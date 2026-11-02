Bereits Anfang Oktober hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der hinter bitcoin.de stehenden Futurum bank AG die Zulassung als Kryptowerte-Dienstleister verweigert. Damit liegt auch die zu Jahresbeginn angekündigte Modernisierung des laut Eigendarstellung größten Bitcoin-Marktplatzes in Europa vorerst auf Eis.

bitcoin.de wollte im Juni mit einer vollständig überarbeiteten Webseite, einer neuen App und einem deutlich erweiterten Angebot an Kryptowährungen neu starten. Stattdessen ist der Handel bereits seit mehreren Monaten ausgesetzt.

Bitcoin Group prüft rechtliche Schritte

Die BaFin begründet ihre Entscheidung damit, dass die erforderlichen regulatorischen Anforderungen nicht ausreichend erfüllt worden sind. Die Bitcoin Group widerspricht dieser Einschätzung und prüft eigenen Angaben zufolge rechtliche Schritte gegen die Entscheidung. Auch ein erneuter Zulassungsantrag sei grundsätzlich möglich.

Zugleich arbeite man daran, den Kryptohandel mithilfe entsprechend zugelassener Partner schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Man wolle die Kunden transparent über die nächsten Schritte informieren. Diese Ankündigung ist allerdings inzwischen vier Wochen alt. Seither hat sich für Außenstehende nichts erkennbar geändert.

Die alte App von bitcoin.de/h6> Handel und Einzahlungen weiterhin ausgesetzt

bitcoin.de zählt laut den Betreibern des Handelsplatzes mehr als 1.100.000 Kunden. Seit Anfang Juni können diese weder mit Kryptowährungen handeln noch Einzahlungen auf ihre Konten vornehmen. Lediglich vorhandenes Guthaben lässt sich weiterhin auszahlen oder übertragen.

Die Bitcoin Group betont, dass die vorhandenen Kundenbestände weiterhin sicher verwahrt werden und sämtliche Ansprüche uneingeschränkt bestehen bleiben.

Neustart war ursprünglich für Juni geplant

Ursprünglich hatte bitcoin.de seinen Neustart für Juni angekündigt. Die Futurum Bank AG sollte dabei die Rolle des bisherigen Finanzpartners Fidor übernehmen. Damals war noch die Rede davon, dass die Trading-Funktionen aus Sicherheitsgründen für eine kurze Übergangszeit deaktiviert werden müssten.