Apple hat erste Details zu den geplanten Nutzungslimits für Apple Intelligence und die neuen Siri-Funktionen veröffentlicht. Bestimmte KI-Funktionen sollen künftig nur in begrenztem Umfang kostenlos verfügbar sein. Wer die Dienste intensiver nutzen möchte, benötigt ein entsprechend umfangreiches iCloud+-Abonnement. Die neuen Regelungen sollen teilweise bereits mit iOS 27.3 und macOS 27.3 eingeführt werden.

Betroffen sind insbesondere Funktionen, die auf Apples Cloud-Server zurückgreifen. Dazu zählen komplexere Siri-Anfragen, KI-gestützte Bildbearbeitung in der Fotos-App, die Bilderstellung mit Image Playground sowie Automatisierungen über die Kurzbefehle-App. Auch Drittanbieteranwendungen, die Apples KI-Modelle über die Cloud nutzen, unterliegen den Beschränkungen.

Nutzungslimits abhängig vom iCloud+-Abo

Die Nutzungskontingente sind nach iCloud+-Tarif gestaffelt. Der größte Tarif mit 12 TB Speicher kostet derzeit 59,99 Euro monatlich:

Die unterschiedlichen Nutzungskontingente für Apple Intelligence

Kostenlose Nutzung und iCloud+ mit 50 GB: Standardkontingent

Standardkontingent iCloud+ mit 200 GB: bis zum Doppelten des Standardkontingents

bis zum Doppelten des Standardkontingents iCloud+ mit 2 TB: bis zum Fünffachen des Standardkontingents

bis zum Fünffachen des Standardkontingents iCloud+ mit 6 TB: bis zum Zehnfachen des Standardkontingents

bis zum Zehnfachen des Standardkontingents iCloud+ mit 12 TB: bis zum Zwanzigfachen des Standardkontingents

Wie umfangreich das von Apple als „Standard Device Limit“ bezeichnete Grundkontingent tatsächlich ist, bleibt weiterhin offen. Die Limits können laut Apple zudem je nach Funktion, Komplexität der Anfrage und Serverauslastung variieren.

Für das leistungsfähigere Cloud-Pro-Modell in der Kurzbefehle-App ist mindestens ein iCloud+-Abo mit 200 GB erforderlich, das monatlich 2,99 Euro kostet.

Kein separates KI-Guthaben erhältlich

Jedes Gerät erhält ein eigenes tägliches Grundkontingent. Die zusätzlichen Kapazitäten eines iCloud+-Abonnements werden dagegen zwischen den Geräten und gegebenenfalls Familienmitgliedern geteilt. Die Limits werden täglich zurückgesetzt. Nicht verbrauchte Kontingente verfallen.

Bildbearbeitung mit Apple Intelligence

Ein gesonderter Kauf zusätzlicher KI-Credits ist bislang nicht vorgesehen. Wer höhere Nutzungslimits benötigt, muss somit einen größeren iCloud+-Tarif buchen.

Für Nutzer in Deutschland sind die neuen Tarifstufen allerdings vorerst nicht relevant. In der Europäischen Union und weiteren Ländern stehen die erweiterten KI-Kontingente über iCloud+ zunächst nicht zur Verfügung. Wann sich dies ändern könnte, ist nicht bekannt.