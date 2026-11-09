Wer Wert auf die Aufzeichnung von Gesundheits- und Fitnessdaten legt, hat mit einer klassischen Armbanduhr schlechte Karten. Mit dem Azume One soll sich das ändern. Der kompakte Sensor wird auf der Rückseite einer vorhandenen Armbanduhr befestigt und soll diese um zahlreiche Gesundheitsfunktionen ergänzen.

Azume One klebt magnetisch auf der Rückseite der Uhr

Die kleine Scheibe misst 30 Millimeter im Durchmesser, ist 2,8 Millimeter dick und wiegt fünf Gramm. Damit soll sie sich unauffällig zwischen dem Gehäuseboden der Uhr und dem Handgelenk tragen lassen. Ein eigenes Display oder Bedienelemente sind nicht vorhanden. Die Daten werden direkt an das Smartphone übertragen. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 48 Stunden angegeben.

Befestigung ohne Klebstoff oder Magnete

Für die Befestigung verwendet Azume eine Technik namens Nano-Suction. Der Sensor soll ohne Klebstoff oder Magnete an der Unterseite einer Armbanduhr haften und sich rückstandsfrei entfernen und an einer anderen Uhr befestigen lassen. Nach Angaben des Herstellers soll dies mit nahezu allen herkömmlichen Armbanduhren funktionieren.

Alternativ kann der Azume One mit einem speziellen Textilarmband getragen werden. Dieses sogenannte FitBand gehört zum Lieferumfang und ist insbesondere für die Nutzung beim Sport oder während des Schlafens gedacht.

Gesundheitsdaten ohne zusätzliches Display

Der Azume One soll unter anderem die Herzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität und die Sauerstoffsättigung des Blutes erfassen. Hinzu kommen Informationen zu Bewegung, Kalorienverbrauch und sportlichen Aktivitäten. Auch die Schlafdauer und verschiedene Schlafphasen sollen erfasst werden

Unterschiedliche Tracking-Funktionen

Die gesammelten Daten werden per Bluetooth an eine zugehörige App übertragen. Dort sollen Nutzer unter anderem Auswertungen zu ihrer täglichen Belastung, ihrem Schlaf und ihrer körperlichen Erholung abrufen können. Die Anwendung soll zudem persönliche Vergleichswerte ermitteln und dafür die Daten der ersten beiden Nutzungswochen auswerten.

Vorbestellung für 119 Euro möglich

Der Azume One kann derzeit zum Einführungspreis von 119 Euro vorbestellt werden. Der reguläre Verkaufspreis wird mit 149 Euro angegeben. Die Auslieferung soll noch in diesem Jahr beginnen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist laut Anbieter nicht erforderlich.