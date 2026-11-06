iPhone Duo im Alltag
Apple will’s wissen: Wie zufrieden sind iPhone-Duo-Käufer?
Apple will wissen, wie das iPhone Duo im Alltag ankommt. Rund zwei Wochen nach dem Verkaufsstart verschickt der Hersteller eine Umfrage an ausgewählte Käufer seines ersten Falt-iPhones. Im Mittelpunkt stehen die Displays, die Kamera unter dem inneren Bildschirm und die Gründe für den Kauf.
Vom Kaufgrund bis zur Displayfalte
Zunächst geht es darum, warum die Entscheidung gerade jetzt auf das iPhone Duo gefallen ist. Zu den vorgegebenen Antworten gehören die Neugier auf Apples erstes faltbares Smartphone, ein spontaner Kauf und die Erwartung künftig steigender Smartphonepreise.
Anschließend fragt Apple nach konkreten Eigenschaften: Passt die Größe des Außendisplays zur Nutzung? Wie deutlich fällt die Falte im Inneren auf? Auch der Bereich über der unter dem Display verbauten Kamera spielt eine Rolle. Käufer sollen bewerten, ob dieser ablenkt und wie zufrieden sie mit der Bildqualität der Kamera sind.
Das Duo kombiniert ein 5,4 Zoll großes Außendisplay mit einem 7,6-Zoll-Innendisplay. Die innere FaceTime-Kamera sitzt unter dem Bildschirm. Damit betreffen mehrere Fragen genau jene Eigenschaften, die Apples Faltmodell von den übrigen iPhones unterscheiden.
Auch Touch ID und Akkulaufzeit sind Thema
Die Befragung erreicht auch Käufer in Deutschland. In einem veröffentlichten Ausschnitt der deutschen Umfrage werden zusätzlich die Zufriedenheit mit Touch ID, Leistung, Akkulaufzeit und Lautsprechern abgefragt. Hinzu kommen Gewicht, Zuverlässigkeit und die Frage, wie gut das zugeklappte Gerät in die Tasche passt und in der Hand liegt.
Diese Alltagsperspektive ist bei dem neuen Format besonders interessant. Bereits in unserem ersten Hands-on mit dem iPhone Duo fiel die zusätzliche Fläche beim Lesen und Multitasking positiv auf. Zugleich verändern die ungewöhnlichen Abmessungen und Touch ID in der Seitentaste vertraute Handgriffe. Für belastbare Alltagseindrücke war der kurze Kontakt damals noch zu früh.
Zum Abschluss bietet Apple ein offenes Feld für Ergänzungen und Änderungswünsche. Dort lassen sich auch Punkte ansprechen, die der Fragebogen nicht ausdrücklich vorgibt. Bleibt zu hoffen, dass Apple auch auf das Feedback der Tester hört, die vor allem die Innenkamera sowie fehlendes Face ID bemängelten.
Die Umfrage wurde auch an Käufer eines 18 Pro/Max versendet. Ich habe auch einen Umfragelink bekommen. Geht also nicht explizit um das Duo. Wobei das Duo in einigen Fragen thematisiert wurde.
Kann ich bestätigen, ich habe auch eine E-Mail zu einer Umfrage bekommen und kein iPhone Duo gekauft.
Da die Retoure über den Carrier etwas umständlich wäre, habe ich mein Duo neulich verkauft.
Die anfängliche Begeisterung verflog im Alltag relativ schnell. Mir war es zu unpraktikabel und nicht zu Ende gedacht in so vieler Hinsicht.
Über das Frontdisplay hatte ich mich zunächst gefreut da es schön kompakt ist und auf dem ersten Blick alle Anforderungen erfüllt. Im Alltag zeigte sich aber, dass etliche Apps nicht optimiert sind und ich ständig irgendwo reinzoomen musste (Dreame Hausroboter beispielsweise). Kann man „mal“ machen, ist aber nervig. Dafür dann ständig das Telefon auffalten ist nicht weniger nervig.
Es gäbe noch so viele mehr Punkte die ich aufzählen könnte. Technisch ein tolles Stück, im Alltag aber für meinen Verwendungszweck nicht passend.
Danke für dein Review!
Das habe ich aber schon von einigen gehört, dass das Display im zusammen geklappten Zustand zu klein ist.
Es ist nicht zu klein, man muss sich nur einen Moment daran gewöhnen beziehungsweise die Updates der Apps abwarten
Dass viele Apps aber noch nicht angepasst sind war von Anfang an klar. Dass ist kein Kritikpunkt an das Duo sondern an die Entwickler.
Sehr differenziert. Danke dafür.
Das Duo ist erst seit 2 Wochen auf dem Markt. Dass Drittanbieter Apps noch nicht optimiert sind, ist kein Mangel an dem Gerät selbst. Da sind die App Entwickler gefragt. In den nächsten Wochen werden die Updates schon kommen. So lang kommt man aber auch gut mit der derzeitigen Ansicht klar.
