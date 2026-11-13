Apple Trade In: Samsung-Foldables lassen sich eintauschen

Apple erweitert sein amerikanisches Trade-In-Programm um mehrere faltbare Smartphones von Samsung. Wie MacRumors berichtet, lassen sich in den USA erstmals sechs Modelle der Galaxy-Z-Reihe gegen eine Gutschrift eintauschen. Die Änderung dürfte insbesondere mit Blick auf das neue iPhone Duo interessant sein. Ob Apple die zusätzlichen Modelle auch in Deutschland akzeptiert, ist bislang allerdings nicht hundertprozentig bestätigt.

Bis zu 410 Dollar für ein Galaxy Z Fold7

In der amerikanischen Übersicht finden sich jeweils drei Generationen der Galaxy-Z-Fold- und Galaxy-Z-Flip-Reihe. Die höchsten Beträge erhalten Besitzer eines Galaxy Z Fold7. Apple nennt folgende maximale Eintauschwerte:

Samsung Galaxy Z Fold7: 410 US-Dollar

Samsung Galaxy Z Fold6: 335 US-Dollar

Samsung Galaxy Z Fold5: 270 US-Dollar

Samsung Galaxy Z Flip7: 215 US-Dollar

Samsung Galaxy Z Flip6: 185 US-Dollar

Samsung Galaxy Z Flip5: 125 US-Dollar

Die Beträge gelten für Geräte in entsprechend gutem Zustand. Beschädigungen und andere Eigenschaften reduzieren den tatsächlich angebotenen Wert. Die genannten Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die USA und lassen sich nicht ohne Weiteres auf Deutschland übertragen.

Deutsche Eintauschwerte bislang nicht bestätigt

Grundsätzlich können über Apple Trade In in Deutschland ebenfalls ausgewählte Smartphones anderer Hersteller eingetauscht werden. Die Ermittlung des Eintauschwerts übernimmt hierzulande unter anderem der Dienstleister Likewize.

Samsung hat schon mehrere Fold-Generationen hinter sich.

Anders als in den USA veröffentlicht Apple in Deutschland allerdings keine entsprechende Modellübersicht. Auf der Webseite des deutschen Partners wird zur Prüfung die IMEI des jeweiligen Smartphones abgefragt. Ob die sechs Galaxy-Z-Modelle bereits angenommen werden und welche Beträge dafür angeboten werden, lässt sich daher nicht allgemein bestätigen.

Wechsel zum iPhone Duo als möglicher Hintergrund

Die Erweiterung kommt wenige Wochen nach dem Verkaufsstart des iPhone Duo. Mit seinem ersten faltbaren Smartphone tritt Apple erstmals direkt gegen Samsungs Galaxy-Z-Fold-Reihe an.

Die Aufnahme älterer Foldables soll den Wechsel von Android zu iOS erleichtern. Angesichts des deutschen Einstiegspreises von 2.299 Euro dürfte eine Eintauschgutschrift allerdings nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Anschaffungskosten abdecken. Ob sich ein Verkauf auf dem Gebrauchtmarkt stärker lohnt, hängt vom jeweiligen Modell und Zustand ab.