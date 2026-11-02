Apple TV: Kündigungsversuch bringt zwei Monate zum halben Preis

Wer sein Apple-TV-Abonnement kündigen möchte, bekommt von Apple unter Umständen einen Grund zum Bleiben geliefert. Wie uns Leser berichten, bietet der Streamingdienst ausgewählten Bestandskunden zwei weitere Monate zum halben Preis an. Statt der regulären 9,99 Euro werden dann vorübergehend nur 4,99 Euro monatlich fällig.

Kündigungsversuch bringt zwei Monate zum halben Preis

Das Angebot erscheint direkt während des Kündigungsvorgangs. Wer ohnehin ein laufendes Apple-TV-Abo besitzt, kann unverbindlich prüfen, ob Apple auch für das eigene Konto einen Rabatt bereithält. Die Kündigung muss dafür nicht abgeschlossen werden.

Rabatt erscheint vor der Kündigungsbestätigung

Um das Angebot aufzurufen, öffnet man die Abo-Übersicht des eigenen Apple-Accounts, wählt Apple TV aus und tippt auf „Abo kündigen“. Auf der anschließenden Bestätigungsseite erscheint bei berechtigten Nutzern eine zusätzliche Option, mit der sich der Preis für die kommenden zwei Monate halbieren lässt.

Statt die Kündigung abzuschließen, kann man dort das vergünstigte Angebot annehmen. Für die nächsten beiden Abrechnungsmonate verlangt Apple dann jeweils 4,99 Euro. Anschließend steigt der Preis automatisch wieder auf die regulären 9,99 Euro pro Monat. Wer den Rabatt nicht angezeigt bekommt, kann den Kündigungsvorgang einfach verlassen.

Apple TV auf der Vision Pro

Ob Apple die Vergünstigung grundsätzlich allen Bestandskunden anbietet oder nur bestimmten Nutzergruppen, geht aus den vorliegenden Rückmeldungen nicht hervor. Eine Garantie, dass der Rabatt bei jedem Kündigungsversuch erscheint, gibt es entsprechend nicht.

Apple stellt Entwicklern ähnliche Angebote bereit

Die Möglichkeit, kündigungswillige Kunden mit einem Preisnachlass zum Bleiben zu bewegen, ist auch Bestandteil von Apples Retention Messaging API. Die Schnittstelle erlaubt es App-Anbietern, während des Kündigungsvorgangs zusätzliche Informationen oder alternative Abo-Angebote einzublenden.

Entwickler können dabei vorbereitete Hinweise verwenden oder abhängig vom jeweiligen Abonnement ein passendes Angebot auswählen lassen. Neben einfachen Textnachrichten unterstützt Apple auch den Wechsel in andere Tarife und zeitlich begrenzte Preisnachlässe. Die Hinweise erscheinen auf der Bestätigungsseite, bevor die Kündigung endgültig ausgeführt wird.

Apple TV hat bereits in der Vergangenheit mit zeitlich begrenzten Vergünstigungen um Abonnenten geworben. Zuletzt konnten auch ehemalige Kunden einen kostenlosen Monat erhalten. Diese Aktion richtet sich allerdings an Nutzer ohne laufendes Abonnement. Der jetzt beobachtete Preisnachlass setzt dagegen gerade voraus, dass ein aktives Abo besteht.