Die Beats 360 sind bei Amazon in Schwarz aktuell für 249,99 Euro erhältlich. Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 349,95 Euro ergibt sich damit ein Preisnachlass von knapp 100 Euro beziehungsweise rund 29 Prozent. Die Over-Ear-Kopfhörer sind erst seit September erhältlich und konnten uns bereits im ausführlichen Test überzeugen.

Ausgewogener Klang und wechselbare Polster

In unserem Test der Beats 360 gefielen besonders die ausgewogene Abstimmung, die klare Trennung einzelner Instrumente und der natürliche Transparenzmodus. Auch die aktive Geräuschunterdrückung hinterließ einen guten Eindruck. Der zunächst recht kräftige Anpressdruck sorgt für einen sicheren Sitz; die weichen Polster empfanden wir auch bei längerer Nutzung als angenehm.

Eine Besonderheit sind die austauschbaren Polster an Ohrmuscheln und Kopfbügel. Damit lassen sich verschlissene Teile ersetzen oder andere Farben kombinieren. Zum Lieferumfang gehören die passenden Polster aus „Performance Knit“. Zusätzliche Sets werden separat verkauft. Dazu kommt ein Schutz gegen Schweiß und Spritzwasser nach IPX4.

Den Beats 360 gibt es in mehreren Farben und Kombinationen.

Bis zu 32 Stunden mit Geräuschunterdrückung

Beats nennt bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit bei eingeschaltetem ANC. Fünf Minuten Laden sollen für bis zu eine weitere Stunde Wiedergabe reichen. Am iPhone stehen die schnelle Kopplung, automatischer Gerätewechsel, Audiofreigabe und personalisiertes 3D-Audio mit dynamischem Headtracking zur Verfügung. Die Einstellungen sind direkt in iOS integriert.

Einige Einschränkungen bleiben: Eine Trageerkennung zum automatischen Pausieren beim Absetzen fehlt. Der USB-C-Anschluss dient ausschließlich zum Laden, eine kabelgebundene Audiowiedergabe ist nicht möglich. Auch ein Ladekabel liegt nicht bei.

Über Nutzerberichte zu Grundrauschen bei ANC und im Transparenzmodus hatten wir Ende Oktober ebenfalls berichtet. In unserem Test trat das Problem nicht in dem von den Betroffenen beschriebenen Umfang auf.

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