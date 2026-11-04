Apple Watch: Erste Erfahrungen mit Siri Recap und Live Rewind

Mit der Entwicklerbeta von watchOS 27.3 lassen sich zwei neue Audiofunktionen der Apple Watch erstmals ausprobieren. Live Rewind macht die zurückliegenden 15 Sekunden einer Unterhaltung als Text sichtbar. Siri Recap soll längere Gespräche zusammenfassen.

Siri Recap fehlt hierzulande bis auf Weiteres

Victoria Song schildert bei The Verge ihre ersten Erfahrungen. Dabei zeigt sich, dass das Feature grundsätzlich funktioniert, seine Alltagstauglichkeit aber noch ermittelt werden will.

Live Rewind versteht nicht jedes Wort

Beide Funktionen sind zunächst ausgeschaltet und müssen in der Watch-App auf dem iPhone aktiviert werden. Live Rewind verlangt außerdem eine einmalige Mikrofonkalibrierung. Anschließend lässt sich die Transkription durch zweimaliges Drücken der Digital Crown aufrufen.

Im ruhigen Arbeitszimmer lieferte Live Rewind brauchbare Ergebnisse. Die Uhr erfasste sogar ein Gespräch beim Versuch, eine Katze zum Rollen zu bewegen. In weiteren Durchläufen verstand die Spracherkennung einzelne Wörter allerdings falsch. Auch der Doppeldruck auf die Krone brauchte etwas Übung. Wie die Funktion mit lauteren Umgebungen zurechtkommt, bleibt offen.

Siri Recap braucht mehr Gesprächsstoff

Bei Siri Recap steht ein Praxistest der eigentlichen Zusammenfassungen noch aus. Eine kurze Unterhaltung genügte der Funktion nicht, um eine Notiz anzulegen. Unklar bleibt damit auch, wie zuverlässig sie unwichtige Äußerungen herausfiltert oder auf Selbstgespräche reagiert. Die Aktivierung lässt sich immerhin präzise eingrenzen, beispielsweise auf bestimmte Stunden an Werktagen im Büro.

Siri Recap muss aktiv eingeschaltet werden | Bild: The Verge

Wie Apple die Gespräche technisch verarbeitet, ist bereits bekannt. Die Uhr nutzt einen abgeschotteten Bereich des S11-Chips. Auf dem iPhone entsteht ein gekürztes Transkript, aus dem Private Cloud Compute anschließend die Zusammenfassung erstellt. Eine dauerhaft abrufbare Tonaufnahme wird nicht gespeichert.

Die Frage nach dem Umgang mit anderen Gesprächsteilnehmern bleibt dennoch bestehen. Während Live Rewind beim Aufruf akustisch auf sich aufmerksam macht, kann Siri Recap nach der Aktivierung im Hintergrund arbeiten.

Vorausgesetzt werden eine Apple Watch Series 12 oder Ultra 4 und ein kompatibles iPhone. Die Funktionen ergänzen die bereits verfügbare Musik- und Geräuscherkennung unter dem Oberbegriff Audio Intelligence. In der Europäischen Union bleiben Siri Recap und Live Rewind zum Start nicht verfügbar.