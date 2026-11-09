Sensor zum Drunterschieben
Azume One macht klassische Armbanduhren zum Fitness-Tracker
Wer Wert auf die Aufzeichnung von Gesundheits- und Fitnessdaten legt, hat mit einer klassischen Armbanduhr schlechte Karten. Mit dem Azume One soll sich das ändern. Der kompakte Sensor wird auf der Rückseite einer vorhandenen Armbanduhr befestigt und soll diese um zahlreiche Gesundheitsfunktionen ergänzen.
Azume One klebt magnetisch auf der Rückseite der Uhr
Die kleine Scheibe misst 30 Millimeter im Durchmesser, ist 2,8 Millimeter dick und wiegt fünf Gramm. Damit soll sie sich unauffällig zwischen dem Gehäuseboden der Uhr und dem Handgelenk tragen lassen. Ein eigenes Display oder Bedienelemente sind nicht vorhanden. Die Daten werden direkt an das Smartphone übertragen. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 48 Stunden angegeben.
Befestigung ohne Klebstoff oder Magnete
Für die Befestigung verwendet Azume eine Technik namens Nano-Suction. Der Sensor soll ohne Klebstoff oder Magnete an der Unterseite einer Armbanduhr haften und sich rückstandsfrei entfernen und an einer anderen Uhr befestigen lassen. Nach Angaben des Herstellers soll dies mit nahezu allen herkömmlichen Armbanduhren funktionieren.
Alternativ kann der Azume One mit einem speziellen Textilarmband getragen werden. Dieses sogenannte FitBand gehört zum Lieferumfang und ist insbesondere für die Nutzung beim Sport oder während des Schlafens gedacht.
Gesundheitsdaten ohne zusätzliches Display
Der Azume One soll unter anderem die Herzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität und die Sauerstoffsättigung des Blutes erfassen. Hinzu kommen Informationen zu Bewegung, Kalorienverbrauch und sportlichen Aktivitäten. Auch die Schlafdauer und verschiedene Schlafphasen sollen erfasst werden
Unterschiedliche Tracking-Funktionen
Die gesammelten Daten werden per Bluetooth an eine zugehörige App übertragen. Dort sollen Nutzer unter anderem Auswertungen zu ihrer täglichen Belastung, ihrem Schlaf und ihrer körperlichen Erholung abrufen können. Die Anwendung soll zudem persönliche Vergleichswerte ermitteln und dafür die Daten der ersten beiden Nutzungswochen auswerten.
Vorbestellung für 119 Euro möglich
Der Azume One kann derzeit zum Einführungspreis von 119 Euro vorbestellt werden. Der reguläre Verkaufspreis wird mit 149 Euro angegeben. Die Auslieferung soll noch in diesem Jahr beginnen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist laut Anbieter nicht erforderlich.
Interessant
Klasse, auf sowas habe ich lange gehofft!
HIYD ist auch ein solches Teil das kommen soll.
Wie soll das halten? Kleber wäre ungünstig. Magnetisch bei mechanischen Uhren unmöglich.
Artikel gelesen?
Ups… danke :)
Steht doch im Artikel….
„Für die Befestigung verwendet Azume eine Technik namens Nano-Suction. Der Sensor soll ohne Klebstoff oder Magnete an der Unterseite einer Armbanduhr haften und sich rückstandsfrei entfernen und an einer anderen Uhr befestigen lassen.“
Laut Azume mit Nanosuction, das sind Tausende ganz kleine Saugnäpfe mit denen der tracker an der Uhr haftet. Also kein Kleber oder Magnet. Hammer Technologie wirklich!
„Herzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität und die Sauerstoffsättigung des Blutes erfassen“ – soweit ich weiß rechnen die das und messen nicht
Eigentlich eine prima Idee, allerdings muss die Uhr dann, wie jeder Fitnessensor über den Handgelenkknochen und recht stramm getragen werden. Da ich meine Uhr gerne etwas lockerer und über dem Handgelekknochen trage fällt diese Möglichkeit leider flach, da dann die Daten extrem ungenau werden. Meine Lösung ist ein Amzfit Heliostrap am anderen Arm, unter 100€ und im Vergleich zur Apple Watch Ultra entsprechend wenige Abweichungen.
Genauso mache ich das mit dem Woop. Denke auch, dass es zu ungenau sein wird. Trage meine normale Uhr auch eher locker.