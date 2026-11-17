Google Maps wird jetzt auch hierzulande um die KI-gestützte Suchfunktion Ask Maps erweitert.

Ask Maps basiert auf Googles Gemini-Modellen und ermöglicht es, bei der Suche nach Orten und Einrichtungen auch komplexere Fragen in natürlicher Sprache zu stellen. Anstatt einzelne Suchbegriffe einzugeben und die Ergebnisse selbst zu vergleichen, können Nutzer ihre Wünsche ausführlicher beschreiben.

Komplexere Suchanfragen und Reiseplanung

Als Beispiele nennt Google die Suche nach öffentlichen Tennisplätzen mit Flutlicht oder nach Orten, an denen man sein Smartphone aufladen kann. Die KI soll dabei unterschiedliche Anforderungen berücksichtigen und passende Vorschläge aus den in Google Maps hinterlegten Informationen zusammenstellen.

Ask Maps greift laut Google auf Daten zu mehr als 300 Millionen Orten sowie Bewertungen von über 500 Millionen Nutzern zurück. Damit sollen sich auch Fragen beantworten lassen, für die bislang mehrere Suchanfragen erforderlich waren.

Auch bei der Reiseplanung soll Ask Maps zusätzliche Möglichkeiten bieten. Nutzer können sich mehrtägige Ausflüge mit verschiedenen Zwischenstopps zusammenstellen lassen. Die Vorschläge werden auf einer Karte dargestellt und können anschließend angepasst werden.

Bereits in Google Maps gespeicherte Orte lassen sich darüber ebenfalls durchsuchen. So soll Google Maps beispielsweise aus einer persönlichen Restaurantliste diejenigen Lokale heraussuchen können, die kurzfristig einen Tisch für mehrere Personen anbieten.

Weitere Funktionen zunächst nur in den USA

Google hat Ask Maps darüber hinaus um Funktionen erweitert, die zunächst nur in den USA verfügbar sind. Dazu gehören aktuelle Hinweise zu Parkmöglichkeiten, Ladestationen und möglichen Verzögerungen entlang einer Route. Gleiches gilt für die KI-gestützte Suche nach freien Terminen bei Dienstleistern oder Werkstätten.

Die Einführung von Ask Maps erfolgt laut Google schrittweise. Es ist daher möglich, dass die neue Funktion noch nicht bei allen Nutzern angezeigt wird.