Kann ich nur bestätigen, meins ging auch wieder zurück. Hardware ist wirklich sehr schön aber die Software macht so viel zunichte. Hätte man lieber noch 1-2 Monate warten sollen und ein rundes Produkt rausgeben sollen. So fühlt sich alles einfach nach nicht fertig an und so oft fühlt man sich einfach nur genervt.
Beim Duo2 läuft die Software dann hoffentlich rund dann bin ich sofort wieder dabei.
Und ja das Displya außen ist grenzwertig und immer will man auch nicht aufklappen das ist auch manchmal nervig.
Tolles Stück Hardware aber die Software ist nix.
Geduld ist eine Tugend
Meins ging am selben Tag zurück.
a) konnte ich ins Scharnier gucken weil es Unterschiedliche Abstände hatte/Produktionsfehler
b) auch die Benutzung war… „seltsam“ und ich hatte bei jedem zuklappen das Gefühl gleich ists kaputt.
c) TouchID war einfach grauenvoll
Wir sehen uns bei v2 wieder
a) bei meinem Duo ist das Scharnier in Ordnung
b) natürlich ist es eine andere Benutzung, da muss man sich halt ein paar Tage daran gewöhnen. Sei doch nicht so ungeduldig.
c) auch an Touch ID muss man sich ein paar Tage gewöhnen. Einfach nur den Button drücken und den Finger drauf liegen lassen, dauert zu lang. Man kann aber den Finger auch einfach auflegen oder kurz drücken und dann hochwischen so wie man mit Face ID entsperrt, dann ist es sofort offen. Auch das Entsperren per Apple Watch funktioniert fast verzögerungsfrei. Da muss man auch nicht mal den Finger auflegen.
Generation 1 halt und wohl völlig normal. Deswegen warte ich auch mindestens auf Gen 2. TouchID geht garnicht!
c) alles getestet – nichts war vergleichbar mit FaceId
Alles getestet: das ist innerhalb von nicht mal einem Tag nicht möglich. Ich habe auch ein paar Tage gebraucht, um herauszufinden, wie es am besten funktioniert.
In Zeiten von YouTube mit Leuten die einen Zeigen registrier den Part vom Dinger hier und da… doch ist möglich…
Bist du nicht derjenige, der schrieb, bei ihm sei das Scharnier 1 cm (!) offen gewesen? Na, klar…
Ich denke das iPhone Air 2 wird richtig gut werden. Das Max ist einfach nur schwer und das nervt massiv!
Ich warte auch auf das iPhone Air 2 und dann schlage ich mal wieder zu (z.Z. iPhone 12).
Kannst du auch nicht miteinander vergleichen!
Ich versteh, wenn einige das Air mögen!
Das iPhone Air war aber insgesamt eher ein Flop.
Bei Amazon war es ganz schnell 300 Euro günstiger zu haben:
1.199 € auf 899€.
Und mich wundert das Amazon da keine UVP mehr angibt? Also mit durch gestrichener UVP und wie viel Rabatt man erhält.
Fazit: Viel zu teuer und zu große Einschränkungen.
Ich frage mich ja wer denn ein Air 2 haben will?
Air 2 = iPhone 18 in dünn (=weniger Akku!) mit höherem Preis.
Der Air Reihe ist nur zu retten,
Wenn sie den selben Preis wie das normale iPhone 18 hat.
Die Software hängt hinterher, die Hardware ist top.
Finde ich nicht. Mein iPhone Duo hatte einen Wackelkontakt im Inneren Bildschirm. Nach einem Tag. Da hätte ich mehr erwartet, wenn eine Firma 8 Jahre lang Samsung zuschaut, wir sie besser werden.
Das Scharnier ist leider eine Fehlkonstruktion.
Genau die Mäßige Qualität bei Apple bei gleichzetig nach drogenkonsum anmutendem loben der Produkte bei den Keynotes muss doch jedem klar machen, dass eine Vorbestellung der Handies leichtsinnig sind.
Nur weil ein paar Geräte betroffen sind?
Mein Duo ist perfekt und selbst wenn noch was passieren sollte bekomme ich einen Ersatz.
Nein, schau dir z.B. Jerry Rig Everything an.
Trotz der Apple Behauptung ist der Schutz gegen Staub so gut wie nicht vorhanden. Selbst die original cases sind da nicht hilfreich.
Das kombiniert mit einem Design, welches dann bei Verschmutzung hinten das Display beschädigt, macht leider das ansonsten hervorragende Produkt kaputt.
Von daher: Besser auf die nächste Version warten.
Das Scharnier ist Top, im gegenzug zu anderen hält es in allen Positionen.
