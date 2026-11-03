Abschluss für das Geschäftsjahr 2026
Apple meldet Umsatzrekorde bei iPhone und Dienstleistungen
Apple hat die Geschäftszahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt (PDF). Erstmals hat der neue Apple-Chef John Ternus diese Aufgabe übernommen. In den drei Monaten bis zum 26. September erzielte der Konzern einen Umsatz von 114,5 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Zuwachs von zwölf Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg um 14 Prozent auf 2,10 Dollar.
Damit hat Apple sowohl beim Gesamtumsatz als auch beim Gewinn pro Aktie neue Höchstwerte für ein Septemberquartal erreicht. Zugleich endet mit dem Berichtszeitraum das aktuelle Geschäftsjahr des Konzerns. Dieses beginnt bereits im Herbst und stimmt daher nicht mit dem Kalenderjahr überein. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 setzte Apple rund 479 Milliarden Dollar um und erreichte damit ebenfalls einen neuen Höchstwert.
iPhone erreicht neuen Quartalsrekord
Das iPhone bleibt die wichtigste Einnahmequelle für Apple. Der Smartphone-Umsatz erreichte im abgelaufenen Quartal einen neue Rekordmarke für diesen Berichtszeitraum. Konkrete Verkaufszahlen für die einzelnen Produktgruppen nennt Apple allerdings schon seit Jahren nicht mehr.
Die im September neu vorgestellten iPhone-Modelle dürften sich bislang allerdings nur begrenzt auf die Geschäftszahlen ausgewirkt haben. Der Berichtszeitraum endete bereits am 26. September und umfasst damit lediglich die ersten Verkaufstage der neuen Geräte. Wie sich insbesondere das neue iPhone Duo schlägt, dürfte sich daher erst mit den Zahlen für das laufende Weihnachtsquartal deutlicher zeigen.
Apples Dienstleistungsgeschäft wächst weiter
Für diese Überschrift können wir uns langsam ein Tastenkürzel anlegen. Apples Abo-Sparte hat sich weiter positiv entwickelt. Das Unternehmen meldet für diesen Geschäftsbereich mit mehr als 31 Milliarden Dollar einen neuen Umsatzrekord.
Zu den Apple-Services zählen Einnahmen aus dem App Store, iCloud, Apple Music und weiteren Abonnementangeboten. Im vorangegangenen Quartal hatte Apple mit diesen Dienstleistungen 30,7 Milliarden Dollar umgesetzt.
Aktionäre dürfen sich auf eine Dividende in Höhe von 0,27 Dollar je Aktie freuen, die am 16. November ausgezahlt werden soll.
Guten Morgen, wenn man im Jahr die Produktpreise zweimal überdurchschnittlich erhöhen kann, kommen natürlich solche Ergebnisse bei heraus. Die Zeche zahlt der Kunde
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Ist echt so!
Wir werden ja nicht gezwungen.
Korrekt, wir werden nicht gezwungen. Apple wird aber auch nicht gezwungen die Kunden anzulügen. Die Preisanhebungen dienen nicht nur dazu, die steigen Produktionskosten abzufedern.
Im Gegenteil – Apple erhöhte deutlich unterdurchschnittlich die Preise. Schau dir da mal Konkurrenten an!
Das mag sein, aber der Punkt ist Apple kommt / kam von einem wesentlich höheren Preisniveau. Die Preise für RAM und Speicher waren schon vor der Krise eine Frechheit.
Die Margen von Apple sind immer noch Weltspitze.
Da hilft es nur die die Faust in der Tasche zu machen und es sich wie Luki irgendwie schönzureden. ;-)
Guten Morgen,
Und danke für euren Artikel. Ich bin gespannt, wie sich die „neuen“ Gerätekategorien auf die künftige Entwicklung auswirken.
Na ist doch schön. Dann kann Apple ja immer weiter an der Preisschraube drehen.
Krass. Mac nur 9%… In meinen Augen ist das noch viel größer….
