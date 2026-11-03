Audible-Aktion: 99 Cent pro Monat und 15-Euro-Gutschein

Audible bietet sein Standard-Abo weiterhin für drei Monate zum Preis von jeweils 0,99 Euro an. Zudem legt der Hörbuchanbieter für Teilnehmer an der Probeaktion noch einen Gutschein über 15 Euro Hörbuch-Guthaben drauf.

Mit der Werbeaktion will Audible offenbar sein im Frühjahr eingeführtes Standard-Abo bekannter machen. Anders als beim Premium-Abo können Nutzer des Standard-Abos nur während der Laufzeit ihres Abonnements auf das monatlich ausgewählte Hörbuch zugreifen.

Premium-Nutzer können dagegen jeden Monat ein Hörbuch dauerhaft ihrer Bibliothek hinzufügen und diese auch nach einer Kündigung weiterhin nutzen. Audible Premium bietet darüber hinaus Zugriff auf einen zusätzlichen Katalog mit rund 10.000 Hörbüchern, die sich ohne weitere Kosten anhören lassen.

Insgesamt umfasst das Angebot von Audible derzeit rund 900.000 Titel. Viele davon sind nicht in den Hörbuchkatalogen enthalten, die inzwischen auch verschiedene Musikstreamingdienste anbieten. Besonders lohnenswert ist es, sein Hörbuch-Guthaben bei Audible für die dort regelmäßig verfügbaren exklusiven Neuerscheinungen und ungekürzten Fassungen einzusetzen. Der zusätzliche Gutschein über 15 Euro kann unabhängig von den monatlich enthaltenen Hörbüchern für weitere Käufe verwendet werden.

Nach drei Monaten gilt der reguläre Preis

Audible Standard kostet regulär monatlich 6,95 Euro. Nach Ablauf der drei Angebotsmonate gilt automatisch der reguläre Preis, sofern das Abonnement nicht zuvor gekündigt wird. Das Abo hat ansonsten jedoch keine verlängerte Laufzeit und lässt sich jederzeit monatlich kündigen. Das Premium-Abo von Audible schlägt dagegen mit monatlich 9,95 Euro zu Buche.

Audible lässt sich am Computer sowie über Apps für Mobilgeräte nutzen. Auf dem iPhone wird auch CarPlay unterstützt. Zudem lässt sich Audible auch über verschiedene Fire-TV-Geräte und Alexa-Lautsprecher verwenden.