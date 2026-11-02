Rabatt für Bestandskunden
Apple TV: Kündigungsversuch bringt zwei Monate zum halben Preis
Wer sein Apple-TV-Abonnement kündigen möchte, bekommt von Apple unter Umständen einen Grund zum Bleiben geliefert. Wie uns Leser berichten, bietet der Streamingdienst ausgewählten Bestandskunden zwei weitere Monate zum halben Preis an. Statt der regulären 9,99 Euro werden dann vorübergehend nur 4,99 Euro monatlich fällig.
Kündigungsversuch bringt zwei Monate zum halben Preis
Das Angebot erscheint direkt während des Kündigungsvorgangs. Wer ohnehin ein laufendes Apple-TV-Abo besitzt, kann unverbindlich prüfen, ob Apple auch für das eigene Konto einen Rabatt bereithält. Die Kündigung muss dafür nicht abgeschlossen werden.
Rabatt erscheint vor der Kündigungsbestätigung
Um das Angebot aufzurufen, öffnet man die Abo-Übersicht des eigenen Apple-Accounts, wählt Apple TV aus und tippt auf „Abo kündigen“. Auf der anschließenden Bestätigungsseite erscheint bei berechtigten Nutzern eine zusätzliche Option, mit der sich der Preis für die kommenden zwei Monate halbieren lässt.
Statt die Kündigung abzuschließen, kann man dort das vergünstigte Angebot annehmen. Für die nächsten beiden Abrechnungsmonate verlangt Apple dann jeweils 4,99 Euro. Anschließend steigt der Preis automatisch wieder auf die regulären 9,99 Euro pro Monat. Wer den Rabatt nicht angezeigt bekommt, kann den Kündigungsvorgang einfach verlassen.
Apple TV auf der Vision Pro
Ob Apple die Vergünstigung grundsätzlich allen Bestandskunden anbietet oder nur bestimmten Nutzergruppen, geht aus den vorliegenden Rückmeldungen nicht hervor. Eine Garantie, dass der Rabatt bei jedem Kündigungsversuch erscheint, gibt es entsprechend nicht.
Apple stellt Entwicklern ähnliche Angebote bereit
Die Möglichkeit, kündigungswillige Kunden mit einem Preisnachlass zum Bleiben zu bewegen, ist auch Bestandteil von Apples Retention Messaging API. Die Schnittstelle erlaubt es App-Anbietern, während des Kündigungsvorgangs zusätzliche Informationen oder alternative Abo-Angebote einzublenden.
Entwickler können dabei vorbereitete Hinweise verwenden oder abhängig vom jeweiligen Abonnement ein passendes Angebot auswählen lassen. Neben einfachen Textnachrichten unterstützt Apple auch den Wechsel in andere Tarife und zeitlich begrenzte Preisnachlässe. Die Hinweise erscheinen auf der Bestätigungsseite, bevor die Kündigung endgültig ausgeführt wird.
Apple TV hat bereits in der Vergangenheit mit zeitlich begrenzten Vergünstigungen um Abonnenten geworben. Zuletzt konnten auch ehemalige Kunden einen kostenlosen Monat erhalten. Diese Aktion richtet sich allerdings an Nutzer ohne laufendes Abonnement. Der jetzt beobachtete Preisnachlass setzt dagegen gerade voraus, dass ein aktives Abo besteht.
Aber nur wenn du es als Monats Abo hast und nicht als Jahres Abo, habe es gerade getestet
Eine Kündigung hingegen, bringt unbegrenzte Monate ohne zu bezahlen.
Der war gut!
Wie ist es, wenn man das Apple One Family Abo hat? Bekommt man dann auch ein Gegenangebot?
Selber ausprobieren ist gerade kaputt?
Ausprobieren!
+1
Hat bei mir funktioniert, danke für den Tipp :-)
Klappt!
bei paramount+ bekommt man über den appstore nach Kündigung einen Monat gratis
Funktioniert bei mir leider nicht.
Ja, hat bei mir mal geklappt.
Ja danke für den Tipp, hat bei mir funktioniert. Kleiner Haken, während der zwei vergünstigten Monate funktioniert die Familienfreigabe zu Apple TV scheinbar nicht, das sagte zumindest ein kurzer Hinweis nachdem das Angebot angenommen war.
Ich habe (mal wieder) am 23. Oktober bei Monatsbindung gekündigt und nun erscheint bei mir folgendes Offert für Apple TV, wenn ich in den iCloud Einstellungen unter Abonnements bin:
-) € 9,99 pro Monat
-) € 6,99 pro Monat (Vertrag über 12 Monate)
-) € 79,00 pro Jahr
Das klingt mal nicht schlecht.
Cool-danke für den Tipp :-D Hat funktioniert !
Bei mir hat es mit 4,99 geklappt
Habe Jahresabo. Bei Kündigung bekomme ich das Angebot 79 € / Jahr.
+1
79 EUR ist kein Angebotspreis. Das kostet Apple TV im Jahresabo gefühlt schon ewig.
„Gefühlt schon ewig…“ O.o
Leider nicht geklappt :(
Hat geklappt. Danke.
hat bei mit funktioniert :-) 4,99 für zwei monate.