Daran kann man sehen wie die eigenen Wahrnehmung einen täuschen kann.
Für manche sind die 9% uneinholbar.
Hatten die ihre Hardware Preise nicht mit der Chip Krise begründet :-)))
Der Gewinn muss jetzt maximiert werden, damit man sich für schlechte Zeiten etwas zurücklegen kann ;)
Ihr meint wohl Q3/2026 und nicht Q4/2026
Es ist richtig, weil Apple ein abweichendes Geschäftsjahr hat. Die Quartale decken sich nicht mit den Kalenderquartalen und sind somit verschoben.
Q4 ist richtig. Jedes Quartal findet sich immer wieder jemand, der nur in Kalenderjahren denkt.
Ja wie kommt er nur dazu?
Q4 ist korrekt. Das nennt sich Fiskalquartal.
Das ist der Beweis für mich dringend zu wechseln. Die Preise werden immer extremer
Du glaubst also, dass andere Hersteller die Preise nicht auch erhöhen doch tun Sie und zwar vor Apple.
Gerade nach den exorbitanten Preiserhöhungen, wäre Verkaufszahlen der Hardware interessant. Haben sie auch mehr Hardware verkauft, oder kommt das Plus alleine durch die massiven Preiserhöhungen ? Bei 12 % Zuwaschs insgesamt tippe ich auf den Preiserhöhungseffekt.
Die Zahlen hören sich gut an (und sind sie auch) – ABER sollten die 12 % hauptsächlich auf die Preiserhöhungen zurückzuführen sein, ist das wohl eher ein „Einmaleffekt“ – ausser Apple will nun alle 3 Monate an den Preisen schrauben.
Deswegen hat Apple wohl auch selbst die Erwartungen für die Folgequartale nach unten gesetzt.
Die Zahlen zeigen auch das Apples Gejammer über die „Stark gestiegenen Speicherpreise“ zu einem Grossteil dazu gedient hat, die Marge zu erhöhen.
Aber – hat ja funktioniert.
Apple ist anscheinend eines der sehr wenigen Unternehmen bei denen die Leute immer noch bereitwillig sehr tief in die Tasche greifen. Gut für Apple und die Aktionäre – schlecht für den Endkunden.
Mein Anteil kommt bei den „Apple Services“ – habe ein Jahresabo für Apple TV+ für 79 € abgeschlossen – das wars dann aber auch.
Von wegen Chipkrise.
Und immer wieder das Gejammer um die Preise: Einfach kein Apple kaufen oder deren Dienste nutzen und gut ist’s.
Aber denk daran: Irgendjemand verdient immer an dir, solange du nicht generell auf Konsum verzichtest!
Da Analysten davon ausgehen, dass auch im nächsten Jahr die Speicherpreise noch weiter explodieren werden, kann man von weiteren Preissteigerungen ausgehen. Trotzdem scheinen die Absatzzahlen in etwa gleich geblieben zu sein. Das sieht bei anderen Herstellern ganz anders aus und ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis.
Und die Rechnung geht voll auf. Spätestens jetzt sollte allen klar sein, warum es plötzlich doch ein Falthandy gibt. Man kann das doppelte dafür verlangen, es gibt zwar eine kleinere Käuferschicht aber sie gibt es und genau diese armen Seelen werden geschröpft ohne es zu merken, schließlich gibt es ja dafür einen „plausiblen“ Gegenwert. Und somit federn, bzw. verschleiern sie zugleich die Verluste. Genialer Schachzug. Und genau das meinte Tim als er meinte, dass die Pipeline voll sei. Die neuen Produktkategorien kommen immer dann wenn es Apple schlechter geht.
Kommt das Wachstum durch reales Wachstum (Ausbau des Marktanteils, Einführung neuer Geräteklassen und durch neuer kostenpflichtiger Services) zustande, oder vor allem durch die Anhebung sämtlicher Preise?
Ich habe nämlich das Gefühl, das man unter’m Strich weniger Geräte verkauft und der Zugewinn rein aus den angezogenen Preisen stammt.