Es schließt satt und ebenso ist es fest im geöffneten Zustand. Das machen andere Schlechter die schon deutlich länger am Markt sind.
Selten so viel Apple Hate hier auf iFun gelesen wie zum Duo. Sagt mal, habt Ihr das Gerät überhaupt? Und wenn ja, habt Ihr es mehr als nur einen Tag benutzt?
Ich habe es mir als Nachfolger für das Mini erhofft, dafür war es leider zu groß, bin aber sehr offen für Klapphandies von Apple.
Leider ist es halt schlecht gemacht, siehe Antwort auf M
Aber auch selten so viel Lobhudelei entdeckt bei ifun wie für dieses klobige, unpraktisches und schwere Teil, dessen Nachteile den geringen Nutzen aufheben.
Was hat eine sachliche Kritik mit ‚Hate‘ zu tun? Dürfen Kommentatoren nicht ihre eigene Meinung haben, genauso wie du deine Meinung hast?
Sachliche Kritik kann man äußern, wenn man eigene Erfahrungen über einen angemessenen Zeitraum gemacht hat, sonst ist die Kritik nicht mehr sachlich. Ich gehe jedoch davon aus, dass die meisten das Gerät gar nicht haben. Erstens wird es den meisten zu teuer sein und zweitens kenne ich viele Leute, die es bestellt haben und sich noch bis Dezember oder Januar gedulden müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle, die das Gerät schlecht reden, es überhaupt schon haben, ist sehr gering.
Ich war gestern im Apple Store in Hamburg und konnte es in aller Ruhe ausprobieren.
Die Haptik ist gut, die Software muss teilweise noch angepasst werden, aber für mein Verständnis war das zuletzt bei allen anderen neuen Geräten nötig, sobald sich am Display etwas änderte (Dynamic Island, die Plus Generationen,….).
Ich hab aktuell das 14 Pro und hatte damit geliebäugelt, aber ich habe festgestellt, dass mir ein kleines Display absolut reicht, also hoffe ich auf ein Nachfolger des 13 Mini.
Ich bin erstaunt wie viele das Außendisplay als zu klein empfinden. Ich komme vom iphone 12mini und das Außendisplay vom Duo ist dennoch größer.
Mir reicht es in vielen Fällen. Dauerhaft son großes Display wie vom 17/18 pro wollte ich nicht.
Das Duo ist ein Kompromiss. Leider verstaubt seitdem mein ipad mini.
Hab es am Releasetag erhalten und am Sonntag gleich wieder verkauft mit etwas Gewinn.
Bin so froh, wieder ein „normales“ Handy in der Hand zu haben (18 Pro max).
Vorne der Bildschirm zu unübersichtlich. Lockscreen auf dem 18er schön übersichtlich, beim Duo muss man jede Nachricht scrollen.
Touch ID wie in der Steinzeit, muss das in der heutigen Zeit noch sein? Mich hat es nach 2 Tagen einfach nur noch genervt, dauernd den Finger drauflegen zu müssen wegen jedem Mist.
Zu schwer und Globig.
Das Matte Display ist jetzt auch nicht der bringer, vorallem wenn die Sonne draufscheint.
Die ganzen Cases sind optisch eine Katastrophe. Sogar das originale von Apple.. hatte dieses. Da wird der Prügel noch fetter. Und vor allem mit dem Klebeband.. oh je.
Das erste iPhone was ich nach kurzer Zeit verkauft habe. Für mich das schlimmste iPhone, das es je gegeben hab. Irgendwas gewollt, aber nicht gekonnt.
War mir eine Lehre.. Ich liebe mein 18 Pro.
Schlecht konstruiert, noch bescheidener umgesetzt… Ne lass mal. Genug vom klappen. Zurück zum pro max.
Ich finde das Duo echt toll bislang, aber ich hätte nicht, gedacht, dass ich Face ID dermaßen vermissen würde. Inzwischen würde ich alleine deswegen auf das Duo 2 wechseln wollen mit Face ID, natürlich auch when der Kameras, aber Face ID allein schon wäre für mich der Grund. Man merkt es jetzt wie oft man eigentlich sein iPhone entsperrt. Die Watch allein hilft hier auch nicht immer.
Mir gefällt es nach 2 Wochen immer noch sehr gut. Jeden Tag ein wenig besser. Seit gestern die Public Beta 27.3. Täglich kommen Updates für Apps.. es wird.
Komme vom 17 Pro. Endlich mal was anderes. I-wie langweilig geworden die normalen Dinger. Ein Pro-Max war nie ein Thema für mich. Einfach zu groß.
Touch ID ist kein Thema wenn man die Watch trägt. Ein Tracker wäre mal schön. Die AW trage ich nicht täglich.
Insgesamt passt da doch wieder der altbekannte Leitsatz:
„Kaufe niemals eine erste Version!“