Baseus hat mit der Security U2 Pro eine neue Überwachungskamera für den Außenbereich auf den deutschen Markt gebracht. Das Modell kombiniert zwei Kameras mit einem beweglichen Scheinwerfer, der erkannte Personen und andere Objekte automatisch verfolgt.

Speichert loka, setzt auf Solar: Die neue U2 Pro von Baseus

Anders als bei gewöhnlichen Bewegungsmeldern wird dabei nicht einfach eine größere Fläche ausgeleuchtet. Stattdessen richtet das System den Lichtkegel auf das erkannte Ziel und führt ihn bei Bewegungen nach.

Der Hersteller bezeichnet die Technik als SpotTrack und sieht darin vor allem eine Möglichkeit, unerwünschte Besucher gezielt anzuleuchten. Die Kamera wird zum Marktstart wird sie bei Amazon im Rahmen der Black-Friday-Angebote für 129,99 Euro angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 279,99 Euro. Ein Haken: Der reduzierte Preis gilt aktuell nur für Prime-Mitglieder.

Zwei Kameras teilen sich die Überwachung

Die U2 Pro besitzt zwei unabhängig arbeitende Kameramodule mit jeweils 3K-Auflösung und einem Sichtfeld von 130 Grad. Eine Kamera bleibt fest auf den überwachten Bereich ausgerichtet. Die zweite lässt sich schwenken und neigen, um erkannte Bewegungen automatisch zu verfolgen. Zusammen sollen beide Module eine Rundumüberwachung mit 360 Grad Abdeckung ermöglichen.

Die Baseus U2 Pro setzt auf zwei Kamera-Einheiten

Zwei PIR-Sensoren erfassen Bewegungen. Der bewegliche Scheinwerfer orientiert sich an den erkannten Objekten und folgt deren Position. Ergänzend unterscheidet die integrierte Bilderkennung zwischen Personen, Fahrzeugen und Haustieren. Die Software soll dadurch unnötige Benachrichtigungen reduzieren. Darüber hinaus bewirbt Baseus eine KI-gestützte Auswertung, die erkannte Ereignisse in kurzen Hinweisen zusammenfasst. Dazu zählen etwa Besucher, Pakete oder Aktivitäten rund um das Grundstück.

Baseus U2 Pro: Das PV-Panel macht die Installation flexibel

Für nächtliche Aufnahmen stehen eine farbige Nachtsicht mit Beleuchtung sowie ein Schwarzweißmodus zur Verfügung. Ein achtfacher Digitalzoom erlaubt die Vergrößerung einzelner Bildbereiche. Über Mikrofon und Lautsprecher können Nutzer zudem direkt mit Personen vor der Kamera sprechen.

Solarbetrieb und lokale Speicherung ohne Abo

Die Stromversorgung übernimmt ein integrierter Akku mit 7.800 mAh. Ein abnehmbares Solarpanel mit drei Watt Leistung soll die Laufzeit verlängern. Laut Baseus genügen unter günstigen Bedingungen bereits 40 Minuten Sonneneinstrahlung, um den Energiebedarf eines Tages abzudecken. Wie häufig der Akku tatsächlich nachgeladen werden muss, hängt damit auch vom Standort und den Wetterbedingungen ab.

Die Baseus U2 Pro Push-Mitteilungen mit KI-Bewertungen

Aufzeichnungen lassen sich auf einer microSD-Karte mit bis zu 512 GB Speicherplatz ablegen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist für diese lokale Speicherung nicht erforderlich.

Zur Bedienung dient die Baseus-Security-App, über die Livebilder, Aufzeichnungen und Bewegungsmeldungen abgerufen werden können. Die Kamera verbindet sich über WLAN im 2,4- oder 5-GHz-Band mit dem Heimnetz. Auch eine Einbindung in Amazon Alexa und Google Home ist vorgesehen.

Produkthinweis

Baseus U2 Pro Überwachungskamera Aussen Solar, Aktives SpotTrack-Licht | 360°-Überwachung 3K KI Tracking Kamera... 129,99 EUR 279,99 EUR

Überwachungskamera Baseus U2 Pro im Video