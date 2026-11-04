Apple Music testet „Selfie Sing“ für Karaoke-Videos

Apple testet in der Beta von iOS 27.3 eine neue Karaoke-Funktion für Apple Music. Mit „Selfie Sing“ kannst du dich beim Mitsingen filmen, deine Stimme nachbearbeiten und das Ergebnis speichern oder teilen. Wir haben einen ersten Einblick auf die Neuerung geworfen.

Die Funktion knüpft an Apple Music Sing an. Damit lassen sich bislang unter anderem die Originalstimme eines Songs absenken und Liedtexte synchron anzeigen. Selfie Sing ergänzt die Karaoke-Wiedergabe um eine direkt in die Musik-App integrierte Videoaufnahme.

Aufnehmen, Stimme anpassen und teilen

Bei einem unterstützten Titel erscheint ein Kamerasymbol. Darüber öffnest du die Selfie-Ansicht und startest mit der roten Aufnahmetaste. Während du singst, laufen die Liedtexte auf dem Bildschirm mit. Die Videos werden bislang nur im Hochformat aufgenommen.

Anschließend kannst du die Lautstärke deiner Stimme verändern und Mikrofoneffekte hinzufügen. Zur Auswahl stehen „Megaphone“, „Echo“, „Concert Hall“ und „Studio“. Das fertige Video lässt sich in der Fotos-Mediathek sichern oder mit anderen teilen.

Eigene Playlist mit bekannten Mitsing-Titeln

Apple hat eine Selfie-Sing-Playlist eingerichtet. Zu den bislang genannten Titeln gehören „Wonderwall“ von Oasis, „Girls Just Wanna Have Fun“ von Cyndi Lauper und „Respect“ von Aretha Franklin. Die Aufnahmefunktion steht derzeit nur für ausgewählte Songs bereit.

Videoaufnahme bislang nur in der Beta

Die Playlist lässt sich bereits auf iPhones mit iOS 27.2 finden. Für den Kameramodus ist nach aktuellem Stand jedoch die Beta von iOS 27.3 erforderlich. Andere Seiten berichten ebenfalls von der Aufnahmefunktion auf dem iPhone, die nur bei bestimmten Titeln verfügbar ist. Auf einem iPad Pro mit iPadOS 27.3 erschien dagegen keine Kameraoption.

Welche Geräte und Länder Apple zum regulären Start unterstützt, ist bislang nicht vollständig dokumentiert. Einen bestätigten Veröffentlichungstermin für Selfie Sing gibt es ebenfalls noch nicht.