Apple hat die Geschäftszahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt (PDF). Erstmals hat der neue Apple-Chef John Ternus diese Aufgabe übernommen. In den drei Monaten bis zum 26. September erzielte der Konzern einen Umsatz von 114,5 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Zuwachs von zwölf Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg um 14 Prozent auf 2,10 Dollar.

Damit hat Apple sowohl beim Gesamtumsatz als auch beim Gewinn pro Aktie neue Höchstwerte für ein Septemberquartal erreicht. Zugleich endet mit dem Berichtszeitraum das aktuelle Geschäftsjahr des Konzerns. Dieses beginnt bereits im Herbst und stimmt daher nicht mit dem Kalenderjahr überein. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 setzte Apple rund 479 Milliarden Dollar um und erreichte damit ebenfalls einen neuen Höchstwert.

iPhone erreicht neuen Quartalsrekord

Das iPhone bleibt die wichtigste Einnahmequelle für Apple. Der Smartphone-Umsatz erreichte im abgelaufenen Quartal einen neue Rekordmarke für diesen Berichtszeitraum. Konkrete Verkaufszahlen für die einzelnen Produktgruppen nennt Apple allerdings schon seit Jahren nicht mehr.

Die im September neu vorgestellten iPhone-Modelle dürften sich bislang allerdings nur begrenzt auf die Geschäftszahlen ausgewirkt haben. Der Berichtszeitraum endete bereits am 26. September und umfasst damit lediglich die ersten Verkaufstage der neuen Geräte. Wie sich insbesondere das neue iPhone Duo schlägt, dürfte sich daher erst mit den Zahlen für das laufende Weihnachtsquartal deutlicher zeigen.

Apples Dienstleistungsgeschäft wächst weiter

Für diese Überschrift können wir uns langsam ein Tastenkürzel anlegen. Apples Abo-Sparte hat sich weiter positiv entwickelt. Das Unternehmen meldet für diesen Geschäftsbereich mit mehr als 31 Milliarden Dollar einen neuen Umsatzrekord.

Zu den Apple-Services zählen Einnahmen aus dem App Store, iCloud, Apple Music und weiteren Abonnementangeboten. Im vorangegangenen Quartal hatte Apple mit diesen Dienstleistungen 30,7 Milliarden Dollar umgesetzt.

Aktionäre dürfen sich auf eine Dividende in Höhe von 0,27 Dollar je Aktie freuen, die am 16. November ausgezahlt werden soll.