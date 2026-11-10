Apple arbeitet offenbar daran, die Berechnung der voraussichtlichen Ankunftszeit in seiner Karten-App zu verbessern. So könnte dabei künftig nicht mehr nur die reine Fahrzeit berücksichtigt werden, sondern auch die Zeit, die für die Parkplatzsuche und den anschließenden Fußweg zum eigentlichen Ziel benötigt wird.

Hinweise auf eine entsprechende Funktion hat der auf X aktive Entwickler pdfu in der Beta-Version von iOS 27.3 entdeckt. Apple hat die Neuerung bislang nicht offiziell angekündigt.

Parkplatzsuche und Fußweg sollen berücksichtigt werden

Bislang orientiert sich die von Apple Karten angezeigte Ankunftszeit bei Autofahrten im Wesentlichen an der berechneten Fahrzeit. Wie wohl jeder Autofahrer aus eigener Erfahrung weiß, kann sich die tatsächliche Ankunft am gewünschten Ziel insbesondere in größeren Städten deutlich verzögern, wenn zunächst ein Parkplatz gesucht und anschließend noch ein Fußweg zurückgelegt werden muss.

Screeenshot: pfdu auf X

Der in iOS 27.3 entdeckte Programmcode enthält eine Funktion mit der Bezeichnung „TimeToPark“. Diese soll mithilfe der Standortdaten und der Bewegungssensoren des iPhones erfassen, wie viel Zeit Nutzer nach dem Erreichen ihres Ziels noch bis zum Abstellen des Fahrzeugs benötigen. Auch die Dauer des anschließenden Fußwegs wird dabei berücksichtigt.

Die erfassten Informationen könnten für einzelne Fahrten gespeichert und für exaktere Berechnungen nach Wochentagen und Uhrzeiten geordnet werden. Auf dieser Grundlage könnte Apple künftig abschätzen, wie viel zusätzliche Zeit für die Parkplatzsuche und den Weg zum Ziel eingeplant werden muss.

Bislang nur interne Tests

Soweit bekannt, lässt sich die Funktion derzeit ausschließlich auf internen Testgeräten von Apple aktivieren. Eine direkte Verknüpfung mit der Karten-App existiert noch nicht. Dementsprechend bleibt offen, ob und wann Apple die Funktion tatsächlich für eine genauere Berechnung der Ankunftszeit nutzen wird.