Apple Music Classical: Apples Klassik-App im neuen Design

Apple setzt die Umgestaltung seiner Musikangebote fort. Mit Version 4.1 erhält auch Apple Music Classical ein neues Erscheinungsbild. Die auf klassische Musik spezialisierte Anwendung verabschiedet sich von ihrem bisherigen roten App-Symbol und übernimmt die schwarz-weiße Gestaltung, die Apple im vergangenen Monat für seinen Musikdienst eingeführt hat. Auch innerhalb der Anwendung ändern sich einige Farben.

Frisch aktualisiert: Apple Music Classical

Das neue App-Symbol behält den bekannten Violinschlüssel bei, stellt ihn allerdings nicht mehr in Weiß auf rotem Grund dar. Stattdessen erscheint das Notenzeichen nun mit schwarzen Schattierungen auf weißem Hintergrund. Damit lässt sich die Klassik-App optisch wieder eindeutig dem regulären Musikdienst zuordnen.

Blaue Bedienelemente ersetzen das bisherige Rot

Innerhalb der Anwendung fallen die Änderungen etwas zurückhaltender aus. Ausgewählte Reiter, Wiedergabetasten und Verknüpfungen erscheinen jetzt in Blau. Zuvor verwendete Apple an diesen Stellen rote Akzente. Der grundsätzliche Aufbau der Anwendung bleibt dagegen erhalten.

Zurückhaltende Änderungen, die man suchen muss

Interessant ist, dass Apple die Überarbeitung in den offiziellen Versionshinweisen gar nicht erwähnt. Dort ist lediglich von Verbesserungen bei Stabilität und Leistung die Rede.

Neue Gestaltung folgt dem Apple-Music-Auftritt

Erst im Oktober hatte Apple unter dem Motto „made by sound“ einen neuen Markenauftritt für Apple Music vorgestellt. Dieser verbindet eine überarbeitete Bildsprache mit einer eigenen Klangmarke, die in Zusammenarbeit mit dem Musikproduzenten Fred again.. entstanden ist.

Für die zugehörigen Animationen ließ Apple echte Schallwellen durch ein mit Mineralöl gefülltes Becken laufen. Die dabei entstehenden Oberflächenbewegungen wurden gefilmt und bilden die Grundlage der neuen Grafiken. Auch das Musiknoten-Symbol und die gläserne Anmutung des Markenauftritts greifen diese Aufnahmen auf.

Neuer Markenauftritt: Apple Music jetzt in Schwarz-Weiß

Apple Music Classical übernimmt nun vor allem die neue Farbgebung, behält aber seinen eigenständigen Charakter. Die Anwendung ist weiterhin ohne Aufpreis Bestandteil eines Apple-Music-Abonnements und richtet sich mit ihren Funktionen speziell an Klassikhörer.

Dazu gehören eine auf klassische Aufnahmen zugeschnittene Suche, Informationen zu Komponisten, digitale Albumhefte und zeitlich abgestimmte Hörführer. Ergänzt wird das Angebot durch redaktionell zusammengestellte Musikstationen. Version 4.1 verändert an diesem Funktionsumfang nach den vorliegenden Angaben nichts.

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Entwickler: Apple Preis: Kostenlos

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Apples neues Music-Logo