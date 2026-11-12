Apple Einladungen 1.13 bringt Umfragen und Emoji-Effekte

Apple hat seine App „Einladungen“ auf Version 1.13 aktualisiert und erweitert die Möglichkeiten zur gemeinsamen Veranstaltungsplanung. Die wichtigste Neuerung sind Umfragen, mit denen Gastgeber ihre Gäste direkt über Details einer Feier oder eines Treffens abstimmen lassen können. Ergänzend führt Apple animierte Emoji-Effekte ein, die Einladungen lebendiger gestalten sollen.

Umfragen erleichtern die gemeinsame Planung

Mit der neuen Umfragefunktion können Gastgeber offene Fragen direkt innerhalb einer Veranstaltung klären. Beispielsweise lässt sich abstimmen, welches Essen angeboten werden soll, welches Motto für eine Feier infrage kommt oder welche Aktivitäten auf dem Programm stehen sollen.

Die eingeladenen Personen können ihre Stimme innerhalb der Einladung abgeben. Eine zusätzliche Abstimmung über Messenger oder andere Dienste ist damit nicht mehr erforderlich. Gerade bei Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern dürfte das die Organisation vereinfachen.

Apple baut damit die Möglichkeiten der App weiter aus. Bereits im Sommer hatte das Unternehmen die gemeinsame Veranstaltungsplanung mit mehreren Gastgebern eingeführt. Auch Gästelisten, Rückmeldungen und Änderungen lassen sich inzwischen umfangreicher verwalten.

Animierte Emojis für Einladungen

Die zweite Neuerung betrifft die Gestaltung. Gastgeber können ihren Einladungen jetzt einen Emoji-Effekt hinzufügen. Das ausgewählte Symbol bewegt sich anschließend über die Einladung und soll die Stimmung der jeweiligen Veranstaltung unterstreichen.

Die Animation ergänzt die bereits vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten. Dazu zählen eigene Hintergrundbilder, unterschiedliche Schriftarten und mit Apples Image Playground erstellte Motive. Auch Reaktionen auf Teilnahmebestätigungen mit Emojis unterstützt die Anwendung bereits seit einem früheren Update.

Einladungen weiterhin nur mit iCloud+ erstellen

An den grundlegenden Voraussetzungen ändert sich nichts. Die App selbst ist kostenlos erhältlich, zum Erstellen und Verwalten eigener Veranstaltungen wird jedoch weiterhin ein kostenpflichtiges iCloud+-Abonnement benötigt.

Für eingeladene Gäste gilt diese Einschränkung nicht. Sie können auf eine Einladung antworten, ohne selbst iCloud+ zu abonnieren oder ein Apple-Gerät zu besitzen. Der Zugriff ist auch über einen Webbrowser möglich.

Neben Umfragen und Emoji-Effekten enthält Version 1.13 laut Apple die üblichen Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen. Das Update steht im App Store zum Download bereit.