsrunden angekündigt, unter anderem mit Produkten von Philips, Braun und Dreame. Neben Technik nennt Amazon Haushaltsgeräte, Spielzeug und Körperpflege. Auch zahlreiche Kindle-E-Books sollen ab 1,99 Euro erhältlich sein.

Frühe Technikangebote laufen bereits

Man muss allerdings nicht bis zum 19. November warten. Der Roborock Qrevo 2 Pro Set kostet bereits 399,99 statt 699,99 Euro. Der Saugroboter kombiniert 25.000 Pascal Saugleistung mit einer Wischfunktion und einer Station, die die Mopps mit 75 Grad heißem Wasser reinigt.

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roborock Qrevo 2 Pro Set Saugroboter mit Wischfunktion, 25.000 Pa Saugkraft | Dual Anti-Tangle-System, Automatisches... 399,99 EUR 699,99 EUR

Auch der Soundcore Space 2 ist vorzeitig reduziert: 99 statt 129,99 Euro. Den Kopfhörer haben wir im Sommer ausprobiert. Geräuschunterdrückung und Tragekomfort haben dabei überzeugt. Mit aktivem ANC nennt Anker bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit.

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soundcore by Anker Space 2, Noise Cancelling Kopfhörer, bequem, 50h Akku | LDAC Hi-Res Wireless Audio, Duale... 99,00 EUR 129,99 EUR

Die Anker-Powerbank mit 25.000 mAh liegt bei 74,23 statt 99,99 Euro. Ihre zwei integrierten USB-C-Kabel machen sie für uns seit Längerem zum praktischen Reisebegleiter. Bis zu vier Geräte lassen sich gleichzeitig versorgen, die maximale Gesamtleistung beträgt 165 Watt.

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Anker 165W 25000mAh Laptop Powerbank mit 70cm ausziehbarem Kabel | 3 USB-C Ports, mit Trageband, für MacBook Pro... 74,23 EUR 99,99 EUR

Schließlich gibt es das SwitchBot Lock Ultra mit Fingerabdruck-Keypad für 165,99 statt 249,99 Euro. Das Set unterstützt Matter und damit auch Apple Home. Unsere positiven Erfahrungen mit dem Lock Ultra stammen aus dem Test der teureren Vision-Variante mit zusätzlicher Gesichtserkennung.

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