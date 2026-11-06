Apple will’s wissen: Wie zufrieden sind iPhone-Duo-Käufer?

Apple will wissen, wie das iPhone Duo im Alltag ankommt. Rund zwei Wochen nach dem Verkaufsstart verschickt der Hersteller eine Umfrage an ausgewählte Käufer seines ersten Falt-iPhones. Im Mittelpunkt stehen die Displays, die Kamera unter dem inneren Bildschirm und die Gründe für den Kauf.

Vom Kaufgrund bis zur Displayfalte

Zunächst geht es darum, warum die Entscheidung gerade jetzt auf das iPhone Duo gefallen ist. Zu den vorgegebenen Antworten gehören die Neugier auf Apples erstes faltbares Smartphone, ein spontaner Kauf und die Erwartung künftig steigender Smartphonepreise.

Anschließend fragt Apple nach konkreten Eigenschaften: Passt die Größe des Außendisplays zur Nutzung? Wie deutlich fällt die Falte im Inneren auf? Auch der Bereich über der unter dem Display verbauten Kamera spielt eine Rolle. Käufer sollen bewerten, ob dieser ablenkt und wie zufrieden sie mit der Bildqualität der Kamera sind.

Das Duo kombiniert ein 5,4 Zoll großes Außendisplay mit einem 7,6-Zoll-Innendisplay. Die innere FaceTime-Kamera sitzt unter dem Bildschirm. Damit betreffen mehrere Fragen genau jene Eigenschaften, die Apples Faltmodell von den übrigen iPhones unterscheiden.

Auch Touch ID und Akkulaufzeit sind Thema

Die Befragung erreicht auch Käufer in Deutschland. In einem veröffentlichten Ausschnitt der deutschen Umfrage werden zusätzlich die Zufriedenheit mit Touch ID, Leistung, Akkulaufzeit und Lautsprechern abgefragt. Hinzu kommen Gewicht, Zuverlässigkeit und die Frage, wie gut das zugeklappte Gerät in die Tasche passt und in der Hand liegt.

Diese Alltagsperspektive ist bei dem neuen Format besonders interessant. Bereits in unserem ersten Hands-on mit dem iPhone Duo fiel die zusätzliche Fläche beim Lesen und Multitasking positiv auf. Zugleich verändern die ungewöhnlichen Abmessungen und Touch ID in der Seitentaste vertraute Handgriffe. Für belastbare Alltagseindrücke war der kurze Kontakt damals noch zu früh.

Zum Abschluss bietet Apple ein offenes Feld für Ergänzungen und Änderungswünsche. Dort lassen sich auch Punkte ansprechen, die der Fragebogen nicht ausdrücklich vorgibt. Bleibt zu hoffen, dass Apple auch auf das Feedback der Tester hört, die vor allem die Innenkamera sowie fehlendes Face ID bemängelten.