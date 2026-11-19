Apples eigene Radiosender erreichen inzwischen mehr als 50 Millionen unterschiedliche Hörer pro Monat. Diese bislang selten kommunizierte Größenordnung hat Zane Lowe, Moderator und Global Creative Director von Apple Music, in einem Interview mit dem Musikmagazin Billboard genannt. Die Zahl bezieht sich auf das gesamte Angebot von Apple Music Radio und darf nicht mit den zahlenden Abonnenten des Musikstreamingdienstes verwechselt werden.

Von anfänglicher Funkstille zum Millionenpublikum

Der heutige Erfolg war keineswegs selbstverständlich. Als Apple 2015 mit Beats 1 seinen ersten eigenen Radiosender startete, wechselte Lowe vom britischen BBC Radio 1 zum iPhone-Konzern. Trotz der Unterstützung durch Apple und Musikproduzent Jimmy Iovine gestalteten sich die ersten Monate schwieriger als erwartet.

Lowe erinnert sich daran, dass viele etablierte Künstler zunächst wenig Interesse an einem Auftritt bei dem neuen Radiosender zeigten. Sinngemäß beschreibt er die anfängliche Resonanz als Funkstille. Der schwierige Start habe allerdings auch etwas Positives bewirkt: Apple konzentrierte sich verstärkt auf bislang unbekannte Musiker und aufstrebende Talente.

Zu den frühen Künstlern, die Apple Music Radio unterstützte, gehörten unter anderem Billie Eilish, Khalid und Bryson Tiller. Aus dem ursprünglichen Beats 1 wurde später Apple Music 1. Über die ersten Sendeminuten hatten wir bereits 2015 berichtet.

Kürzlich traf Zane Low The Rolling Stones.

Mehr als 6.500 Künstler in diesem Jahr

Für Lowe ist nicht allein die Reichweite entscheidend. Nach seinen Angaben hat Apple Music Radio im laufenden Jahr bereits Musik von mehr als 6.500 unterschiedlichen Künstlern gespielt. Über die Hälfte davon seien neue oder noch wenig bekannte Musiker. Damit will sich Apple bewusst von klassischen Radiosendern mit vergleichsweise kleinen, häufig wiederholten Musikauswahlen abheben.

Auch gegenüber automatisierten Empfehlungen betont Lowe den Wert menschlicher Musikauswahl. Moderatoren sollen nicht nur Titel präsentieren, sondern deren Entstehung und die Menschen dahinter näherbringen. Gerade persönliche Interviews und Hintergrundgeschichten sind deshalb ein wichtiger Bestandteil des Radioprogramms.

2015 sah Apple Music noch ganz anders aus.

Apple Music Radio bleibt kostenlos

Das Angebot wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Zu Apple Music 1, Apple Music Hits und Apple Music Country kamen Ende 2024 drei weitere Live-Radiosender hinzu: Apple Música Uno, Apple Music Club und Apple Music Chill.

Anders als beim regulären Musikstreaming ist für die Live-Radiosender kein kostenpflichtiges Apple-Music-Abonnement erforderlich. Die Stationen lassen sich kostenlos über die Musik-App auf iPhone, iPad und Mac sowie über den Apple-Music-Webplayer hören.