Standard-Abo im Fokus
Audible-Aktion: 99 Cent pro Monat und 15-Euro-Gutschein
Audible bietet sein Standard-Abo weiterhin für drei Monate zum Preis von jeweils 0,99 Euro an. Zudem legt der Hörbuchanbieter für Teilnehmer an der Probeaktion noch einen Gutschein über 15 Euro Hörbuch-Guthaben drauf.
Mit der Werbeaktion will Audible offenbar sein im Frühjahr eingeführtes Standard-Abo bekannter machen. Anders als beim Premium-Abo können Nutzer des Standard-Abos nur während der Laufzeit ihres Abonnements auf das monatlich ausgewählte Hörbuch zugreifen.
Premium-Nutzer können dagegen jeden Monat ein Hörbuch dauerhaft ihrer Bibliothek hinzufügen und diese auch nach einer Kündigung weiterhin nutzen. Audible Premium bietet darüber hinaus Zugriff auf einen zusätzlichen Katalog mit rund 10.000 Hörbüchern, die sich ohne weitere Kosten anhören lassen.
Insgesamt umfasst das Angebot von Audible derzeit rund 900.000 Titel. Viele davon sind nicht in den Hörbuchkatalogen enthalten, die inzwischen auch verschiedene Musikstreamingdienste anbieten. Besonders lohnenswert ist es, sein Hörbuch-Guthaben bei Audible für die dort regelmäßig verfügbaren exklusiven Neuerscheinungen und ungekürzten Fassungen einzusetzen. Der zusätzliche Gutschein über 15 Euro kann unabhängig von den monatlich enthaltenen Hörbüchern für weitere Käufe verwendet werden.
Nach drei Monaten gilt der reguläre Preis
Audible Standard kostet regulär monatlich 6,95 Euro. Nach Ablauf der drei Angebotsmonate gilt automatisch der reguläre Preis, sofern das Abonnement nicht zuvor gekündigt wird. Das Abo hat ansonsten jedoch keine verlängerte Laufzeit und lässt sich jederzeit monatlich kündigen. Das Premium-Abo von Audible schlägt dagegen mit monatlich 9,95 Euro zu Buche.
Audible lässt sich am Computer sowie über Apps für Mobilgeräte nutzen. Auf dem iPhone wird auch CarPlay unterstützt. Zudem lässt sich Audible auch über verschiedene Fire-TV-Geräte und Alexa-Lautsprecher verwenden.
weiss jemand ob das 1 hörbuch aus dem Standard-Abo auch mit https://getlibation.com/ umwandelbar ist?
Ich habe jetzt wiedermal eine Mail bekommen, das ich dich meinen Audible Account an einen Amazon Account koppeln soll. Hier werden 12 Guthaben angeboten. Weiß man da näheres?
Das klingt mir sehr nach Phishing.
Derartige Großzügigkeit macht mich mehr als skeptisch.
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Ja, war auch mein Gedanke. Aber Absender ist okay. Hab grad mal per Browser auf einem separaten Gerät ohne Link klicken, mich ins Konto eingeloggt und bekam das Angebot auch so angezeigt.
Vermutlich wollen die endlich mal nur noch eine Datenbank nutzen oder dann an der Preisschraube drehen,
Danke für den Hinweis. Hab die Mail zum ersten Mal gerade bekommen, aber ohne Angebot. Dann warte ich mal ab.
Ist aber zuerst als Phishing markiert worden.
Nur für Neukinden?
Ich bleibe dabei, BookBeat ist mir deutlich lieber, weil es sehr viel flexibler ist. Außerdem kann ich bei manchen Büchern abwechselnd lesen oder hören.
Audible war ziemlich nervig.
Auch wenn man hörbücher heruntergeladen hatte, konnte man sie nicht mehr abspielen, sobald der Empfang länger nicht da war (DRM).
Daher bin ich für audiobücher wieder auf MP3 umgestiegen. Funktioniert robust – überall.
Im Standard Abo verliert man seine gekauften Hörbücher nach der Kündigung? Was ist das den für ein Mist? Ist das rechtlich überhaupt erlaubt?