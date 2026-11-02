Zulassung verweigert
Bitcoin.de: Kryptohandel nach BaFin-Entscheidung weiterhin ausgesetzt
Bereits Anfang Oktober hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der hinter bitcoin.de stehenden Futurum bank AG die Zulassung als Kryptowerte-Dienstleister verweigert. Damit liegt auch die zu Jahresbeginn angekündigte Modernisierung des laut Eigendarstellung größten Bitcoin-Marktplatzes in Europa vorerst auf Eis.
bitcoin.de wollte im Juni mit einer vollständig überarbeiteten Webseite, einer neuen App und einem deutlich erweiterten Angebot an Kryptowährungen neu starten. Stattdessen ist der Handel bereits seit mehreren Monaten ausgesetzt.
Bitcoin Group prüft rechtliche Schritte
Die BaFin begründet ihre Entscheidung damit, dass die erforderlichen regulatorischen Anforderungen nicht ausreichend erfüllt worden sind. Die Bitcoin Group widerspricht dieser Einschätzung und prüft eigenen Angaben zufolge rechtliche Schritte gegen die Entscheidung. Auch ein erneuter Zulassungsantrag sei grundsätzlich möglich.
Zugleich arbeite man daran, den Kryptohandel mithilfe entsprechend zugelassener Partner schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Man wolle die Kunden transparent über die nächsten Schritte informieren. Diese Ankündigung ist allerdings inzwischen vier Wochen alt. Seither hat sich für Außenstehende nichts erkennbar geändert.
Die alte App von bitcoin.de/h6>
Handel und Einzahlungen weiterhin ausgesetzt
bitcoin.de zählt laut den Betreibern des Handelsplatzes mehr als 1.100.000 Kunden. Seit Anfang Juni können diese weder mit Kryptowährungen handeln noch Einzahlungen auf ihre Konten vornehmen. Lediglich vorhandenes Guthaben lässt sich weiterhin auszahlen oder übertragen.
Die Bitcoin Group betont, dass die vorhandenen Kundenbestände weiterhin sicher verwahrt werden und sämtliche Ansprüche uneingeschränkt bestehen bleiben.
Neustart war ursprünglich für Juni geplant
Ursprünglich hatte bitcoin.de seinen Neustart für Juni angekündigt. Die Futurum Bank AG sollte dabei die Rolle des bisherigen Finanzpartners Fidor übernehmen. Damals war noch die Rede davon, dass die Trading-Funktionen aus Sicherheitsgründen für eine kurze Übergangszeit deaktiviert werden müssten.
Viele saure Kunden die in den sauren Apfel beißen werden :-)
Lese ich als einziger Futurama Bank?
CEO: Bender ;-)
Die BaFin tut hier dem Finanzamt keinen Gefallen, denn bitcoin.de war die Seite, die am schnellsten sprang wenn das Finanzamt Daten haben wollte. Jetzt werden die Anwender feststellen, dass man seine BTC, ETH, etc. auch wo anders zu Geld machen kann und das deutsche Finanzamt wird mehr Aufwand betreiben müssen um festzustellen, wer vergessen hat seine Gewinne zu melden.
War wohl nicht so clever liebe BaFin…
Da aktuell schon 20Millionen von max. 21Millionen Bitcoin im Umlauf sind, sollte man sich die Frage stellen ob alle stegukiert werden muss oder ob nicht Peer2Peer die Lösung ist!
Btw.
Happy Birthday Bitcoin Whitepaper nachträglich zu deinen 18Jahren.
Von Jahr zu Jahr totgesagt und kommt immer wieder zurück.
HODL Strong!
Was heißt „stegukiert“?
Die restlichen knapp 5% der 21 Mio BTC werden bis zum Jahr 2140 geschürft (durch das „Haltung“ vorgegeben), es ist also noch genug Zeit, egal wofür.
*ob alles reguliert werden muss.
(Schei** Apple Tastatur)
*ob alles reguliert werden muss.
(Schei** Apple Tastatur)